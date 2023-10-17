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Paschoalotto Serviços Financeiros refuerza la ciberseguridad en la banca

Paschoalotto mejora la seguridad de la red con Akamai Guardicore Segmentation, lo que garantiza una mejor gestión y protección contra las amenazas de movimiento lateral.

Logotipo de Paschoalotto

Ubicación

Brasil
paschoalotto.com.br

Sector

Servicios financieros

Resultados clave

  • Mayor visibilidad de la red
  • Implementación sencilla
  • Reducción de los daños causados por los ataques

Solución

Akamai Guardicore Segmentation
Descargar historia de cliente

Soy Fernando Ortega Ferasoli, director de Seguridad de la Información y responsable de ciberseguridad y control de TI de Paschoalotto Financial Services.

El mayor desafío para las empresas del sector financiero con enormes cantidades de activos es la falta de visibilidad interna. 

Nuestro partner, Akamai, nos ha ayudado con Guardicore Segmentation, una herramienta que no solo nos ha proporcionado la visibilidad que necesitamos, sino que también nos ofrece la posibilidad de fragmentar y microsegmentar nuestra red. Con la seguridad y el control de TI que nos proporciona el producto, podemos aplicar políticas segmentadas globales. 

La segmentación es crucial para nosotros. Planeamos ampliar esta tecnología de forma integral, incluso en la nube. Imagínese tener una visión de 360 grados que le permita proteger perímetros, segmentar redes y detectar tanto movimientos laterales como amenazas en tiempo real. 

Puede que ya cuente con un antivirus de última generación que le envíe alertas; sin embargo, la visibilidad que ofrece Guardicore Segmentation de Akamai no es comparable con ningún otro producto.

Evaluación

Descubrí Guardicore Segmentation de Akamai en unos eventos locales y oí hablar muy bien sobre el producto. Así que lo investigué por mi cuenta y me pareció ideal. Era exactamente lo que necesitábamos para la empresa. 

Akamai se asoció con nosotros y nos ayudó muchísimo; trabajamos codo con codo durante la implementación. El peso del agente también fue ideal: Es ligero, fácil de utilizar e implementar. 

Nuestros clientes se implican mucho al activar nuevas herramientas y funciones. Cuando les hablamos de implementar la microsegmentación y mencionamos Guardicore Segmentation de Akamai, muchos clientes nos dijeron que ya trabajaban con él.

Resultados

Desde la implementación de Guardicore Segmentation de Akamai, hemos mejorado la visibilidad y la gestión. Con Guardicore Segmentation implementado, siento más tranquilidad y seguridad. Si se infecta el entorno, sabemos que el host no se moverá lateralmente de forma maliciosa.

Eso me tranquiliza enormemente. 

Quiero dar las gracias a todos los partners que colaboraron con nosotros, incluidos Akamai y Cipher. Gracias a ellos hemos mejorado el nivel de ciberseguridad en Paschoalotto Serviços Financieros.

Acerca de Paschoalotto

Paschoalotto Serviços Financeiros cuenta con 24 años de experiencia en el sector, lo que nos ha convertido en expertos en el desarrollo de soluciones inteligentes para ofrecer un servicio óptimo al cliente. Usamos nuestros canales digitales para combinar la tecnología y la innovación con un toque humano. Al ofrecer una experiencia personalizada a nuestros clientes y a los consumidores, somos capaces de prestar un servicio óptimo.

Estamos revolucionando la forma en que las empresas se conectan con sus clientes mediante el desarrollo de soluciones personalizadas para créditos, cobros, externalizaciones de procesos empresariales y servicios de atención al cliente. Además, ofrecemos una experiencia personalizada humana, ágil y eficaz, todo ello combinando la inteligencia tecnológica y el uso de datos. ¡Formamos parte de la solución!

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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