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Background

MailChimp

Durch die Implementierung der Akamai-basierten SecurityEdge und anderer neuer Produkte konnte der Anbieter einen Anstieg der Kunden sowie des Umsatzes pro Kunde verzeichnen

 

MailChimp-Logo

Standort

Atlanta, GA, USA
https://mailchimp.com/

Branche

Handel

Produkte

Prolexic App & API Protector

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 konzentriert sich MailChimp in erster Linie auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMUs) auf der ganzen Welt. Die Arbeit mit dieser Kundengruppe gibt MailChimp die Möglichkeit, KMUs dabei zu unterstützen, größer und erfolgreicher zu werden. MailChimp nutzt eine Kombination aus Akamai-Lösungen – darunter Prolexic (Routed und Connect), KSD mit ION, Managed Kona und Fast DNS –, um seinen globalen Kunden ein einheitliches und zuverlässiges Kundenerlebnis zu bieten.

Über MailChimp

MailChimp ist eine Marketingplattform, die Komplettlösungen für kleine Unternehmen bietet. Wir unterstützen Millionen von Kunden auf der ganzen Welt dabei, Unternehmen zu gründen und ihr Geschäft auszubauen – mit unserer intelligenten Marketingtechnologie, unserem preisgekrönten Support und inspirierenden Inhalten. MailChimp wurde 2001 mit Hauptsitz in Atlanta gegründet und verfügt über Büros in Brooklyn, Oakland und Vancouver. Das Unternehmen ist zu 100 % im Besitz des Gründers und erzielt hervorragende Geschäftsergebnisse.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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