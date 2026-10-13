MailChimp è una piattaforma di marketing all-in-one per le piccole aziende, che aiuta milioni di clienti in tutto il mondo ad avviare ed espandere le loro attività aziendali con una tecnologia di marketing intelligente, un supporto pluripremiato e interessanti contenuti. Fondata nel 2001 con sede centrale ad Atlanta e altri uffici a Brooklyn, Oakland e Vancouver, MailChimp è un'azienda altamente redditizia e totalmente controllata dal fondatore.