Meu nome é Fernando Ortega Ferasoli. Sou o CISO da Paschoalotto Financial Services e supervisiono as áreas de segurança da informação, cibersegurança e governança de TI da nossa empresa.

No setor financeiro, o maior desafio para empresas com uma grande quantidade de ativos é ganhar visibilidade de tudo o que está acontecendo na empresa.

Nossa parceira Akamai nos proporcionou uma ferramenta, a Akamai Guardicore Segmentation, que não só forneceu a visibilidade de que precisamos, mas também a fragmentação e microssegmentação da nossa rede. O produto fornece segurança e governança de TI para que eu possa aplicar políticas de maneira segmentada em todo o ambiente.

A segmentação é muito importante para nós. Nosso plano é expandir essa tecnologia para obtermos uma visão completa, incluindo de ambientes na nuvem. Imagine ter uma visão completa que permita proteger perímetros, segmentar redes e detectar movimentação lateral e ameaças em tempo real.

Você pode já ter uma solução antivírus de última geração que envie alertas, mas nenhum desses produtos oferece a visibilidade da Akamai Guardicore Segmentation.