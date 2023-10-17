Soy Fernando Ortega Ferasoli, director de Seguridad de la Información y responsable de ciberseguridad y control de TI de Paschoalotto Financial Services.

El mayor desafío para las empresas del sector financiero con enormes cantidades de activos es la falta de visibilidad interna.

Nuestro partner, Akamai, nos ha ayudado con Guardicore Segmentation, una herramienta que no solo nos ha proporcionado la visibilidad que necesitamos, sino que también nos ofrece la posibilidad de fragmentar y microsegmentar nuestra red. Con la seguridad y el control de TI que nos proporciona el producto, podemos aplicar políticas segmentadas globales.

La segmentación es crucial para nosotros. Planeamos ampliar esta tecnología de forma integral, incluso en la nube. Imagínese tener una visión de 360 grados que le permita proteger perímetros, segmentar redes y detectar tanto movimientos laterales como amenazas en tiempo real.

Puede que ya cuente con un antivirus de última generación que le envíe alertas; sin embargo, la visibilidad que ofrece Guardicore Segmentation de Akamai no es comparable con ningún otro producto.