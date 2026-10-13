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Background

NDTV

NDTV stellt über das hochskalierbare Content Delivery Network von Akamai multimediale Inhalte an 150 Millionen monatliche Nutzer bereit.

NDTV-Logo

Standort

Indien
https://www.ndtv.com/

Branche

Medien

Der Fernsehsender NDTV gilt im indischen Nachrichtenfernsehen als Pionierunternehmen. Mit drei großen Nachrichtensendern und einer Vielzahl von äußerst beliebten Nachrichten- und Unterhaltungsportalen ist NDTV die renommierteste Medienmarke Indiens.

Im Jahr 2007 schloss NDTV seine Partnerschaft mit Akamai. Bei der Suche nach einem Technologiepartner war dem Sender die Möglichkeit der Skalierung von On-Demand-Inhalten besonders wichtig. Als Medienunternehmen, das aktuelle Nachrichten liefert, nutzte man das Content Delivery Network von Akamai, um nahtlos auf die steigende Nachfrage bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu reagieren.

Während sich NDTV von einem medienzentrierten Unternehmen zu NDTV Convergence entwickelte, das auch E-Commerce, Lifestyle und Apps in den Fokus rückte, hielt Akamai Schritt, indem es nun Inhalte über eine riesige Bandbreite auf hochsichere Weise auf einer Vielzahl von Geräten bereitstellte.

Die digitalen Assets von NDTV nutzen jeden Monat mehr als 150 Millionen einzelne Besucher. Am Tag der Bekanntgabe der Ergebnisse der indischen Parlamentswahlen 2014 verzeichnete NDTV 13 Milliarden Aufrufe ohne Ausfallzeiten. Dies ist ein Beweis für die äußerst erfolgreiche Partnerschaft zwischen NDTV und Akamai.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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