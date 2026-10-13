Lorsque la transaction entre Comcast et NBCUniversal a été finalisée en janvier 2011, les ressources sportives des deux entreprises ont été regroupées pour former NBC Sports Group, qui offre 24 h/24 et 7 j/7 aux amateurs de sport des événements live majeurs, des émissions en studio captivantes et une programmation originale incontournable. L'entreprise de médias sportifs englobe un éventail unique de ressources sportives, notamment NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio et NBC Sports Digital, laquelle inclut NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, les ressources digitales de NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, la franchise NBC Sports Talk, de nombreuses applications et deux entreprises de commerce sportif, GolfNow and SportsEngine. NBC Sports Group possède un ensemble sans précédent de droits de télévision et entretient des partenariats avec certaines des plus prestigieuses organisations sportives au monde : le Comité international olympique, le Comité olympique américain, la NFL (National Football League), la NHL (National Hockey League), la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), le PGA TOUR, The R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews), la PGA of America (Professional Golfers' Association of America), le Churchill Downs, la Premier Leage, le Tour de France, le French Open, l'IndyCar et bien d'autres.