Seit seiner Gründung im Jahr 2001 konzentriert sich MailChimp in erster Linie auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMUs) auf der ganzen Welt. Die Arbeit mit dieser Kundengruppe gibt MailChimp die Möglichkeit, KMUs dabei zu unterstützen, größer und erfolgreicher zu werden. MailChimp nutzt eine Kombination aus Akamai-Lösungen – darunter Prolexic (Routed und Connect), KSD mit ION, Managed Kona und Fast DNS –, um seinen globalen Kunden ein einheitliches und zuverlässiges Kundenerlebnis zu bieten.