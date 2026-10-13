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Background

NBC Sports Group

Cuando Akamai y NBC Sports Group trabajan en equipo, los aficionados a los deportes salen ganando.

Logotipo de NBC Sports Group

Ubicación

Stamford, Connecticut, EE. UU.
https://www.nbcsports.com/

Sector

Multimedia

Acerca de NBC Sports Group

Cuando en enero de 2011 Comcast y NBCUniversal cerraron su acuerdo de adquisición, los activos deportivos de las dos empresas se asociaron para dar lugar a NBC Sports Group, que ofrece a los amantes del deporte los eventos en directo más importantes del momento, espectáculos de estudio y una programación original muy atractiva, de forma ininterrumpida durante toda la semana. Esta empresa de difusión de eventos deportivos se compone de una serie exclusiva de activos deportivos, como NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio y NBC Sports Digital, que a su vez incluye NBCSports.com, GolfChannel.com, NBCOlympics.com, los activos digitales de NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, la franquicia NBC Sports Talk, varias aplicaciones y dos negocios transaccionales de deportes, GolfNow y SportsEngine. NBC Sports Group posee un gran número de acuerdos de derechos televisivos sin precedentes y, además, colabora con algunas de las propiedades deportivas más prestigiosas del mundo: el Comité Internacional Olímpico y el Comité Olímpico de los Estados Unidos, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la NHL, NASCAR, PGA Tour, el R&A, la PGA, Churchill Downs, la Premier League, el Tour de Francia, el Torneo de Roland Garros o IndyCar, entre otros.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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