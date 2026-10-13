SBC Medical Group tiene su origen en Shonan Beauty Clinic, que abrió sus puertas en la ciudad de Fujisawa, prefectura de Kanagawa, en 2000. El grupo cuenta con un excelente reconocimiento en cuanto a nombre y tamaño gracias a sus clínicas de medicina estética, que atienden a más de 2 millones de visitantes al año. En los últimos años, el grupo se ha centrado en tratamientos médicos que están y no están cubiertos por el seguro médico. Ahora es un grupo médico integral que proporciona una amplia variedad de servicios médicos, como medicina interna general, cirugía, odontología y urología. SBC Medical Group cuenta con 109 clínicas en todo el país, lo que la convierte en una de las clínicas más grandes de Japón.

Continuando su crecimiento con el objetivo de convertirse en el grupo médico número uno del mundo, el lema de SBC Medical Group es "Ultimate Win-Win-Win". Por ejemplo, el objetivo de la clínica es "hacer felices a los clientes, dar a sus empleados la sensación de orgullo y satisfacción en su trabajo y contribuir a la sociedad de una manera positiva".

"La dirección está invirtiendo ahora en estrategias digitales. El departamento de Sistemas de la información está tomando la delantera en la introducción de tecnologías avanzadas y el desarrollo del mejor entorno de TI del sector de la medicina estética en Japón", afirma Hitohiko Sato, director de la Oficina de estrategia de la información de SBC Medical Group. "También promovemos iniciativas para proporcionar una experiencia de usuario de alta calidad mediante el uso de los datos de los clientes recopilados a través de TI. Dado que manejamos mucha información privada de los clientes, necesitamos tomar todas las medidas de seguridad posibles".