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NDTV

NDTV는 확장성이 뛰어난 Akamai의 컨텐츠 전송 네트워크를 활용해 매월 1억 5천만명의 사용자에게 멀티미디어 콘텐츠를 제공합니다.

NDTV 로고

위치

인도
https://www.ndtv.com/

산업

미디어

NDTV는 인도 뉴스 TV 선도 기업입니다. 주요 뉴스 방송 채널 3개와 인기 있는 뉴스 및 엔터테인먼트 포털을 다수 보유한 NDTV는 인도에서 가장 신뢰받는 미디어 브랜드입니다.

NDTV는 2007년에 Akamai와 파트너십을 체결했습니다. 기술 파트너를 평가하고 있을 당시 가장 긴급한 현안은 온디맨드 방식의 전송 기능 확장이었습니다. NDTV는 최신 시사 뉴스를 제공하는 미디어 기업으로서 Akamai의 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 활용해 중요한 뉴스 이벤트 동안 증가한 수요를 원활히 충족했습니다.

NDTV가 미디어 중심 조직에서 이커머스, 라이프스타일, 모바일 앱을 아우르는 NDTV Convergence로 성장하는 동안 Akamai는 보안이 강화된 방식으로 다채로운 대역폭을 통해 일련의 디바이스에 콘텐츠를 전송함으로써 보조를 맞춰 왔습니다.

매월 1억 5천만 명의 고유 방문객이 NDTV의 디지털 자산을 이용합니다. 2014년 인도 총선 결과가 발표되던 날, NDTV의 히트 수는 130억 회에 육박했으며 다운타임은 없었습니다. 이는 NDTV와 Akamai의 매우 성공적인 파트너십을 보여주는 증거입니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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