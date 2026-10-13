Depuis sa création en 2001, Mailchimp s'est fixé comme objectif de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) du monde entier. En offrant ses services à ces clients, Mailchimp profite d'une occasion unique d'aider les PME à se développer et à prospérer. Mailchimp s'appuie sur plusieurs solutions Akamai, notamment Prolexic (Routed avec Connect), KSD avec Ion, Managed Kona et Fast DNS, pour offrir une expérience cohérente et fiable à ses clients internationaux.
À propos de Mailchimp
Mailchimp est une plateforme de marketing tout-en-un destinée aux petites entreprises. Nous aidons des millions de clients dans le monde entier à lancer et à développer leur activité grâce à notre technologie de marketing intelligent, à notre support client primé et à nos contenus passionnants. Fondée en 2001 et basée à Atlanta, Mailchimp dispose aussi de bureaux à Brooklyn, Oakland et Vancouver. C'est une société particulièrement rentable et totalement détenue par ses fondateurs.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.