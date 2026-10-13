Matrimony.com

Matrimony.com은 인도의 대표적인 대형 소비자 인터넷 기업으로 BharatMatrimony, CommunityMatrimony, EliteMatrimony 등의 대표 브랜드를 운영하고 있습니다. BharatMatrimony는 가장 규모가 크고 신뢰받는 결혼 서비스 브랜드로, 인도 전체에 130곳 이상의 직영 리테일 아울렛을 두었습니다. Matrimony.com은 인도 내외의 사용자들에게 중매와 결혼 관련 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps, 그리고 300개 이상의 커뮤니티 결혼 웹사이트가 모인 컨소시엄인 CommunityMatrimony 등 다양한 비즈니스 모델을 새로이 개척해왔습니다.

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