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Background

Matrimony.com

Akamai bietet nahtlosen Zugriff und ein optimiertes Nutzererlebnis für Millionen von Kunden weltweit

 

Logo von Matrimony.com

Standort

Chennai, Indien
https://www.matrimony.com

Branche

Medien

Lösungen

Edge DNS App & API Protector

Als Vorreiter der Online-Partnervermittlung in Indien – und renommierteste Heiratsvermittlung des Landes – weiß Matrimony.com, wie wichtig es ist, seinen über vier Millionen aktiven Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Insbesondere da die Konkurrenz nur einen Klick entfernt ist. Matrimony.com arbeitet mit Akamai zusammen und nutzt Media Acceleration, Kona DDoS Defender und Fast DNS, um dieses Nutzererlebnis zu ermöglichen.

Über Matrimony.com Limited

Matrimony.com ist Indiens führendes Online-Unternehmen für Verbraucher. Es handelt sich um einen Online-Konzern für Privatkunden, der führende Marken wie BharatMatrimony, CommunityMatrimony und EliteMatrimony verwaltet. BharatMatrimony gilt als die größte und renommierteste Partnervermittlungsmarke, die mit über 130 eigenen Verkaufsstellen in ganz Indien auch eine beachtliche Einzelhandelspräsenz aufgebaut hat. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Partnervermittlung und Eheschließungen für Nutzer in Indien und in der indischen Diaspora an.

Das Unternehmen hat einige neue Geschäftsmodelle eingeführt, wie MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps und CommunityMatrimony, ein Konsortium von über 300 Partnervermittlungs-Websites.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matrimony.com

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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