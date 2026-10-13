Ancorados por plataformas móveis e na web, os serviços digitais desta provedora de serviços de saúde permitem que os pacientes marquem consultas, acessem resultados laboratoriais, consultem médicos e gerenciem pagamentos. No back-end, médicos e funcionários contam com APIs para conectar sistemas de prontuários médicos eletrônicos, diagnósticos, seguradoras e mais. Com mais de 500 milhões de acessos mensais em todo o seu ecossistema digital, a organização precisava de uma estratégia de cibersegurança que pudesse acompanhar o crescimento.

Mas essa proporção trouxe desafios. “Algumas de nossas APIs estavam expostas publicamente, e não tínhamos padrões consistentes”, explica o CISO da organização.

Ela estava lidando com um WAF (firewall de aplicações web) legado que produzia falsos positivos frequentes, dificultando o gerenciamento de regras. Além disso, a visibilidade das APIs era limitada. “Tudo isso era inaceitável em um cenário cibernético cada vez mais hostil”, ele continua.

Com um terço de seu tráfego da web sinalizado como mal-intencionado, incluindo bots, violações de APIs e ataques de DDoS, a organização precisava de mais do que uma defesa de perímetro tradicional. “Precisávamos de uma parceira de segurança de nível empresarial que pudesse fornecer proteção avançada e tivesse muita experiência no setor”, afirma o CISO.