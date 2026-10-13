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Background

NBC Sports Group

AkamaiとNBC Sports Groupがチームを組めば、ファンを必ず勝利へと導ける。

NBC Sports Groupのロゴ

所在地

米国、コネチカット州スタンフォード
https://www.nbcsports.com/

業種

メディア

NBC Sports Groupについて

ComcastのNBCUniversal買収手続きが完了した2011年1月、両社のスポーツ事業が合併され、トップ級のライブイベント、知見に富んだトークショー、感動的なオリジナル番組を24時間／365日体制でスポーツファンに提供するNBC Sports Groupが生まれました。このスポーツメディア会社は、NBC Sports、NBC Olympics、NBCSN、Golf Channel、NBC Sports Regional Networks、NBC Sports Radio、NBC Sports Digitalなど、多彩なスポーツ事業からなり、NBCSports.com、NBCOlympics.com、GolfChannel.com、NBC Sports Regional Networksのデジタル事業、Rotoworld、NBC Sports Talkフランチャイズ、複数のアプリ、そして2つのスポーツトランザクション事業、GolfNowとSportsEngineなどのサービスを提供しています。NBC Sports Groupは、国際オリンピック委員会やアメリカオリンピック委員会、NFL、NHL、NASCAR、PGAツアー、R&A、全米プロゴルフ協会、Churchill Downs、プレミアリーグ、ツール・ド・フランス、全仏オープン、インディカーをはじめ、世界で最も権威のある数々のスポーツ組織と提携し、テレビの放映権においては圧倒的に多くの契約を結んでいます。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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