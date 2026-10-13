Nachdem die Comcast-NBCUniversal-Transaktion im Januar 2011 abgeschlossen wurde, wurden die Sport-Assets der beiden Unternehmen zur NBC Sports Group zusammengefasst, die Sportfans rund um die Uhr erstklassige Live-Veranstaltungen, aufschlussreiche Studiosendungen und ansprechende Originalproduktionen bietet. Das Sportmedienunternehmen umfasst eine einzigartige Palette an Sport-Assets, u. a. NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio und NBC Sports Digital – dazu gehören NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, die digitalen Assets der NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, das NBC Sports Talk-Franchise, mehrere Apps und zwei transaktionale Sportunternehmen, GolfNow und SportsEngine. Die NBC Sports Group verfügt über eine beachtliche Vielzahl von Vereinbarungen über Fernsehrechte und arbeitet mit einigen der renommiertesten Sportorganisationen der Welt zusammen, darunter das Internationale Olympische Komitee sowie das Olympische Komitee der Vereinigten Staaten, NFL, NHL, NASCAR, PGA TOUR, R&A, PGA of America, Churchill Downs, Premier League, Tour de France, French Open, IndyCar und viele mehr.