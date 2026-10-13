2011년 1월 Comcast와 NBCUniversal의 합병을 통해 두 회사의 스포츠 자산을 결합한 NBC Sports Group이 탄생했습니다. NBC Sports Group은 24시간 연중무휴 프리미어 라이브 이벤트, 유용한 정보를 제공하는 스튜디오 쇼, 흥미진진한 고유 프로그램을 스포츠 팬들에게 제공합니다. 이 스포츠 미디어 기업은 NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, 골프 채널, NBC Sports 지역 네트워크, NBC Sports 라디오, NBC Sports 디지털 등 독창적인 스포츠 자산으로 구성되어 있으며 NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, NBC Sports 지역 네트워크 디지털 자산, Rotoworld, NBC Sports Talk 프랜차이즈, 다양한 앱, 두 가지 트랜잭션 스포츠 비즈니스(GolfNow 및 SportsEngine)를 운영합니다. NBC Sports Group은 국제 올림픽 위원회(IOC), 미국 올림픽 위원회(USOC), NFL, NHL, NASCAR, PGA 투어, R&A, 미국 PGA, Churchill Downs, 프리미어 리그, 투르 드 프랑스, 프랑스 오픈, IndyCar 등 권위 있는 스포츠 협회 및 기관들과 파트너십을 맺고 독점 TV 방영 계약권을 보유하고 있습니다.
NBC Sports Group 정보
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