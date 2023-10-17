안녕하세요, 저는 페르난도 오르테가 페라솔리(Fernando Ortega Ferasoli)입니다. Pascoalotto의 CISO로서 금융 서비스의 정보 보안, 사이버 보안 IT 거버넌스 부문을 총괄하고 있습니다.

금융 부문에서 많은 자산을 보유한 기업의 가장 큰 과제는 회사 내에서 일어나는 모든 일에 대한 가시성을 확보하는 것입니다.

파트너사인 Akamai는 우리에게 필요한 가시성을 제공할 뿐만 아니라 네트워크의 세분화 및 마이크로세그멘테이션을 지원하는 툴인 Akamai Guardicore Segmentation을 제공했습니다. 이 제품은 보안 및 IT 거버넌스를 제공하므로 정책을 환경 전체에 세분화된 방식으로 적용할 수 있습니다.

세그멘테이션은 매우 중요합니다. 회사는 앞으로 클라우드 환경을 포함한 전방위적 시야를 얻기 위해 이 기술을 확장할 계획입니다. 360도 시야를 통해 경계를 보호하고, 네트워크를 세그멘테이션하고, 측면 이동과 실시간 위협을 탐지할 수 있다고 상상해 보세요.

알림을 전송하는 차세대 안티바이러스 솔루션을 이미 사용 중인 분들도 계시겠지만, Akamai Guardicore Segmentation의 가시성은 그 어떤 제품도 따라잡을 수 없습니다.