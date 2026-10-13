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Background

NDTV

A NDTV oferece conteúdo multimídia a seus 150 milhões de usuários mensais, usando a rede de entrega de conteúdo altamente escalonável da Akamai.

Logotipo da NDTV

Localização

Índia
https://www.ndtv.com/

Setor

Mídia

A NDTV é pioneira em telejornal na Índia. Com três importantes canais de transmissão de notícias e vários portais extremamente populares de notícias e entretenimento, a NDTV é a marca de mídia mais confiável da Índia.

A NDTV fez uma parceria com a Akamai em 2007. Ao avaliar parceiros de tecnologia, seu maior requisito era dimensionar a entrega sob demanda. Por ser uma empresa de mídia que entrega notícias sobre assuntos atuais, ela aproveitou a rede de entrega de conteúdo da Akamai para responder perfeitamente ao aumento da demanda durante eventos de notícias importantes.

Embora a NDTV tenha crescido de uma organização concentrada em mídia para a NDTV Convergence, que também colocou em jogo aplicativos móveis, de comércio eletrônico e de estilo de vida, a Akamai acompanhou esse ritmo e, agora, oferece conteúdo a vários dispositivos por meio de um enorme espectro de largura de banda, de maneira altamente segura.

Os ativos digitais da NDTV recebem mais de 150 milhões de visitantes únicos todos os meses. No dia em que os resultados das eleições parlamentares de 2014 da Índia foram anunciados, a NDTV recebeu 13 bilhões de acessos sem tempo de inatividade. Isso é uma prova da parceria extremamente bem-sucedida entre a NDTV e a Akamai.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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