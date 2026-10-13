La combinazione delle soluzioni API Security e App & API Protector ha offerto all'organizzazione una strategia di difesa strategica multilivello. API Security ha offerto informazioni approfondite sui flussi di dati e sulle potenziali minacce, mentre App & API Protector ha fornito il blocco online degli attacchi di tipo injection, dell'abuso di bot e degli eventi DDoS sull'edge. Questa protezione integrata ha supportato l'identificazione e la neutralizzazione delle minacce prima che potessero influire sull'organizzazione.

"Le soluzioni di Akamai ci hanno permesso di disporre di una visibilità approfondita sul nostro ecosistema delle API e di proteggerci dagli attacchi in tempo reale; inoltre, identificando e risolvendo rapidamente le vulnerabilità, oltre a bloccare il traffico dannoso sull'edge, hanno minimizzato le potenziali interruzioni delle nostre attività legate alle minacce alle API", ha osservato il CISO.