Sono venuto a conoscenza di Akamai Guardicore Segmentation in occasione di alcuni eventi locali e ho sentito molte recensioni positive su questa soluzione. Pertanto, ho effettuato delle ricerche sul prodotto e mi è sembrato straordinario. Era esattamente quello che mi serviva per la mia azienda.

Akamai ha collaborato strettamente con me durante l'implementazione e mi ha offerto uno straordinario supporto insieme ad una partnership sincera. Un altro aspetto che ho particolarmente apprezzato riguardo all'implementazione è stato il peso dell'agente: è leggero, facile da utilizzare e semplice da implementare.

I nostri clienti sono molto coinvolti nel nostro processo di attivazione di nuovi strumenti e funzioni. Quando li abbiamo informati che avremmo implementato una soluzione di microsegmentazione citando Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo scoperto che molti dei nostri clienti già utilizzavano questo prodotto.