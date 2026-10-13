Comcast-NBCUniversal 的交易于 2011 年 1 月完成，之后两家公司的体育资产合并成立了 NBC Sports Group，为体育迷们呈现全天候的精彩赛事直播、见解深刻的演播室节目和扣人心弦的原创节目。该体育媒体公司由一系列独有的体育资产组成，包括 NBC Sports、NBC Olympics、NBCSN、Golf Channel、NBC Sports Regional Networks、NBC Sports Radio 和 NBC Sports Digital，其中包括 NBCSports.com、NBCOlympics.com、GolfChannel.com、NBC Sports Regional Networks 的数字资产、Rotoworld、NBC Sports Talk 特许经销权、多个应用程序以及 GolfNow 和 SportsEngine 这两个交易性体育企业。NBC Sports Group 拥有一系列宝贵的电视转播权协议，与全球一些著名的体育产业进行合作：国际奥林匹克委员会和美国奥林匹克委员会、NFL、NHL、NASCAR、PGA TOUR、The R&A、PGA of America、Churchill Downs、英格兰足球超级联赛、环法自行车赛、法国网球公开赛、IndyCar 以及其他众多产业。
NBC Sports Group 简介
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