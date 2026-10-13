Desde sua fundação em 2001, a Mailchimp se concentrou diretamente em atender às necessidades comerciais de pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o mundo. O atendimento a esses clientes dá à Mailchimp a oportunidade única de ajudar as PMEs a se tornarem maiores e mais bem-sucedidas. Várias soluções da Akamai, incluindo Prolexic (Routed com Connect), KSD com ION, Managed Kona e Fast DNS, trabalham juntas para ajudar a Mailchimp a entregar uma experiência consistente e confiável à sua base de clientes global.