In qualità di pioniere negli incontri online in India e fornitore di servizi matrimoniali più utilizzato nel paese, Matrimony.com sa quanto sia importante offrire agli oltre 4 milioni di clienti un'experience senza precedenti. Soprattutto se la concorrenza è solo a un clic di distanza. Per poter assicurare questa user experience, Matrimony.com collabora con Akamai e utilizza le sue tecnologie Media Acceleration, Kona DDoS Defender e Fast DNS.
Informazioni su Matrimony.com Limited
Matrimony.com è la principale società indiana di servizi Internet consumer. Si tratta di un conglomerato di società Internet consumer che gestisce brand come BharatMatrimony, CommunityMatrimony e EliteMatrimony. BharatMatrimony è considerato il brand più diffuso e affidabile di servizi per il matrimonio, che vanta anche una notevole capillarità di distribuzione con oltre 130 punti retail in tutta l'India. La società fornisce servizi di incontri e altri servizi correlati al matrimonio agli utenti in India o residenti all'estero.
La società ha introdotto nuovi modelli di business come MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps e CommunityMatrimony, un consorzio di oltre 300 siti web dedicati ai matrimoni.
Per ulteriori dettagli, visita il sito https://www.matrimony.com
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.