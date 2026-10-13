2001年の創立以来、Mailchimpは世界中の中小規模企業（SMB）のビジネスニーズを満たすことに注力してきました。これらの顧客にサービスを提供することで、MailchimpはSMBの成長とさらなる成功を支援する絶好の機会を得ることができます。Prolexic（RoutedとConnectを併用）、KSD + ION、Managed Kona、Fast DNSをはじめとする数多くのAkamaiソリューションを組み合わせることで、Mailchimpは世界中の顧客ベースに一貫した信頼性の高いユーザー体験を提供できます。
Mailchimpについて
Mailchimpは、小規模ビジネス向けのオールインワン・マーケティング・プラットフォームです。世界中の数百万のお客様が当社のスマート・マーケティング・テクノロジー、受賞歴のあるサポート、魅力的なコンテンツを活用してビジネスを開始し、成長できるよう支援しています。2001年に創立され、アトランタに本社を置き、ブルックリン、オークランド、バンクーバーにオフィスを構えるMailchimpは、創業者が100%所有し、収益性が非常に高い企業です。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。