A Matrimony.com é a empresa líder no setor de Internet para consumidores da Índia. Trata-se de um conglomerado de Internet para consumidores, que gerencia franquias como BharatMatrimony, CommunityMatrimony e EliteMatrimony. A BharatMatrimony é considerada a maior e mais confiável marca de matrimônios, que também estabeleceu uma considerável presença no varejo com mais de 130 lojas de varejo de propriedade própria em toda a Índia. A empresa fornece serviços relacionados à mediação de relacionamentos e casamento para usuários na Índia e na diáspora indiana.

A empresa foi pioneira em vários novos modelos de negócios, como MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps e CommunityMatrimony, uma associação de mais de 300 websites de matrimônio da comunidade.

Para mais informações, visite https://www.matrimony.com