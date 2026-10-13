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A Mailchimp

Ao adicionar o SecurityEdge fornecido pela Akamai e outros novos produtos, o provedor observou um aumento no número de clientes e na receita por cliente

 

Logotipo da Mailchimp

Localização

Atlanta, GA, US
https://mailchimp.com/

Setor

Comércio

Produtos

Prolexic App and API Protector

Desde sua fundação em 2001, a Mailchimp se concentrou diretamente em atender às necessidades comerciais de pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o mundo. O atendimento a esses clientes dá à Mailchimp a oportunidade única de ajudar as PMEs a se tornarem maiores e mais bem-sucedidas. Várias soluções da Akamai, incluindo Prolexic (Routed com Connect), KSD com ION, Managed Kona e Fast DNS, trabalham juntas para ajudar a Mailchimp a entregar uma experiência consistente e confiável à sua base de clientes global.

Sobre a Mailchimp

A Mailchimp é uma plataforma de marketing completa para pequenas empresas. Capacitamos milhões de clientes em todo o mundo para iniciar e expandir seus negócios com nossa tecnologia de marketing inteligente, suporte premiado e conteúdo inspirador. Fundada em 2001 e sediada em Atlanta, com escritórios adicionais no Brooklyn, em Oakland e Vancouver, a Mailchimp pertence 100% ao fundador e é altamente lucrativa.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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