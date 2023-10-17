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Paschoalotto Financial Services renforce la cybersécurité dans le secteur bancaire

Paschoalotto renforce la sécurité de son réseau grâce à Akamai Guardicore Segmentation, qui assure une meilleure gestion et une meilleure protection contre les menaces de mouvement latéral.

Logo Paschoalotto

Localisation géographique

Brésil
paschoalotto.com.br

Secteur

Services financiers

Principaux impacts

  • Meilleure visibilité du réseau
  • Déploiement simple
  • Atténue les dommages causés par les attaques

Solution

Akamai Guardicore Segmentation
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Je m'appelle Fernando Ortega Ferasoli. Je suis le RSSI de Paschoalotto Financial Services et je supervise les domaines de la sécurité de l'information, de la cybersécurité et de la gouvernance informatique pour notre entreprise.

Dans le secteur financier, le plus grand défi pour les entreprises disposant d'un grand nombre d'actifs est d'obtenir une visibilité sur tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. 

Notre partenaire Akamai nous a aidés avec un outil, Akamai Guardicore Segmentation, qui nous a permis non seulement d'obtenir la visibilité dont nous avions besoin, mais aussi de fragmenter et de microsegmenter notre réseau. Le produit assure la sécurité et la gouvernance informatique, ce qui me permet d'appliquer des stratégies de manière segmentée dans tout l'environnement. 

La segmentation est très importante pour nous. Nous prévoyons d'étendre cette technologie pour obtenir une vue à 360 degrés, y compris dans les environnements cloud. Imaginez avoir une vue à 360 degrés qui vous permet de protéger les périmètres, de segmenter les réseaux et de détecter les mouvements latéraux et les menaces en temps réel. 

Vous disposez peut-être déjà d'une solution antivirus de nouvelle génération qui vous envoie des alertes, mais aucun de ces produits n'offre la visibilité d'Akamai Guardicore Segmentation.

Évaluation

J'ai découvert la solution Akamai Guardicore Segmentation lors d'événements locaux et j'ai entendu de nombreuses critiques positives à son sujet. J'ai donc fait des recherches sur le produit et il m'a semblé fantastique. Il correspondait exactement à ce dont j'avais besoin pour mon entreprise. 

Akamai a travaillé en étroite collaboration avec moi au cours de la mise en œuvre et m'a offert une aide précieuse et un véritable partenariat. Une autre chose que j'ai vraiment aimée dans le déploiement était le poids de l'agent : Il est léger, facile à utiliser, facile à déployer. 

Nos clients sont très impliqués dans notre processus d'activation de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités. Lorsque nous leur avons annoncé que nous allions utiliser un front de microsegmentation et que nous avons mentionné Akamai Guardicore Segmentation, nous avons découvert que beaucoup de nos clients travaillaient déjà avec le produit.

Résultats

Depuis la mise en œuvre d'Akamai Guardicore Segmentation, nous avons gagné en visibilité et en gestion. Depuis la mise en œuvre, je me sens à l'aise, beaucoup plus en sécurité. Si l'environnement est infecté, je peux être sûr que l'hôte ne se déplacera pas de manière latérale et malveillante.

Cela me donne une tranquillité d'esprit que vous ne pouvez imaginer. 

Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont travaillé avec nous, y compris Akamai et Cipher. Grâce à leur travail, nous avons élevé le niveau de cybersécurité de Paschoalotto Financial Services.

À propos de Paschoalotto

Présents sur le marché depuis 24 ans, Paschoalotto Financial Services est expert dans le développement de solutions intelligentes pour le parcours de relation client. Nous combinons la technologie et l'innovation par le biais de nos canaux digitaux avec la touche humaine. Nous offrons la meilleure expérience à nos clients et utilisateurs grâce à un parcours relationnel personnalisé.

Nous révolutionnons la façon dont les entreprises se connectent à leurs clients en développant des solutions personnalisées en matière de crédit, de recouvrement, d'externalisation des processus d'affaires et de service à la clientèle, ains qu'en offrant un parcours relationnel humanisé, agile et efficace, combiné à l'intelligence technologique et à l'utilisation des données. Nous faisons partie de la solution !

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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