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Background

NDTV

NDTV ofrece contenido multimedia a sus 150 millones de usuarios mensuales a través de la red altamente escalable de distribución de contenido de Akamai.

Logo de NDTV

Ubicación

India
https://www.ndtv.com/

Sector

Multimedia

NDTV es un una empresa pionera de noticias de televisión en la India. Con tres importantes canales de difusión de noticias y con una inmensa variedad de portales populares de noticias y entretenimiento, NDTV es la marca de medios de comunicación de la India que más confianza suscita.

NDTV se asoció con Akamai en 2007. En el proceso de evaluación de los partner de tecnología, la principal cuestión era poder ampliar su oferta a la carta. Siendo una empresa de medios de comunicación que ofrece noticias de actualidad, gestionaba la red de distribución de contenido de Akamai para responder a la perfección a la creciente demanda durante la emisión de noticias importantes.

Aunque NDTV pasó de ser una organización centrada en los medios de comunicación a NDTV Convergence que se multiplicó e incorporó el e-commerce, el estilo de vida y las aplicaciones móviles, Akamai no ha perdido el tiempo por ahora en la distribución de contenido a una variedad de dispositivos a través de una enorme gama de ancho de banda con un alto nivel de seguridad.

Los activos digitales de NDTV reciben más de 150 millones de visitantes únicos cada mes. El día en el que se anunciaron los resultados de las elecciones parlamentarias de la India en 2014, NDTV recibió 13 000 millones de visitas sin tiempo de inactividad. Se trata de un compromiso de colaboración tremendamente exitosa entre NDTV y Akamai.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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