NDTV es un una empresa pionera de noticias de televisión en la India. Con tres importantes canales de difusión de noticias y con una inmensa variedad de portales populares de noticias y entretenimiento, NDTV es la marca de medios de comunicación de la India que más confianza suscita.

NDTV se asoció con Akamai en 2007. En el proceso de evaluación de los partner de tecnología, la principal cuestión era poder ampliar su oferta a la carta. Siendo una empresa de medios de comunicación que ofrece noticias de actualidad, gestionaba la red de distribución de contenido de Akamai para responder a la perfección a la creciente demanda durante la emisión de noticias importantes.

Aunque NDTV pasó de ser una organización centrada en los medios de comunicación a NDTV Convergence que se multiplicó e incorporó el e-commerce, el estilo de vida y las aplicaciones móviles, Akamai no ha perdido el tiempo por ahora en la distribución de contenido a una variedad de dispositivos a través de una enorme gama de ancho de banda con un alto nivel de seguridad.

Los activos digitales de NDTV reciben más de 150 millones de visitantes únicos cada mes. El día en el que se anunciaron los resultados de las elecciones parlamentarias de la India en 2014, NDTV recibió 13 000 millones de visitas sin tiempo de inactividad. Se trata de un compromiso de colaboración tremendamente exitosa entre NDTV y Akamai.