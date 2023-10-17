私はFernando Ortega Ferasoliです。Paschoalotto Financial ServicesのCISO であり、弊社の情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、ITガバナンスの領域を監督しています。

金融セクターでは、社内で発生しているすべてのことを可視化することが、大量の資産を保有する企業にとっての最大の課題となっています。

弊社のパートナーであるAkamaiは、Akamai Guardicore Segmentationというツールによって、必要な可視性だけでなく、ネットワークのフラグメンテーションとマイクロセグメンテーションを実装し、弊社をサポートしてくれました。この製品のセキュリティとITガバナンスを利用することで、環境全体にポリシーをセグメント化して適用できます。

セグメンテーションは弊社にとって非常に重要です。弊社はクラウド環境を含むあらゆる箇所を可視化できるように、このテクノロジーを拡張することを計画しています。死角のない可視化によって周囲の境界を保護し、ネットワークをセグメント化し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）やリアルタイムの脅威を検知できる状況を想像してみてください。

アラートを送信する次世代のウイルス対策ソリューションをすでに導入していたとしても、そのような製品ではAkamai Guardicore Segmentationほどの可視性は得られません。