Quando nel gennaio 2011 è stata completata la transazione Comcast-NBCUniversal, le attività sportive delle due aziende si sono unite formando NBC Sports Group, che trasmette per gli appassionati di sport importanti eventi live, spettacoli di approfondimento in studio e un'interessante programmazione originale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'azienda di media sportivi comprende una serie unica di risorse sportive, tra cui NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio e NBC Sports Digital, che include NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, le risorse digitali di NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, il franchising di NBC Sports Talk, diverse app e due aziende sportive transazionali, GolfNow e SportsEngine. NBC Sports Group vanta un'ineguagliabile serie di accordi sui diritti televisivi, in collaborazione con alcune delle proprietà sportive più prestigiose al mondo: il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico degli Stati Uniti, NFL, NHL, NASCAR, PGA TOUR, R&A, PGA d'America, Churchill Downs, Premier League, Tour de France, French Open, IndyCar e molti altri.