Matrimony.com

Matrimony.comはインドの大手消費者向けインターネット企業です。BharatMatrimony、CommunityMatrimony、EliteMatrimonyなどの有名ブランドを配下に置く、代表的な消費者向けインターネットコングロマリットです。BharatMatrimonyは、最も信頼されている最大の結婚関連サービスブランドです。インド全土に130以上の自社所有の小売店を展開し、小売店としての存在感を確立しています。同社はインド国内とインド系海外移住者のユーザーにマッチングサービスや結婚関連サービスを提供しています。

同社はMatrimonyPhotography、MatrimonyBazaar、MatrimonyMandaps、および300以上のコミュニティー中心の結婚関連WebサイトからなるCommunityMatrimonyなど、いくつかの新しいビジネスモデルを開拓してきました。

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