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Matrimony.com

Akamai offre un accès fluide et une expérience utilisateur enrichie à des millions de clients internationaux

 

Logo de Matrimony.com

Localisation géographique

Chennai, Inde
https://www.matrimony.com

Secteur

Médias

Solutions

Edge DNS App & API Protector

En tant que pionnier de la mise en relation en ligne en Inde et service matrimonial le plus réputé dans pays, Matrimony.com sait combien il est essentiel de fournir une expérience inégalée à plus de 4 millions de clients actifs. En particulier dans un secteur très concurrentiel. Matrimony.com s'associe à Akamai et exploite Media Acceleration, Kona DDos Defender et Fast DNS pour offrir cette expérience exceptionnelle aux utilisateurs.

À propos de Matrimony.com Limited 

Matrimony.com est la première entreprise Internet grand public en Inde. Il s'agit d'un conglomérat Internet grand public qui gère des marques réputées telles que BharatMatrimony, CommunityMatrimony et EliteMatrimony. BharatMatrimony est considérée comme la marque de services matrimoniaux la plus importante et la plus fiable, et s'est très largement établie dans le domaine du commerce de détail avec plus de 130 points de vente à travers l'Inde. L'entreprise propose des services de mise en relation et matrimoniaux aux utilisateurs indiens dans le pays et à travers le monde.

L'entreprise a lancé plusieurs nouveaux modèles économiques tels que MatrimonyPhotography, MatrimonyBazaar, MatrimonyMandaps et CommunityMatrimony, un consortium de plus de 300 sites Web matrimoniaux communautaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.matrimony.com

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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