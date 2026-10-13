NDTV est un pionnier des chaînes d'information en Inde. Avec trois grands canaux de diffusion d'informations et une multitude de portails d'actualité et de divertissement jouissant d'une immense popularité, NDTV est la marque de médias la plus fiable en Inde.

NDTV a établi un partenariat avec Akamai en 2007. Au moment d'évaluer les partenaires technologiques, leur principale demande concernait la diffusion à la demande à grande échelle. En tant qu'entreprise de médias diffusant des informations actuelles, ils ont tiré profit du réseau de diffusion de contenu d'Akamai pour répondre facilement à l'augmentation de la demande pendant les événements d'actualité importants.

Alors que NDTV se développait pour passer d'une organisation axée sur les médias à NDTV Convergence qui a intégré l'e-commerce, le style de vie et les applications pour mobiles, Akamai a gardé le rythme en fournissant désormais du contenu à un ensemble de terminaux grâce à une grande quantité de bande passante hautement sécurisée.

Plus de 150 millions de visiteurs uniques accèdent aux ressources digitales de NDTV chaque mois. En Inde, le jour de l'annonce des résultats des élections parlementaires 2014, NDTV a atteint 13 milliards de requêtes sans interruption. Cela témoigne de l'immense succès du partenariat entre NDTV et Akamai.