Los servicios digitales de este proveedor de atención sanitaria, basados en plataformas móviles y web, permiten a los pacientes reservar citas, acceder a los resultados de los laboratorios, consultar a los médicos y gestionar los pagos. En el back-end, los médicos y el personal confían en las API para conectar los sistemas de EHR, los diagnósticos, los proveedores de seguros y mucho más. Con más de 500 millones de visitas mensuales en su ecosistema digital, la organización necesitaba una estrategia de ciberseguridad que pudiera escalar con ella.

Pero esa escala conlleva desafíos. "Algunas de nuestras API quedaron expuestas públicamente y carecíamos de estándares coherentes", explica el director de seguridad de la información (CISO).

La organización se enfrentaba a un firewall de aplicaciones web (WAF) heredado que producía falsos positivos con frecuencia, lo que dificultaba la gestión de reglas. Además, tenía una visibilidad limitada de sus API. "Todo esto era inaceptable en un panorama cibernético cada vez más hostil", continua el CISO.

Con un tercio de su tráfico web marcado como malicioso, incluidos bots, abuso de API y ataques DDoS, la organización necesitaba algo más que la defensa perimetral tradicional. "Necesitábamos un partner de seguridad de nivel empresarial que pudiera proporcionar protección de vanguardia y una amplia experiencia en el sector", dice el CISO.