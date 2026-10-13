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Background

NBC Sports Group

Quando Akamai e NBC Sports Group fanno squadra, i fan vincono sempre.

Logo di NBC Sports Group

Sede

Stamford, CT (USA)
https://www.nbcsports.com/

Settore

Media

Informazioni su NBC Sports Group

Quando nel gennaio 2011 è stata completata la transazione Comcast-NBCUniversal, le attività sportive delle due aziende si sono unite formando NBC Sports Group, che trasmette per gli appassionati di sport importanti eventi live, spettacoli di approfondimento in studio e un'interessante programmazione originale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'azienda di media sportivi comprende una serie unica di risorse sportive, tra cui NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio e NBC Sports Digital, che include NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, le risorse digitali di NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, il franchising di NBC Sports Talk, diverse app e due aziende sportive transazionali, GolfNow e SportsEngine. NBC Sports Group vanta un'ineguagliabile serie di accordi sui diritti televisivi, in collaborazione con alcune delle proprietà sportive più prestigiose al mondo: il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico degli Stati Uniti, NFL, NHL, NASCAR, PGA TOUR, R&A, PGA d'America, Churchill Downs, Premier League, Tour de France, French Open, IndyCar e molti altri.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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