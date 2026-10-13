Matrimony.com es la empresa digital líder en clientes de la India. Se trata de un importante grupo empresarial digital para particulares compuesto por marcas destacadas como BharatMatrimony, CommunityMatrimony y EliteMatrimony. BharatMatrimony está considerada la mayor marca de servicios matrimoniales, así como la más fiable, y goza de una presencia notable en el sector del retail, con más de 130 tiendas independientes en toda la India. La empresa ofrece servicios relacionados con la búsqueda de pareja y el matrimonio a usuarios de la India y la diáspora india.

Ha sido pionera en varios modelos de negocio novedosos, como MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps y CommunityMatrimony, un consorcio formado por más de 300 sitios web de comunidades sobre servicios matrimoniales.

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