Fin dalla sua fondazione nel 2001, MailChimp si è focalizzata principalmente nell'intento di soddisfare le esigenze delle PMI di tutto il mondo. I clienti hanno fornito a MailChimp l'esclusiva opportunità di aiutare le PMI ad espandersi in modo più proficuo. Varie soluzioni di Akamai, tra cui Prolexic (Routed con Connect), KSD e ION, Managed Kona e Fast DNS, interagiscono per aiutare MailChimp ad offrire un'experience coerente e affidabile ai suoi clienti globali.
Informazioni su MailChimp
MailChimp è una piattaforma di marketing all-in-one per le piccole aziende, che aiuta milioni di clienti in tutto il mondo ad avviare ed espandere le loro attività aziendali con una tecnologia di marketing intelligente, un supporto pluripremiato e interessanti contenuti. Fondata nel 2001 con sede centrale ad Atlanta e altri uffici a Brooklyn, Oakland e Vancouver, MailChimp è un'azienda altamente redditizia e totalmente controllata dal fondatore.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.