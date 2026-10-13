Matrimony.com 是印度领先的消费者互联网公司。它是一家标志性的消费者互联网集团，管理着 BharatMatrimony、CommunityMatrimony 和 EliteMatrimony 等知名品牌。BharatMatrimony 是公认的最大且最值得信赖的婚介品牌，它在印度全国还建立起了庞大的线下零售网络，拥有超过 130 家自营零售门店。该公司为印度用户和印度犹太人提供婚介和婚姻相关服务。

该公司开创了几种新的商业模式，例如 MatrimonyPhotography、MatrimonyBazaar、MatrimonyMandaps 和 CommunityMatrimony（由 300 多个社区婚介网站组成的联盟）。

如需了解更多详细信息，请访问 https://www.matrimony.com