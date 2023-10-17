Mein Name ist Fernando Ortega Ferasoli. Ich bin der CISO von Paschoalotto Financial Services und beaufsichtige die Bereiche Informationssicherheit, Cybersicherheit und IT-Governance für unser Unternehmen.

Im Finanzsektor besteht die größte Herausforderung für Unternehmen mit einer großen Menge an Assets darin, Visibilität in alles zu erlangen, was in ihrem Unternehmen passiert.

Unser Partner Akamai hat uns mit dem Tool Akamai Guardicore Segmentation unterstützt. Das hat uns nicht nur die erforderliche Transparenz, sondern auch die Fragmentierung und Mikrosegmentierung unseres Netzwerks ermöglicht. Das Produkt ermöglicht Sicherheit und IT-Governance, sodass ich Richtlinien in der gesamten Umgebung segmentiert anwenden kann.

Segmentierung ist für uns sehr wichtig. Unser Plan ist, diese Technologie für eine 360-Grad-Ansicht einschließlich Cloudumgebungen zu erweitern. Stellen Sie sich eine 360-Grad-Ansicht vor, mit der Sie die Netzwerkgrenzen schützen, Netzwerke segmentieren und laterale Netzwerkbewegungen Echtzeitbedrohungen erkennen können.

Sie verfügen möglicherweise bereits über eine Virenschutzlösung der nächsten Generation, die Ihnen Warnmeldungen sendet. Keines dieser Produkte bietet jedoch die Transparenz von Akamai Guardicore Segmentation.