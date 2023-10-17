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La società di servizi finanziari Paschoalotto rafforza la cybersecurity nel settore bancario

Paschoalotto potenzia la sicurezza della rete con Akamai Guardicore Segmentation, garantendo un miglior livello di gestione e protezione dalle minacce basate sul movimento laterale.

Logo di Paschoalotto

Sede

Brasile
paschoalotto.com.br

Settore

Servizi finanziari

Vantaggi principali

  • Migliore visibilità della rete
  • Implementazione semplice
  • Mitigazione dei danni causati dagli attacchi

Soluzione

Akamai Guardicore Segmentation
Scarica la storia del cliente

Mi chiamo Fernando Ortega Ferasoli e svolgo il ruolo di CISO per la società di servizi finanziari Paschoalotto, in cui sono responsabile dei reparti di sicurezza delle informazioni, cybersecurity e gestione IT.

Nel settore finanziario, la sfida maggiore per le aziende con un elevato numero di risorse è acquisire visibilità su tutto ciò che avviene al loro interno. 

Il nostro partner Akamai ci ha supportato con uno strumento (Akamai Guardicore Segmentation) che non solo ci ha fornito la visibilità che ci serve, ma anche la frammentazione e la microsegmentazione della nostra rete. Il prodotto offre sicurezza e gestione IT, pertanto posso applicare le policy appropriate in modo segmentato all'interno del nostro ambiente. 

La segmentazione è molto importante per noi. Intendiamo espandere questa tecnologia per ottenere una visione a 360 gradi, anche per gli ambienti cloud. Immaginiamo di disporre di una visione a 360 gradi, che ci consente di proteggere il nostro perimetro, segmentare le reti e rilevare il movimento laterale insieme alle minacce in tempo reale. 

Probabilmente, avete già installato una soluzione antivirus che vi invia avvisi, ma nessun prodotto di questo tipo può fornire la visibilità offerta da Akamai Guardicore Segmentation.

Valutazione

Sono venuto a conoscenza di Akamai Guardicore Segmentation in occasione di alcuni eventi locali e ho sentito molte recensioni positive su questa soluzione. Pertanto, ho effettuato delle ricerche sul prodotto e mi è sembrato straordinario. Era esattamente quello che mi serviva per la mia azienda. 

Akamai ha collaborato strettamente con me durante l'implementazione e mi ha offerto uno straordinario supporto insieme ad una partnership sincera. Un altro aspetto che ho particolarmente apprezzato riguardo all'implementazione è stato il peso dell'agente: è leggero, facile da utilizzare e semplice da implementare. 

I nostri clienti sono molto coinvolti nel nostro processo di attivazione di nuovi strumenti e funzioni. Quando li abbiamo informati che avremmo implementato una soluzione di microsegmentazione citando Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo scoperto che molti dei nostri clienti già utilizzavano questo prodotto.

Risultati

Dall'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation, ho guadagnato visibilità e migliorato la gestione. Dopo l'implementazione, mi sento a mio agio e molto più sicuro. Se l'ambiente diventa infetto, posso stare al sicuro che l'host non seguirà un movimento laterale dannoso.

Tutto ciò mi garantisce la massima tranquillità. 

Vorrei ringraziare tutti i partner che hanno collaborato con noi, tra cui Akamai e Cipher. Grazie al loro lavoro, siamo riusciti a migliorare il livello della cybersecurity della società di servizi finanziari Paschoalotto.

Informazioni su Paschoalotto

Sul mercato da 24 anni, la società di servizi finanziari Paschoalotto Paschoalotto è specializzata nello sviluppo di soluzioni intelligenti per le relazioni con i clienti. La nostra società combina le soluzioni tecnologiche con l'innovazione tramite i nostri canali digitali con un tocco umano. Offriamo le migliori experience ai nostri clienti e consumatori mediante un percorso personalizzato.

Stiamo rivoluzionando il modo con cui le aziende instaurano una relazione con i loro clienti mediante lo sviluppo di soluzioni personalizzate nei settori crediti, riscossioni, outsourcing dei processi aziendali e servizio di assistenza clienti, fornendo un percorso agile ed efficiente con la possibilità di parlare con persone fisiche, insieme all'intelligence tecnologica e all'utilizzo di dati. Siamo parte della soluzione!

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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