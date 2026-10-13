Mailchimp는 2001년 설립 이래 전 세계 중소기업의 비즈니스 요구사항을 충족하는 데 집중해 왔습니다. Mailchimp는 중소기업에 서비스를 제공하며 이러한 기업들이 성공적으로 성장하는 데 도움을 줄 특별한 기회를 얻을 수 있었습니다. Mailchimp는 Prolexic(Routed w/ Connect), KSD plus ION, Managed Kona, Fast DNS를 포함한 다양한 Akamai 솔루션을 통해 전 세계의 고객에게 일관적이고 안정적인 경험을 제공할 수 있었습니다.
MailChimp 소개
Mailchimp는 중소기업을 위한 올인원 마케팅 플랫폼입니다. Mailchimp는 스마트 마케팅 기술, 수상 실적을 지닌 지원과 영감을 주는 콘텐츠로 전 세계 수백만 명의 고객이 비즈니스를 시작하고 성장시키는 것을 지원합니다. Mailchimp는 2001년 설립되었으며 애틀랜타에 본사를, 브루클린, 오클랜드, 밴쿠버에 지사를 두고 있습니다. 설립자 소유 기업이며 높은 수익성을 자랑합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.