NDTV è un pioniere della televisione d'informazione in India. Con tre importanti canali di informazione e una serie di portali estremamente popolari dedicati all'informazione e all'intrattenimento, NDTV è il brand multimediale più affidabile dell'India.

NDTV ha iniziato a collaborare con Akamai nel 2007. Al momento di scegliere i partner tecnologici, l'azienda ha puntualizzato la sua richiesta più importante: la scalabilità della delivery on-demand. Trattandosi di una società di media che offre notizie di attualità, l'azienda ha sfruttato la rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai per rispondere, in modo semplice, alla richiesta crescente durante eventi di cronaca critici.

Con l'espansione di NDTV da organizzazione incentrata sui media a NDTV Convergence, che ha portato nel gruppo anche app mobili, di e-commerce e di moda, Akamai ha tenuto il passo offrendo ora la delivery dei contenuti su un'ampia gamma di dispositivi tramite un enorme spettro di larghezza di banda, in maniera altamente sicura.

Le risorse digitali di NDTV ricevono più di 150 milioni di visitatori univoci al mese. Nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati delle elezioni parlamentari del 2014 in India, NDTV ha registrato 13 miliardi di visite senza alcun problema di downtime. Tutto ciò a testimonianza della collaborazione vincente tra NDTV e Akamai.