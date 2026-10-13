Desde sua fundação em 2001, a Mailchimp se concentrou diretamente em atender às necessidades comerciais de pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o mundo. O atendimento a esses clientes dá à Mailchimp a oportunidade única de ajudar as PMEs a se tornarem maiores e mais bem-sucedidas. Várias soluções da Akamai, incluindo Prolexic (Routed com Connect), KSD com ION, Managed Kona e Fast DNS, trabalham juntas para ajudar a Mailchimp a entregar uma experiência consistente e confiável à sua base de clientes global.
Sobre a Mailchimp
A Mailchimp é uma plataforma de marketing completa para pequenas empresas. Capacitamos milhões de clientes em todo o mundo para iniciar e expandir seus negócios com nossa tecnologia de marketing inteligente, suporte premiado e conteúdo inspirador. Fundada em 2001 e sediada em Atlanta, com escritórios adicionais no Brooklyn, em Oakland e Vancouver, a Mailchimp pertence 100% ao fundador e é altamente lucrativa.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.