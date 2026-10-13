Mailchimp는 중소기업을 위한 올인원 마케팅 플랫폼입니다. Mailchimp는 스마트 마케팅 기술, 수상 실적을 지닌 지원과 영감을 주는 콘텐츠로 전 세계 수백만 명의 고객이 비즈니스를 시작하고 성장시키는 것을 지원합니다. Mailchimp는 2001년 설립되었으며 애틀랜타에 본사를, 브루클린, 오클랜드, 밴쿠버에 지사를 두고 있습니다. 설립자 소유 기업이며 높은 수익성을 자랑합니다.