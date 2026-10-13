Como empresa pionera en la búsqueda de pareja online en la India considerada el servicio matrimonial más fiable del país, Matrimony.com sabe lo importante que es ofrecer a sus más de 4 millones de clientes activos una experiencia única. Especialmente, si se tiene en cuenta que la competencia está a un solo clic. Matrimony.com colabora con Akamai y aprovecha la aceleración de contenido multimedia, Kona DDos Defender y Fast DNS para brindar esa experiencia de usuario.
Acerca de Matrimony.com Limited
Matrimony.com es la empresa digital líder en clientes de la India. Se trata de un importante grupo empresarial digital para particulares compuesto por marcas destacadas como BharatMatrimony, CommunityMatrimony y EliteMatrimony. BharatMatrimony está considerada la mayor marca de servicios matrimoniales, así como la más fiable, y goza de una presencia notable en el sector del retail, con más de 130 tiendas independientes en toda la India. La empresa ofrece servicios relacionados con la búsqueda de pareja y el matrimonio a usuarios de la India y la diáspora india.
Ha sido pionera en varios modelos de negocio novedosos, como MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps y CommunityMatrimony, un consorcio formado por más de 300 sitios web de comunidades sobre servicios matrimoniales.
Si desea obtener más información, visite https://www.matrimony.com
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.