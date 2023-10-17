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Paschoalotto Financial Services, 은행 사이버 보안 강화

Paschoalotto는 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 네트워크 보안을 강화하고 측면 이동 위협에 대한 관리 및 보안을 개선했습니다.

Paschoalotto 로고

위치

브라질
paschoalotto.com.br

산업

금융 서비스

주요 효과

  • 네트워크 가시성 확대
  • 간편한 배포
  • 공격으로부터 피해 방어

솔루션

Akamai Guardicore Segmentation
고객 사례 다운로드하기

안녕하세요, 저는 페르난도 오르테가 페라솔리(Fernando Ortega Ferasoli)입니다. Pascoalotto의 CISO로서 금융 서비스의 정보 보안, 사이버 보안 IT 거버넌스 부문을 총괄하고 있습니다.

금융 부문에서 많은 자산을 보유한 기업의 가장 큰 과제는 회사 내에서 일어나는 모든 일에 대한 가시성을 확보하는 것입니다. 

파트너사인 Akamai는 우리에게 필요한 가시성을 제공할 뿐만 아니라 네트워크의 세분화 및 마이크로세그멘테이션을 지원하는 툴인 Akamai Guardicore Segmentation을 제공했습니다. 이 제품은 보안 및 IT 거버넌스를 제공하므로 정책을 환경 전체에 세분화된 방식으로 적용할 수 있습니다. 

세그멘테이션은 매우 중요합니다. 회사는 앞으로 클라우드 환경을 포함한 전방위적 시야를 얻기 위해 이 기술을 확장할 계획입니다. 360도 시야를 통해 경계를 보호하고, 네트워크를 세그멘테이션하고, 측면 이동과 실시간 위협을 탐지할 수 있다고 상상해 보세요. 

알림을 전송하는 차세대 안티바이러스 솔루션을 이미 사용 중인 분들도 계시겠지만, Akamai Guardicore Segmentation의 가시성은 그 어떤 제품도 따라잡을 수 없습니다.

평가

Akamai Guardicore Segmentation을 처음 접한 것은 한 지역 이벤트에서였고, 기존에도 여러 긍정적인 평가를 들었습니다. 그래서 제품을 직접 리서치했는데 정말 굉장하다는 생각이 들었습니다. 우리 회사에 꼭 필요한 제품이었습니다. 

Akamai는 구축 과정에서 긴밀한 협력을 통해 훌륭한 지원과 진정한 파트너십을 제공했습니다. 배포 과정에서 정말 마음에 들었던 또 다른 점은 에이전트의 무게였습니다. 가볍고, 작업하기 쉽고, 배포하기 쉽습니다. 

우리 고객들은 새로운 툴과 새로운 기능을 활성화하는 과정에 매우 적극적으로 참여하고 있습니다. 마이크로세그멘테이션을 도입할 예정이라는 사실을 고객과 공유하고 Akamai Guardicore Segmentation을 언급하면서, 이미 많은 고객이 Akamai 제품을 사용하고 있다는 사실을 알게 되었습니다.

결과

Akamai Guardicore Segmentation을 구축한 이후 가시성을 확보하고 관리를 개선할 수 있었습니다. 구축을 완료한 후 전보다 훨씬 더 안심할 수 있으며 안전하다고 느낍니다. 환경이 감염되더라도 호스트가 악의적인 측면으로 이동하지 않는다는 것을 확신할 수 있기 때문에

더없이 안심이 됩니다. 

Akamai와 Cipher를 비롯해 함께 작업한 모든 파트너사에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 이들의 노력 덕분에 Paschoalotto 금융 서비스의 사이버 보안 수준이 높아졌습니다.

Paschoalotto 소개

24년 동안 업계에 종사해 온 Paschoalotto 금융 서비스는 고객 관계 여정을 위한 인텔리전트 솔루션을 개발하는 전문 기업입니다. 디지털 채널을 통해 기술과 혁신을 인간적인 면과 결합합니다. 당사는 개인 맞춤형 관계 여정을 통해 고객과 소비자에게 최고의 경험을 제공합니다.

신용, 추심, 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 고객 서비스 분야에서 개인 맞춤형 솔루션을 개발해 기술 인텔리전스 및 데이터 사용과 결합된 인간적이고, 민첩하고, 효율적인 관계 여정을 제공함으로써 기업이 고객과 연결하는 방식에 혁신을 일으키고 있습니다. Paschoalotto가 곧 솔루션입니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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