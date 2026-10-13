自 2001 年成立以来，Mailchimp 一直专注于满足全球中小企业 (SMB) 的业务需求。通过为这些客户提供服务，Mailchimp 拥有独特的机会来帮助中小企业发展壮大并取得更大的成功。许多 Akamai 解决方案（包括 Prolexic（Routed，带 Connect）、KSD（带 ION）、Managed Kona 以及 Fast DNS）协同运行，帮助 Mailchimp 向其全球客户群提供始终如一的可靠体验。
MailChimp 简介
Mailchimp 是面向小型企业的一体化营销平台。我们借助智能营销技术、屡获殊荣的支持服务和启发性的内容，帮助全球数百万客户开创和发展业务。Mailchimp 成立于 2001 年，总部位于亚特兰大，在布鲁克林、奥克兰和温哥华设有办事处，由创始人 100% 控股，具有出色的盈利能力。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。