Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

Mailchimp

En ajoutant SecurityEdge d'Akamai et d'autres nouveaux produits, ce fournisseur a constaté une augmentation du nombre de clients et du chiffre d'affaires par client

 

Logo Mailchimp

Localisation géographique

Atlanta, Géorgie, États-Unis
https://mailchimp.com/

Secteur

Commerce

Produits

Prolexic App & API Protector

Depuis sa création en 2001, Mailchimp s'est fixé comme objectif de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) du monde entier. En offrant ses services à ces clients, Mailchimp profite d'une occasion unique d'aider les PME à se développer et à prospérer. Mailchimp s'appuie sur plusieurs solutions Akamai, notamment Prolexic (Routed avec Connect), KSD avec Ion, Managed Kona et Fast DNS, pour offrir une expérience cohérente et fiable à ses clients internationaux.

À propos de Mailchimp

Mailchimp est une plateforme de marketing tout-en-un destinée aux petites entreprises. Nous aidons des millions de clients dans le monde entier à lancer et à développer leur activité grâce à notre technologie de marketing intelligent, à notre support client primé et à nos contenus passionnants. Fondée en 2001 et basée à Atlanta, Mailchimp dispose aussi de bureaux à Brooklyn, Oakland et Vancouver. C'est une société particulièrement rentable et totalement détenue par ses fondateurs.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Partager

Témoignages clients connexes

Sécurité

Ryt Bank

Ryt Bank a amélioré la visibilité de ses API, renforcé sa conformité et réduit les risques après avoir migré vers le cloud grâce aux solutions Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Bradesco Bank

Bradesco a mis en place une sécurité proactive contre les menaces alimentées par l'IA, amélioré l'expérience client et réduit les coûts grâce aux solutions de sécurité Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Commerzbank

Commerzbank sécurise 6 milliards d'appels d'API par mois grâce à une détection proactive des menaces et des mécanismes de contrôle des API renforcés avec Akamai API Security.

Lire le témoignage client