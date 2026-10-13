인도의 국내 온라인 중매 업계의 선구적인 기업이자 가장 신뢰받는 결혼 서비스 업체인 Matrimony.com은 비슷한 경쟁업체들과 차별점을 두기 위해 4백만 명 이상의 고객에게 우수한 경험을 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. Matrimony.com은 Akamai의 Media Acceleration, Kona DDos Defender, Fast DNS를 활용해 우수한 사용자 경험을 제공합니다.
Matrimony.com Limited 소개
Matrimony.com은 인도의 대표적인 대형 소비자 인터넷 기업으로 BharatMatrimony, CommunityMatrimony, EliteMatrimony 등의 대표 브랜드를 운영하고 있습니다. BharatMatrimony는 가장 규모가 크고 신뢰받는 결혼 서비스 브랜드로, 인도 전체에 130곳 이상의 직영 리테일 아울렛을 두었습니다. Matrimony.com은 인도 내외의 사용자들에게 중매와 결혼 관련 서비스를 제공하고 있습니다.
또한 MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps, 그리고 300개 이상의 커뮤니티 결혼 웹사이트가 모인 컨소시엄인 CommunityMatrimony 등 다양한 비즈니스 모델을 새로이 개척해왔습니다.
자세한 정보는 https://www.matrimony.com에서 확인하시기 바랍니다.
Akamai 소개
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