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Matrimony.com

Akamai 为数百万全球客户提供无缝访问和丰富的用户体验

 

Matrimony.com 徽标

地点

印度钦奈
https://www.matrimony.com

行业

媒体

解决方案

Edge DNS App & API Protector

作为印度在线婚介服务的先驱以及该国最受信任的婚介服务，Matrimony.com 深知，为超过 400 万活跃客户提供出色的体验至关重要。尤其要考虑到，用户只需轻点鼠标，就可以转投竞争对手的服务。Matrimony.com 与 Akamai 合作，利用 Media AccelerationKona DDos DefenderFast DNS 来帮助提供这种用户体验。

Matrimony.com Limited 简介 

Matrimony.com 是印度领先的消费者互联网公司。它是一家标志性的消费者互联网集团，管理着 BharatMatrimony、CommunityMatrimony 和 EliteMatrimony 等知名品牌。BharatMatrimony 是公认的最大且最值得信赖的婚介品牌，它在印度全国还建立起了庞大的线下零售网络，拥有超过 130 家自营零售门店。该公司为印度用户和印度犹太人提供婚介和婚姻相关服务。

该公司开创了几种新的商业模式，例如 MatrimonyPhotography、MatrimonyBazaar、MatrimonyMandaps 和 CommunityMatrimony（由 300 多个社区婚介网站组成的联盟）。

如需了解更多详细信息，请访问 https://www.matrimony.com

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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