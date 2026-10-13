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NBC Sports Group

Lorsqu'Akamai et NBC Sports Group font équipe, les fans sont toujours gagnants.

Logo NBC Sports Group

Localisation géographique

Stamford, Connecticut, États-Unis
https://www.nbcsports.com/

Secteur

Médias

À propos de NBC Sports Group

Lorsque la transaction entre Comcast et NBCUniversal a été finalisée en janvier 2011, les ressources sportives des deux entreprises ont été regroupées pour former NBC Sports Group, qui offre 24 h/24 et 7 j/7 aux amateurs de sport des événements live majeurs, des émissions en studio captivantes et une programmation originale incontournable. L'entreprise de médias sportifs englobe un éventail unique de ressources sportives, notamment NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio et NBC Sports Digital, laquelle inclut NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, les ressources digitales de NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, la franchise NBC Sports Talk, de nombreuses applications et deux entreprises de commerce sportif, GolfNow and SportsEngine. NBC Sports Group possède un ensemble sans précédent de droits de télévision et entretient des partenariats avec certaines des plus prestigieuses organisations sportives au monde : le Comité international olympique, le Comité olympique américain, la NFL (National Football League), la NHL (National Hockey League), la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), le PGA TOUR, The R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews), la PGA of America (Professional Golfers' Association of America), le Churchill Downs, la Premier Leage, le Tour de France, le French Open, l'IndyCar et bien d'autres.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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