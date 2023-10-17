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Paschoalotto Financial Services reforça a cibersegurança no setor bancário

A Paschoalotto aprimora a segurança de rede com a Akamai Guardicore Segmentation, garantindo melhor gerenciamento e proteção contra ameaças por movimentação lateral.

Logotipo da Paschoalotto

Localização

Brasil
paschoalotto.com.br

Setor

Serviços financeiros

Principais impactos

  • Maior visibilidade de rede
  • Fácil de implantar
  • Mitiga os danos causados por ataques

Solução

Akamai Guardicore Segmentation
Faça download da história do cliente

Meu nome é Fernando Ortega Ferasoli. Sou o CISO da Paschoalotto Financial Services e supervisiono as áreas de segurança da informação, cibersegurança e governança de TI da nossa empresa.

No setor financeiro, o maior desafio para empresas com uma grande quantidade de ativos é ganhar visibilidade de tudo o que está acontecendo na empresa. 

Nossa parceira Akamai nos proporcionou uma ferramenta, a Akamai Guardicore Segmentation, que não só forneceu a visibilidade de que precisamos, mas também a fragmentação e microssegmentação da nossa rede. O produto fornece segurança e governança de TI para que eu possa aplicar políticas de maneira segmentada em todo o ambiente. 

A segmentação é muito importante para nós. Nosso plano é expandir essa tecnologia para obtermos uma visão completa, incluindo de ambientes na nuvem. Imagine ter uma visão completa que permita proteger perímetros, segmentar redes e detectar movimentação lateral e ameaças em tempo real. 

Você pode já ter uma solução antivírus de última geração que envie alertas, mas nenhum desses produtos oferece a visibilidade da Akamai Guardicore Segmentation.

Avaliação

Encontrei a Akamai Guardicore Segmentation em alguns eventos locais e ouvi muitas avaliações positivas a respeito. Depois, pesquisei sobre o produto e achei fantástico. Era exatamente o que eu precisava para minha empresa. 

A Akamai trabalhou de perto durante a implementação, oferecendo um excelente suporte e uma verdadeira parceria. Além disso, gostei muito da integridade do agente: é leve, fácil de trabalhar e fácil de implementar. 

Nossos clientes estão muito envolvidos com nosso processo de ativação de novas ferramentas e novos recursos. Quando mencionamos que iríamos implementar uma solução de microssegmentação e falamos da Akamai Guardicore Segmentation, descobrimos que muitos dos nossos clientes já estavam trabalhando com esse produto.

Resultados

Desde a implementação da Akamai Guardicore Segmentation, ganhamos mais visibilidade e um melhor gerenciamento. Após a implementação, sinto-me tranquilo e muito mais seguro. Se o ambiente for infectado, terei certeza de que o host não se moverá lateral e maliciosamente.

Isso me dá uma tranquilidade imensurável. 

Gostaria de agradecer a todos os parceiros que trabalharam conosco, incluindo a Akamai e a Cipher. Graças ao bom trabalho feito por eles, elevamos o nível de cibersegurança na Paschoalotto Financial Services.

Sobre a Paschoalotto

No mercado há 24 anos, a Paschoalotto Financial Services é especializada no desenvolvimento de soluções inteligentes para a jornada de relacionamento com o cliente. Combinamos tecnologia e inovação por meio dos nossos canais digitais com um toque humano. Oferecemos a melhor experiência para os nossos clientes e consumidores por meio de uma jornada de relacionamento personalizada.

Estamos revolucionando a forma como as empresas se conectam com os clientes ao desenvolver soluções personalizadas de crédito, cobrança, terceirização de processos empresariais e atendimento ao cliente, proporcionando jornadas de relacionamento humanizadas, ágeis e eficientes, combinadas com inteligência tecnológica e uso de dados. Somos parte da solução!

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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