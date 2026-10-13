作为印度在线婚介服务的先驱以及该国最受信任的婚介服务，Matrimony.com 深知，为超过 400 万活跃客户提供出色的体验至关重要。尤其要考虑到，用户只需轻点鼠标，就可以转投竞争对手的服务。Matrimony.com 与 Akamai 合作，利用 Media Acceleration、Kona DDos Defender 和 Fast DNS 来帮助提供这种用户体验。
Matrimony.com Limited 简介
Matrimony.com 是印度领先的消费者互联网公司。它是一家标志性的消费者互联网集团，管理着 BharatMatrimony、CommunityMatrimony 和 EliteMatrimony 等知名品牌。BharatMatrimony 是公认的最大且最值得信赖的婚介品牌，它在印度全国还建立起了庞大的线下零售网络，拥有超过 130 家自营零售门店。该公司为印度用户和印度犹太人提供婚介和婚姻相关服务。
该公司开创了几种新的商业模式，例如 MatrimonyPhotography、MatrimonyBazaar、MatrimonyMandaps 和 CommunityMatrimony（由 300 多个社区婚介网站组成的联盟）。
如需了解更多详细信息，请访问 https://www.matrimony.com
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