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NDTV

NDTV offre du contenu multimédia à ses 150 millions d'utilisateurs chaque mois, à l'aide du réseau de diffusion de contenu hautement évolutif d'Akamai.

Logo NDTV

Localisation géographique

Inde
https://www.ndtv.com/

Secteur

Médias

NDTV est un pionnier des chaînes d'information en Inde. Avec trois grands canaux de diffusion d'informations et une multitude de portails d'actualité et de divertissement jouissant d'une immense popularité, NDTV est la marque de médias la plus fiable en Inde.

NDTV a établi un partenariat avec Akamai en 2007. Au moment d'évaluer les partenaires technologiques, leur principale demande concernait la diffusion à la demande à grande échelle. En tant qu'entreprise de médias diffusant des informations actuelles, ils ont tiré profit du réseau de diffusion de contenu d'Akamai pour répondre facilement à l'augmentation de la demande pendant les événements d'actualité importants.

Alors que NDTV se développait pour passer d'une organisation axée sur les médias à NDTV Convergence qui a intégré l'e-commerce, le style de vie et les applications pour mobiles, Akamai a gardé le rythme en fournissant désormais du contenu à un ensemble de terminaux grâce à une grande quantité de bande passante hautement sécurisée.

Plus de 150 millions de visiteurs uniques accèdent aux ressources digitales de NDTV chaque mois. En Inde, le jour de l'annonce des résultats des élections parlementaires 2014, NDTV a atteint 13 milliards de requêtes sans interruption. Cela témoigne de l'immense succès du partenariat entre NDTV et Akamai.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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