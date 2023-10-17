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Paschoalotto Financial Services stärkt die Cybersicherheit im Bankwesen

Paschoalotto verbessert die Netzwerksicherheit mit Akamai Guardicore Segmentation und sorgt so für bessere Verwaltung und besseren Schutz vor sich lateral durchs Netzwerk bewegenden Bedrohungen.

Paschoalotto-Logo

Standort

Brasilien
paschoalotto.com.br

Branche

Finanzdienstleistungen

Die wichtigsten Vorteile

  • Verbesserte Netzwerktransparenz
  • Einfache Bereitstellung
  • Minimierung des Schadens durch Angriffe

Lösung

Akamai Guardicore Segmentation
Kundenreferenz herunterladen

Mein Name ist Fernando Ortega Ferasoli. Ich bin der CISO von Paschoalotto Financial Services und beaufsichtige die Bereiche Informationssicherheit, Cybersicherheit und IT-Governance für unser Unternehmen.

Im Finanzsektor besteht die größte Herausforderung für Unternehmen mit einer großen Menge an Assets darin, Visibilität in alles zu erlangen, was in ihrem Unternehmen passiert. 

Unser Partner Akamai hat uns mit dem Tool Akamai Guardicore Segmentation unterstützt. Das hat uns nicht nur die erforderliche Transparenz, sondern auch die Fragmentierung und Mikrosegmentierung unseres Netzwerks ermöglicht. Das Produkt ermöglicht Sicherheit und IT-Governance, sodass ich Richtlinien in der gesamten Umgebung segmentiert anwenden kann. 

Segmentierung ist für uns sehr wichtig. Unser Plan ist, diese Technologie für eine 360-Grad-Ansicht einschließlich Cloudumgebungen zu erweitern. Stellen Sie sich eine 360-Grad-Ansicht vor, mit der Sie die Netzwerkgrenzen schützen, Netzwerke segmentieren und laterale Netzwerkbewegungen Echtzeitbedrohungen erkennen können. 

Sie verfügen möglicherweise bereits über eine Virenschutzlösung der nächsten Generation, die Ihnen Warnmeldungen sendet. Keines dieser Produkte bietet jedoch die Transparenz von Akamai Guardicore Segmentation.

Bewertung

Ich bin bei einigen lokalen Veranstaltungen mit Akamai Guardicore Segmentation in Berührung gekommen und habe viel Gutes darüber gehört. Ich habe danach selbst recherchiert und es klang fantastisch. Es war genau das, was ich für meine Firma brauchte. 

Akamai hat bei der Implementierung eng mit mir zusammengearbeitet. Es war eine echte Partnerschaft, bei der sie mir großartige Unterstützung anboten. Eine weitere Sache, die mir an der Bereitstellung sehr gut gefallen hat, war die Größe des Agents: Er ist schlank, nutzerfreundlich und einfach bereitzustellen. 

Unsere Kunden sind stark in unseren Prozess zur Aktivierung neuer Tools und neuer Funktionen eingebunden. Als wir ihnen mitteilen, dass wir Akamai Guardicore Segmentation für die Mikrosegmentierung nutzen wollten, stellten wir fest, dass viele unserer Kunden bereits mit dem Produkt arbeiten.

Ergebnisse

Seit der Implementierung von Akamai Guardicore Segmentation haben wir Transparenz und einfachere Verwaltung gewonnen. Nach der Implementierung fühle ich mich sicherer und muss mir keine Sorgen machen. Wenn die Umgebung infiziert wird, kann ich sicher sein, dass sich der Host nicht lateral durch das Netzwerk bewegt und Schaden verursacht.

Es ist wunderbar, dass ich mir keine Gedanken machen muss. 

Ich möchte mich bei allen Partnern bedanken, die mit uns zusammengearbeitet haben, darunter Akamai und Cipher. Ihrer Arbeit verdanken wir die erhöhte Cybersicherheit bei Paschoalotto Financial Services.

Über Paschoalotto

Seit 24 Jahren ist Paschoalotto Financial Services ein Experte am Markt für intelligente Customer Relationship Journey-Lösungen. Wir sorgen bei Technologie und Innovation über unsere digitalen Kanäle für eine menschliche Note. Dabei bieten wir unseren Kunden und Verbrauchern durch eine personalisierte Customer Relationship Journey das beste Erlebnis.

Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten, indem wir personalisierte Lösungen für Kredite, Inkassoeinzüge, Outsourcing von Geschäftsprozessen und Kundenservice entwickeln. Dies sorgt für eine flexible und effiziente Customer Relationship Journey in Kombination mit technologischer Intelligenz und Datennutzung. Wir sind Teil der Lösung!

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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