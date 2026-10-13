Quando a transação Comcast-NBCUniversal foi concluída em janeiro de 2011, os ativos esportivos das duas empresas se combinaram para formar o NBC Sports Group, que atende fãs de esportes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com eventos ao vivo, shows de estúdio inspiradores e programação original atraente. A empresa de mídia esportiva consiste em uma variedade exclusiva de ativos esportivos, incluindo NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio e NBC Sports Digital, O que inclui o NBCSports.com, o NBCOlympics.com, o GolfChannel.com, os ativos digitais da NBC Sports Regional Networks, o Rotoworld, a franquia NBC Sports Talk, várias aplicações e duas empresas de esportes transacionais, o GolfNow e o SportsEngine. O NBC Sports Group possui uma incomparável coleção de contratos de direitos de televisão, em parceria com algumas das propriedades esportivas mais prestigiadas do mundo: O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, a NFL, NHL, NASCAR, PGA TOUR, R&A, PGA da América, Churchill Downs, Premier League, Tour de France, French Open, IndyCar e muito mais.