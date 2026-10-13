Matrimony.com ist Indiens führendes Online-Unternehmen für Verbraucher. Es handelt sich um einen Online-Konzern für Privatkunden, der führende Marken wie BharatMatrimony, CommunityMatrimony und EliteMatrimony verwaltet. BharatMatrimony gilt als die größte und renommierteste Partnervermittlungsmarke, die mit über 130 eigenen Verkaufsstellen in ganz Indien auch eine beachtliche Einzelhandelspräsenz aufgebaut hat. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Partnervermittlung und Eheschließungen für Nutzer in Indien und in der indischen Diaspora an.

Das Unternehmen hat einige neue Geschäftsmodelle eingeführt, wie MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps und CommunityMatrimony, ein Konsortium von über 300 Partnervermittlungs-Websites.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matrimony.com