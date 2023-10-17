Mi chiamo Fernando Ortega Ferasoli e svolgo il ruolo di CISO per la società di servizi finanziari Paschoalotto, in cui sono responsabile dei reparti di sicurezza delle informazioni, cybersecurity e gestione IT.
Nel settore finanziario, la sfida maggiore per le aziende con un elevato numero di risorse è acquisire visibilità su tutto ciò che avviene al loro interno.
Il nostro partner Akamai ci ha supportato con uno strumento (Akamai Guardicore Segmentation) che non solo ci ha fornito la visibilità che ci serve, ma anche la frammentazione e la microsegmentazione della nostra rete. Il prodotto offre sicurezza e gestione IT, pertanto posso applicare le policy appropriate in modo segmentato all'interno del nostro ambiente.
La segmentazione è molto importante per noi. Intendiamo espandere questa tecnologia per ottenere una visione a 360 gradi, anche per gli ambienti cloud. Immaginiamo di disporre di una visione a 360 gradi, che ci consente di proteggere il nostro perimetro, segmentare le reti e rilevare il movimento laterale insieme alle minacce in tempo reale.
Probabilmente, avete già installato una soluzione antivirus che vi invia avvisi, ma nessun prodotto di questo tipo può fornire la visibilità offerta da Akamai Guardicore Segmentation.