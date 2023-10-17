Je m'appelle Fernando Ortega Ferasoli. Je suis le RSSI de Paschoalotto Financial Services et je supervise les domaines de la sécurité de l'information, de la cybersécurité et de la gouvernance informatique pour notre entreprise.

Dans le secteur financier, le plus grand défi pour les entreprises disposant d'un grand nombre d'actifs est d'obtenir une visibilité sur tout ce qui se passe au sein de l'entreprise.

Notre partenaire Akamai nous a aidés avec un outil, Akamai Guardicore Segmentation, qui nous a permis non seulement d'obtenir la visibilité dont nous avions besoin, mais aussi de fragmenter et de microsegmenter notre réseau. Le produit assure la sécurité et la gouvernance informatique, ce qui me permet d'appliquer des stratégies de manière segmentée dans tout l'environnement.

La segmentation est très importante pour nous. Nous prévoyons d'étendre cette technologie pour obtenir une vue à 360 degrés, y compris dans les environnements cloud. Imaginez avoir une vue à 360 degrés qui vous permet de protéger les périmètres, de segmenter les réseaux et de détecter les mouvements latéraux et les menaces en temps réel.

Vous disposez peut-être déjà d'une solution antivirus de nouvelle génération qui vous envoie des alertes, mais aucun de ces produits n'offre la visibilité d'Akamai Guardicore Segmentation.