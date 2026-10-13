NBC Sports Group

ComcastのNBCUniversal買収手続きが完了した2011年1月、両社のスポーツ事業が合併され、トップ級のライブイベント、知見に富んだトークショー、感動的なオリジナル番組を24時間／365日体制でスポーツファンに提供するNBC Sports Groupが生まれました。このスポーツメディア会社は、NBC Sports、NBC Olympics、NBCSN、Golf Channel、NBC Sports Regional Networks、NBC Sports Radio、NBC Sports Digitalなど、多彩なスポーツ事業からなり、NBCSports.com、NBCOlympics.com、GolfChannel.com、NBC Sports Regional Networksのデジタル事業、Rotoworld、NBC Sports Talkフランチャイズ、複数のアプリ、そして2つのスポーツトランザクション事業、GolfNowとSportsEngineなどのサービスを提供しています。NBC Sports Groupは、国際オリンピック委員会やアメリカオリンピック委員会、NFL、NHL、NASCAR、PGAツアー、R&A、全米プロゴルフ協会、Churchill Downs、プレミアリーグ、ツール・ド・フランス、全仏オープン、インディカーをはじめ、世界で最も権威のある数々のスポーツ組織と提携し、テレビの放映権においては圧倒的に多くの契約を結んでいます。