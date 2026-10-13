Akamai
메인 콘텐츠로 건너뛰기
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Background

SBC Medical Group

SBC Medical Group의 디지털 전략이 성공을 거두는 데 필수적인 웹사이트 성능과 보안 강화 

SBC Medical Group 로고

위치

일본 도쿄

www.sbc-med.com

업종

헬스케어

주요 효과

  • 웹사이트 성능 및 보안 강화
  • 11개 웹사이트의 리뉴얼과 함께 신속한 신규 서비스 출시
  • 통합 및 자동화를 통한 운영 부담 감소

솔루션

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
PDF로 다운로드하기

IT의 힘을 활용해 고객에게 최고의 경험 선사

SBC Medical Group은 2000년 가나가와현 후지사와시에 문을 연 쇼난 뷰티 클리닉에서 시작되었습니다. 이 그룹은 연간 200만 명 이상의 방문객을 유치하는 미용 의학 클리닉 덕분에 뛰어난 브랜드 인지도와 규모를 자랑합니다. 최근 몇 년간 이 그룹은 의료보험 급여 진료와 비급여 진료 모두에 주력해 왔으며, 이제 이곳은 내과, 외과, 치과, 비뇨기과 등 다양한 의료 서비스를 제공하는 종합 의료 기관입니다. SBC Medical Group은 일본 전역에서 109개의 클리닉을 운영하며 일본 최대 규모의 클리닉 중 하나로 손꼽힙니다.

세계 최고의 의료 그룹이 되겠다는 목표를 가지고 성장을 거듭하고 있는 SBC Medical Group의 모토는“궁극적인 윈-윈-윈”입니다. 일례로, 이 클리닉은 "고객을 행복하게 하고, 직원에게 일에 대한 자부심과 만족감을 느끼게 하며, 사회에 긍정적인 기여를 하는 것"을 목표로 합니다.

“경영진은 현재 디지털 전략에 투자하고 있습니다. 정보시스템 부서에서는 첨단 기술을 도입하고 일본 미용 의학 분야 최고의 IT 환경을 구축하는 데 선도적인 역할을 하고 있다”고 SBC Medical Group 정보전략실 실장인 히토히코 사토(Hitohiko Sato)는 말합니다. “IT를 통해 수집한 고객 데이터로 양질의 사용자 경험을 제공하고자 다양한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 대량의 개인 고객 정보를 다루기 때문에 가능한 모든 보안 조치를 취해야 합니다.”

서비스 안정성과 최신 기능의 간편한 사용에 주력

SBC Medical Group의 웹사이트는 고객과의 가장 중요한 접점 중 하나이지만, 비즈니스가 성장하면서 서버 부하 문제가 발생했습니다. 일례로, 한 TV 프로그램이 이 그룹의 의료 서비스에 대해 보도한 후 웹사이트 방문자 수가 급증한 적이 있었습니다. 결국 일부 데이터베이스가 오작동하고 말았습니다. 이 문제를 해결하기 위해 이 그룹은 CDN 서비스를 전환해 사용자 경험을 개선하고 보안을 강화하는 방안을 검토하기 시작했습니다.

“사이트 접속량이 증가할 때 안정성을 향상할 뿐 아니라, 여러 위치에 분산된 오리진 서버를 사이버 공격으로부터 통합적으로 보호할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.”라고 SBC Medical Group 정보 시스템 부서의 유사쿠 사키야마(Yusaku Sakiyama)는 언급합니다. "신중한 고려 끝에 우리는 높은 수준의 보안과 간편한 운영, 100% 가용성 SLA, 탁월한 확장성, 일본에서의 방대한 배포 경험을 갖춘 Akamai를 선택했습니다. 일본어로 현지화된 GUI도 마음에 드는데, 그 덕분에 사용하기 훨씬 편합니다."

스트레스 없는 사이트 정보 탐색

SBC Medical Group의 웹사이트는 환자 시술에 대한 정보와 사례를 제공하며, 미용 관련 콘텐츠에 다양한 이미지를 활용하는 것이 특징입니다. 상세한 피부 사진과 및 기타 이미지의 품질을 유지하면서 페이지 로딩 속도를 향상시키기 위해 image & Video Manager가 도입되었습니다.

사키야마는 이렇게 말합니다. "소셜 네트워킹 사이트의 영향으로 디지털 채널을 통해 유입된 신규 고객들이 우리가 제공하는 서비스의 이미지와 정보를 스트레스 없이 확인할 수 있는 것이 중요합니다. Image & Video Manager를 사용하면서 놀란 점은 눈에 띄는 품질 저하 없이 이미지를 압축해 사용자 디바이스에 최적인 이미지 크기로 전송할 뿐 아니라, 사용하기도 아주 쉽고 사이트 내에서 이미지 처리 및 관리 워크플로 전체가 자동화된다는 점이었습니다. 그 결과, 운영이 아주 간단해졌습니다."

또한, 이 그룹은 mPulse로 실제 사용자 성능 평가 가치를 분석해 사용자 경험을 지속적으로 개선하고, 자사 웹사이트를 사람들이 즐겨 찾는 웹사이트로 만들 계획입니다.

최신 보안 인사이트에 대한 쉽고 명확한 이해

수많은 미용 시술을 수행하는 SBC Medical Group은 이름과 연락처 외에도 방대한 양의 개인 정보를 보유하고 있습니다. 누출을 방지하기 위해서는 최고 수준의 보안 조치가 필수적입니다. 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)은 대규모 정보 유출을 초래할 수 있는 웹 애플리케이션 공격을 방어하는 데 매우 효과적인 솔루션입니다.

사키야마는 이렇게 말합니다. "WAF를 사용하면 새로운 서버 취약점이 발견되더라도 웹 서버를 중단하지 않고 가상 패치를 적용할 수 있어 유지 관리 일정에 대한 부담이 경감됩니다. 우리는 Akamai의 클라우드 기반 WAF가 분산 웹 서버를 총체적으로 보호하는 가장 좋은 방법이라고 생각했습니다."

WAF를 운영하려면 전문적인 보안 기술과 시간이 오래 걸리는 튜닝 작업이 필요하다는 점을 알고 있던 이 그룹은 App & API Protector를 선택했습니다. 이 솔루션을 활용하면 복잡한 WAF 탐지 규칙이 8개의 그룹으로 통합되며, 각 그룹은 모니터링, 경고, 차단(거부)과 같은 간단한 동작을 선택해 쉽게 설정하고 운영할 수 있습니다. 8개 그룹의 규칙은 전 세계의 유명 사이트를 보호하는 Akamai의 독보적인 노하우를 바탕으로 하며, 오탐지를 방지하기 위해 높은 정확도를 유지하도록 지속적으로 자동 조정됩니다.

또한 Akamai의 고급 App & API Protector는 서비스 안정성과 사용자 경험을 중시하는 SBC Medical Group에 필요한 DDoS 방어 기능과 성능 저하 방지 기능을 갖추고 있습니다.

"Web Application Protector의 GUI 기반 보고서는 이해하기 아주 쉬워서 탐지된 공격 행동 세부 정보, 리스크 점수, 심지어 공격 차단에 대한 조언도 제공합니다. "보안과 관련된 최신 지식이 부족하더라도 어떤 부분에 집중해야 하는지 쉽게 이해할 수 있기 때문에 모니터링 모드에서 전체 배포로 전환할 때 설정 과정을 매우 수월하게 진행할 수 있었습니다"라고 사키야마는 말합니다. "또한 일상 업무 중 대시보드를 확인해 현재 상황을 빠르게 파악하고, 공격이나 새로운 위험이 발생했는지 여부를 확인할 수 있습니다. Akamai의 솔루션은 일반적으로 사용하기 쉽지만, Web Application Protector는 특히 디자인이 명확해 누구나 높은 수준의 웹 보안을 간단하게 실행할 수 있습니다."

 

신뢰받는 웹 서비스로 거듭나기 위해 고객 경험에 집중

웹사이트 리뉴얼 중에 SBC Medical Group은 11개 사이트의 성능을 최적화하고 지속적으로 관리하기 위해 Ion과 같은 솔루션을 도입했습니다. 이러한 솔루션은 도입 결정 후 단 두 달 만에 구현되었습니다. 두 달 후, Web Application Protector는 완전히 배포되었고, 보안은 강화되었습니다.

SBC Medical Group은 보안과 성능에 중점을 둔 서비스에 Akamai의 솔루션을 지속적으로 적용할 계획이며, 사용자가 안심하고 이용할 수 있는 서비스를 출시할 예정입니다.

사토는 이렇게 말합니다. "우리는 디지털 마케팅에도 집중하고 있으며, 이를 통해 웹사이트 방문자 수와 트래픽을 더욱 늘릴 수 있을 것입니다. 사용자에게 편안하고 안전한 경험을 제공하기 위해 성능과 보안을 지속적으로 유지하고 개선해 나가려고 합니다. 또한 직원들의 원격 근무에도 Akamai의 솔루션을 활용하고 있으며, Akamai는 비즈니스 전체를 지원하는 데 있어 중요한 파트너라고 생각합니다.

SBC Medical Group은 최첨단 기술 도입뿐만 아니라 이를 최대한 활용할 수 있는 인재 확보를 위해 IT 분야에서 공격적인 투자를 꾸준히 이어나갈 계획입니다. 높은 수준의 고객 만족도와 안전한 디지털 경험을 제공하면 "세계 최고의 의료 그룹"이라는 목표를 향해 나아갈 수 있을 것입니다.

SBC Medical Group 소개

이 그룹은 2000년에 문을 연 쇼난 미용 클리닉에서 시작되었으며, 미용 의학, 치과, 난임 치료, 재생 의학, 면역요법 등 다양한 의료 서비스를 제공합니다. 이 그룹은 총 109개의 클리닉을 운영하며, 연간 200만 명 이상의 방문객을 유치하고 있어 일본 미용 의학 분야에서 선도적인 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 향후 종합 의료 그룹으로서 "세계 최고의 의료 그룹"이 되겠다는 목표를 가지고, 디지털 전략 강화에도 힘쓰고 있습니다. www.sbc-med.com

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

공유

관련 고객 사례

보안

Ryt Bank

Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 활용해 클라우드 전환을 진행한 후 API 가시성을 개선하고, 컴플라이언스를 강화하며, 리스크를 줄이는 데 성공했습니다.

고객 사례 확인하기
보안

Bradesco Bank

Bradesco는 Akamai 보안 솔루션을 도입해 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

고객 사례 확인하기
보안

Commerzbank

Commerzbank는 Akamai API Security의 선제적 위협 탐지 및 고성능 API 제어 기능으로 월간 60억 건의 API 호출을 보호했습니다.

고객 사례 확인하기