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Mailchimp

Al incorporar SecurityEdge con tecnología de Akamai y otros productos nuevos, el proveedor observó un aumento de los clientes y en los ingresos por cliente

 

Logotipo de Mailchimp

Ubicación

Atlanta, Georgia, EE. UU.
https://mailchimp.com/

Sector

Comercio

Productos

Prolexic App & API Protector

Desde su fundación en 2001, Mailchimp se ha centrado principalmente en satisfacer las necesidades empresariales de pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el mundo. La prestación de servicios a estos clientes ofrece a Mailchimp la oportunidad única de ayudar a las pymes a crecer y lograr un éxito mayor. Una serie de soluciones de Akamai, incluidas Prolexic (Routed con Connect), KSD y ION, Managed Kona y Fast DNS, funcionan de manera conjunta con el objetivo de ayudar a Mailchimp a ofrecer una experiencia sólida y fiable a su base global de clientes.

Acerca de MailChimp

Mailchimp es una plataforma de marketing "todo en uno" para pequeñas empresas. Ofrecemos a millones de clientes de todo el mundo la posibilidad de poner en marcha y hacer crecer sus negocios mediante nuestra tecnología de marketing inteligente, nuestra asistencia galardonada y nuestro contenido inspirador. Fundada en 2001, Mailchimp tiene su sede en Atlanta, aunque también cuenta con oficinas en Brooklyn, Oakland y Vancouver. Es una empresa cuya propiedad ostentan sus fundadores y que cuenta con una alta rentabilidad.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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