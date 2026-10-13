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Background

NBC Sports Group

Wenn sich Akamai und die NBC Sports Group zusammentun, sind die Fans die großen Gewinner.

Logo der NBC Sports Group

Standort

Stamford, CT, USA
https://www.nbcsports.com/

Branche

Medien

Über die NBC Sports Group

Nachdem die Comcast-NBCUniversal-Transaktion im Januar 2011 abgeschlossen wurde, wurden die Sport-Assets der beiden Unternehmen zur NBC Sports Group zusammengefasst, die Sportfans rund um die Uhr erstklassige Live-Veranstaltungen, aufschlussreiche Studiosendungen und ansprechende Originalproduktionen bietet. Das Sportmedienunternehmen umfasst eine einzigartige Palette an Sport-Assets, u. a. NBC Sports, NBC Olympics, NBCSN, Golf Channel, NBC Sports Regional Networks, NBC Sports Radio und NBC Sports Digital – dazu gehören NBCSports.com, NBCOlympics.com, GolfChannel.com, die digitalen Assets der NBC Sports Regional Networks, Rotoworld, das NBC Sports Talk-Franchise, mehrere Apps und zwei transaktionale Sportunternehmen, GolfNow und SportsEngine. Die NBC Sports Group verfügt über eine beachtliche Vielzahl von Vereinbarungen über Fernsehrechte und arbeitet mit einigen der renommiertesten Sportorganisationen der Welt zusammen, darunter das Internationale Olympische Komitee sowie das Olympische Komitee der Vereinigten Staaten, NFL, NHL, NASCAR, PGA TOUR, R&A, PGA of America, Churchill Downs, Premier League, Tour de France, French Open, IndyCar und viele mehr.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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