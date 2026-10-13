NDTVはインドのニュース番組テレビのパイオニア的存在です。主要なニュース放送チャンネルが3つ、そして絶大な人気を誇るニュースとエンターテイメントのポータルを数多く運営するNDTVは、インドで最も信頼されているメディアです。

NDTVは2007年にAkamaiと提携関係を結びました。テクノロジーパートナーの評価にあたり、NDTVの最大の関心事はオンデマンド配信のスケーリングについてでした。時事ニュースを配信するメディア会社として、重要なニュースイベントでの需要増にシームレスに対応するために、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワークを活用しました。

NDTVはメディア中心の組織から、eコマース、ライフスタイル、モバイルアプリなども新たに扱うNDTV Convergenceへと成長しましたが、Akamaiもそれに歩調を合わせ、今では膨大な範囲をカバーする帯域幅を介して、さまざまなデバイスに極めて安全な方法でコンテンツを配信しています。

NDTVのデジタルアセットにアクセスするユニークビジター数は、毎月1億5,000万人を超えています。インドで2014年に実施された議会選挙の投票結果が公表された日、NDTVへのヒット数が130億件に達しましたが、ダウンすることはありませんでした。これは、NDTVとAkamaiのパートナーシップが大成功を収めた証です。