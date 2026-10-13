Desde su fundación en 2001, Mailchimp se ha centrado principalmente en satisfacer las necesidades empresariales de pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el mundo. La prestación de servicios a estos clientes ofrece a Mailchimp la oportunidad única de ayudar a las pymes a crecer y lograr un éxito mayor. Una serie de soluciones de Akamai, incluidas Prolexic (Routed con Connect), KSD y ION, Managed Kona y Fast DNS, funcionan de manera conjunta con el objetivo de ayudar a Mailchimp a ofrecer una experiencia sólida y fiable a su base global de clientes.
Acerca de MailChimp
Mailchimp es una plataforma de marketing "todo en uno" para pequeñas empresas. Ofrecemos a millones de clientes de todo el mundo la posibilidad de poner en marcha y hacer crecer sus negocios mediante nuestra tecnología de marketing inteligente, nuestra asistencia galardonada y nuestro contenido inspirador. Fundada en 2001, Mailchimp tiene su sede en Atlanta, aunque también cuenta con oficinas en Brooklyn, Oakland y Vancouver. Es una empresa cuya propiedad ostentan sus fundadores y que cuenta con una alta rentabilidad.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.