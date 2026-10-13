Matrimony.com est la première entreprise Internet grand public en Inde. Il s'agit d'un conglomérat Internet grand public qui gère des marques réputées telles que BharatMatrimony, CommunityMatrimony et EliteMatrimony. BharatMatrimony est considérée comme la marque de services matrimoniaux la plus importante et la plus fiable, et s'est très largement établie dans le domaine du commerce de détail avec plus de 130 points de vente à travers l'Inde. L'entreprise propose des services de mise en relation et matrimoniaux aux utilisateurs indiens dans le pays et à travers le monde.

L'entreprise a lancé plusieurs nouveaux modèles économiques tels que MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps et CommunityMatrimony, un consortium de plus de 300 sites Web matrimoniaux communautaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.matrimony.com