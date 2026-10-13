Matrimony.comは、インドにおけるオンライン・マッチング・サービスのパイオニアであり、国内で最も信頼されている結婚関連サービスを提供しています。Matrimony.comは、400万人を超えるアクティブ顧客に比類のない体験を提供することの重要性を認識しています。ワンクリックで競合他社のサービスにアクセスできてしまうのですから。Matrimony.comはAkamaiと提携し、Media Acceleration、Kona DDoS Defender、Fast DNSを活用することで、優れたユーザー体験を提供しています。
Matrimony.com Limitedについて
Matrimony.comはインドの大手消費者向けインターネット企業です。BharatMatrimony、CommunityMatrimony、EliteMatrimonyなどの有名ブランドを配下に置く、代表的な消費者向けインターネットコングロマリットです。BharatMatrimonyは、最も信頼されている最大の結婚関連サービスブランドです。インド全土に130以上の自社所有の小売店を展開し、小売店としての存在感を確立しています。同社はインド国内とインド系海外移住者のユーザーにマッチングサービスや結婚関連サービスを提供しています。
同社はMatrimonyPhotography、MatrimonyBazaar、MatrimonyMandaps、および300以上のコミュニティー中心の結婚関連WebサイトからなるCommunityMatrimonyなど、いくつかの新しいビジネスモデルを開拓してきました。
詳細については、https://www.matrimony.comをご参照ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。