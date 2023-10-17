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Paschoalotto Financial Services、銀行業務のサイバーセキュリティを強化

Paschoalottoは、Akamai Guardicore Segmentationを活用してネットワークセキュリティを強化し、ラテラルムーブメントの脅威に対する管理と保護を確実にしています。

Paschoalottoのロゴ

所在地

ブラジル
paschoalotto.com.br

業種

金融サービス

主な効果

  • ネットワークの可視性が向上
  • 展開が容易
  • 攻撃による損害を緩和

ソリューション

Akamai Guardicore Segmentation
お客様事例をダウンロード

私はFernando Ortega Ferasoliです。Paschoalotto Financial ServicesのCISO であり、弊社の情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、ITガバナンスの領域を監督しています。

金融セクターでは、社内で発生しているすべてのことを可視化することが、大量の資産を保有する企業にとっての最大の課題となっています。 

弊社のパートナーであるAkamaiは、Akamai Guardicore Segmentationというツールによって、必要な可視性だけでなく、ネットワークのフラグメンテーションとマイクロセグメンテーションを実装し、弊社をサポートしてくれました。この製品のセキュリティとITガバナンスを利用することで、環境全体にポリシーをセグメント化して適用できます。 

セグメンテーションは弊社にとって非常に重要です。弊社はクラウド環境を含むあらゆる箇所を可視化できるように、このテクノロジーを拡張することを計画しています。死角のない可視化によって周囲の境界を保護し、ネットワークをセグメント化し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）やリアルタイムの脅威を検知できる状況を想像してみてください。 

アラートを送信する次世代のウイルス対策ソリューションをすでに導入していたとしても、そのような製品ではAkamai Guardicore Segmentationほどの可視性は得られません。

評価

ローカルイベントでAkamai Guardicore Segmentationを知り、多くの肯定的なレビューを聞きました。そして、この製品について自分で調べてみて、素晴らしいと思いました。まさに弊社に必要なものだったのです。 

Akamaiは導入の際に私と緊密に協力して、優れたサポートを提供し、真のパートナーシップを示してくれました。導入において特に気に入った点の1つは、エージェントの軽量さです。動作が軽く、作業しやすく、容易に展開できました。 

弊社のお客様は、新しいツールや新機能をアクティベートするプロセスに深く関与しています。マイクロセグメンテーションの取り組みを導入することをお客様に伝え、Akamai Guardicore Segmentationについて話したところ、お客様の多くがすでにこの製品を使用していることがわかりました。

結果

Akamai Guardicore Segmentationの導入以降、可視性が向上し、より適切な管理を行えるようになりました。導入後は、安全性がはるかに高まったと感じており、安心しています。環境が侵害されても、ホストが悪性のラテラルムーブメントを行うことはないと確信できます。

そのため、計り知れないほどの安心感が得られます。 

AkamaiやCipherなど、弊社と協力してくださるすべてのパートナーに感謝いたします。パートナーの尽力のおかげで、Paschoalotto Financial Servicesのサイバーセキュリティのレベルを高めることができました。

Paschoalottoについて

創業24年のPaschoalotto Financial Servicesは、顧客関係の構築のためのインテリジェントなソリューションを開発するエキスパートです。デジタルチャネルを通じてテクノロジーとイノベーションに人間ならではのあたたかみを加えています。パーソナライズされた関係の構築を通じて、顧客と消費者に最高の体験を提供します。

弊社は、クレジット、コレクション、ビジネス・プロセス・アウトソーシング、カスタマーサービスに関するパーソナライズされたソリューションを開発して、人間らしく、アジャイルで、効率的な関係構築を実現し、これに技術的なインテリジェンスとデータの使用を組み合わせることにより、企業が顧客とつながる方法を改革しています。私たちは問題解決の一端を担っています。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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