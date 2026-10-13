Como pioneira em mediação de relacionamentos online na Índia, além de ser o serviço de matrimônio mais confiável do país, a Matrimony.com sabe como é essencial oferecer a seus mais de quatro milhões de clientes ativos uma experiência inigualável. Principalmente porque os concorrentes estão há apenas um clique. A Matrimony.com fez parceria com a Akamai, aproveitando o Media Acceleration, o Kona DDoS Defender e o Fast DNS para ajudar a entregar essa experiência ao usuário.
Sobre a Matrimony.com Limited
A Matrimony.com é a empresa líder no setor de Internet para consumidores da Índia. Trata-se de um conglomerado de Internet para consumidores, que gerencia franquias como BharatMatrimony, CommunityMatrimony e EliteMatrimony. A BharatMatrimony é considerada a maior e mais confiável marca de matrimônios, que também estabeleceu uma considerável presença no varejo com mais de 130 lojas de varejo de propriedade própria em toda a Índia. A empresa fornece serviços relacionados à mediação de relacionamentos e casamento para usuários na Índia e na diáspora indiana.
A empresa foi pioneira em vários novos modelos de negócios, como MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps e CommunityMatrimony, uma associação de mais de 300 websites de matrimônio da comunidade.
Para mais informações, visite https://www.matrimony.com
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.