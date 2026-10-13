SBC Medical Group은 2000년 가나가와현 후지사와시에 문을 연 쇼난 뷰티 클리닉에서 시작되었습니다. 이 그룹은 연간 200만 명 이상의 방문객을 유치하는 미용 의학 클리닉 덕분에 뛰어난 브랜드 인지도와 규모를 자랑합니다. 최근 몇 년간 이 그룹은 의료보험 급여 진료와 비급여 진료 모두에 주력해 왔으며, 이제 이곳은 내과, 외과, 치과, 비뇨기과 등 다양한 의료 서비스를 제공하는 종합 의료 기관입니다. SBC Medical Group은 일본 전역에서 109개의 클리닉을 운영하며 일본 최대 규모의 클리닉 중 하나로 손꼽힙니다.

세계 최고의 의료 그룹이 되겠다는 목표를 가지고 성장을 거듭하고 있는 SBC Medical Group의 모토는“궁극적인 윈-윈-윈”입니다. 일례로, 이 클리닉은 "고객을 행복하게 하고, 직원에게 일에 대한 자부심과 만족감을 느끼게 하며, 사회에 긍정적인 기여를 하는 것"을 목표로 합니다.

“경영진은 현재 디지털 전략에 투자하고 있습니다. 정보시스템 부서에서는 첨단 기술을 도입하고 일본 미용 의학 분야 최고의 IT 환경을 구축하는 데 선도적인 역할을 하고 있다”고 SBC Medical Group 정보전략실 실장인 히토히코 사토(Hitohiko Sato)는 말합니다. “IT를 통해 수집한 고객 데이터로 양질의 사용자 경험을 제공하고자 다양한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 대량의 개인 고객 정보를 다루기 때문에 가능한 모든 보안 조치를 취해야 합니다.”