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Background

SBC Medical Group

Mejorar el rendimiento y la seguridad del sitio web es fundamental para el éxito de la estrategia digital de SBC Medical Group 

Logotipo de SBC Medical Group

Ubicación

Tokio, Japón

www.sbc-med.com

Sector

Atención sanitaria

Resultados clave

  • Mejora del rendimiento y la seguridad del sitio web
  • Rápida implementación de nuevos servicios junto con una actualización de 11 sitios web
  • Reducción de las cargas operativas mediante la integración y la automatización

Soluciones

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
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Aprovechar el poder de la TI para ofrecer a los clientes la mejor experiencia

SBC Medical Group tiene su origen en Shonan Beauty Clinic, que abrió sus puertas en la ciudad de Fujisawa, prefectura de Kanagawa, en 2000. El grupo cuenta con un excelente reconocimiento en cuanto a nombre y tamaño gracias a sus clínicas de medicina estética, que atienden a más de 2 millones de visitantes al año. En los últimos años, el grupo se ha centrado en tratamientos médicos que están y no están cubiertos por el seguro médico. Ahora es un grupo médico integral que proporciona una amplia variedad de servicios médicos, como medicina interna general, cirugía, odontología y urología. SBC Medical Group cuenta con 109 clínicas en todo el país, lo que la convierte en una de las clínicas más grandes de Japón.

Continuando su crecimiento con el objetivo de convertirse en el grupo médico número uno del mundo, el lema de SBC Medical Group es "Ultimate Win-Win-Win". Por ejemplo, el objetivo de la clínica es "hacer felices a los clientes, dar a sus empleados la sensación de orgullo y satisfacción en su trabajo y contribuir a la sociedad de una manera positiva".

"La dirección está invirtiendo ahora en estrategias digitales. El departamento de Sistemas de la información está tomando la delantera en la introducción de tecnologías avanzadas y el desarrollo del mejor entorno de TI del sector de la medicina estética en Japón", afirma Hitohiko Sato, director de la Oficina de estrategia de la información de SBC Medical Group. "También promovemos iniciativas para proporcionar una experiencia de usuario de alta calidad mediante el uso de los datos de los clientes recopilados a través de TI. Dado que manejamos mucha información privada de los clientes, necesitamos tomar todas las medidas de seguridad posibles".

Centrarse en la estabilidad del servicio y en el funcionamiento sencillo de las funciones avanzadas

El sitio web de SBC Medical Group es uno de los puntos de contacto más importantes con los clientes, pero con el crecimiento del negocio, la carga del servidor se había convertido en todo un desafío. Por ejemplo, cuando un programa de televisión hizo un reportaje sobre los servicios médicos del grupo, se produjo un aumento de visitas a la página web. Como resultado, algunas de las bases de datos no funcionaron correctamente. Para resolver este problema, el grupo comenzó a evaluar la migración de sus servicios de CDN, con el objetivo de mejorar aún más la experiencia del usuario y la seguridad.

"Además de mejorar la estabilidad ante un aumento del tráfico en nuestra página web, necesitábamos una solución que pudiera proteger de forma conjunta nuestros servidores de origen, que se encuentran distribuidos en múltiples ubicaciones, frente a los ciberataques", recuerda Yusaku Sakiyama, del departamento de Sistemas de la información de SBC Medical Group. "Tras una evaluación minuciosa, elegimos Akamai por su alto nivel de seguridad con funcionamiento simple, el SLA de disponibilidad del 100 %, la excelente estabilidad y su amplia experiencia de implementación en Japón. También me gusta la interfaz gráfica de usuario localizada en japonés, lo que facilita su uso.

Permitir una navegación sin complicaciones por la información del sitio

El sitio web de SBC Medical Group se caracteriza por ofrecer información y ejemplos de procedimientos de pacientes, así como un amplio uso de imágenes para su contenido relacionado con la belleza. Para mejorar la velocidad de carga de la página sin perder la calidad de fotos detalladas de la piel y otras imágenes, se implementó Image & Video Manager.

"Es importante que los nuevos clientes que llegan a través de canales digitales debido a la influencia de las redes sociales, puedan examinar la información con imágenes de los servicios que ofrecemos, sin estrés", comenta Yusaku. "Lo que nos sorprendió al utilizar Image & Video Manager fue no solo que comprime las imágenes sin comprometer su calidad perceptible y las entrega en el tamaño de imagen óptimo en función del dispositivo del usuario, sino que además es muy fácil de usar, ya que automatiza todo el flujo de trabajo de procesamiento y gestión de imágenes dentro del sitio. Las operaciones se han vuelto realmente sencillas".

Además, el grupo planea utilizar mPulse para analizar los valores reales de evaluación del rendimiento de los usuarios con el fin de seguir mejorando la experiencia y convertirlo en uno de sus sitios web preferidos.

Comprender la información avanzada sobre seguridad de forma fácil y clara

SBC Medical Group, que ofrece muchos tratamientos estéticos, conserva una gran cantidad de datos privados además de nombres e información de contacto. Para evitar fugas, se deben adoptar las mejores medidas de seguridad. Un firewall de aplicaciones web (WAF) es una solución especialmente eficaz para combatir los ataques a aplicaciones web que pueden provocar filtraciones masivas de información.

"Con un WAF, cuando se descubre una nueva vulnerabilidad en el servidor, se pueden aplicar parches virtuales sin detener el servidor web, lo que reduce la presión en la planificación de mantenimiento", afirma Yusaku. "Pensamos que el WAF basado en la nube de Akamai era la mejor opción para proteger conjuntamente nuestros servidores web distribuidos".

Sabiendo que el funcionamiento de un WAF requiere conocimientos de seguridad especializados y ajustes de precisión que necesitan mucho tiempo, el grupo eligió App & API Protector. Con esta solución, las complejas reglas de detección de WAF se agrupan en ocho grupos, y cada grupo se puede configurar y gestionar fácilmente con solo seleccionar una acción, como supervisar, alertar o bloquear (denegar). Las reglas de los ocho grupos se basan en el conocimiento exclusivo de Akamai, que protege sitios conocidos de todo el mundo y se ajustan de forma constante y automática para ofrecer un alto nivel de precisión y evitar falsos positivos.

Además,  la solución de alta calidad App & API Protector de Akamai cuenta con la protección frente a ataques DDoS y la no degradación del rendimiento que buscaba SBC Medical Group, que valora la estabilidad del servicio y la experiencia del usuario.

"Los informes basados en la interfaz gráfica de usuario de Web Application Protector son muy fáciles de entender e incluyen detalles sobre los comportamientos de los ataque detectados, las puntuaciones de riesgo e incluso consejos sobre el bloqueo de ataques. Es posible entender fácilmente en qué hay que centrarse, incluso si se tienen conocimientos avanzados de seguridad limitados, por lo que fue muy fácil continuar con el proceso de configuración al pasar del modo de supervisión a la implementación completa", afirma Yusaku Sakiyama. "Además, se puede consultar el panel de control en las operaciones diarias para obtener una visión general rápida de la situación y ver si se están produciendo ataques o nuevos riesgos. Por lo general, las soluciones de Akamai son fáciles de usar, pero Web Application Protector tiene un diseño particularmente sencillo que permite que cualquier persona pueda ejecutar un alto nivel de seguridad web".

 

Centrarse en la experiencia del cliente para convertirse en un servicio web de confianza

Mientras actualizaba su sitio web, SBC Medical Group implementó soluciones, como Ion, para optimizar y gestionar continuamente el rendimiento en sus 11 sitios. Estas soluciones se implementaron en tan solo dos meses de que se tomara la decisión de introducirlas. Dos meses más tarde, Web Application Protector estaba completamente implementado y se había mejorado la seguridad.

SBC Medical Group tiene previsto seguir aplicando las soluciones de Akamai a los servicios priorizando la seguridad y el rendimiento, y lanzar servicios que los usuarios puedan utilizar con tranquilidad.

"También nos estamos centrando en el marketing digital, que aumentará aún más el número de visitantes y el tráfico a nuestra web", afirma Hitohiko. "Seguiremos manteniendo y mejorando el rendimiento y la seguridad para proporcionar una experiencia de usuario cómoda y segura. También utilizamos las soluciones de Akamai para que nuestros empleados trabajen de forma remota y creemos que Akamai es un importante partner para respaldar nuestro negocio en general".

SBC Medical Group pretende continuar invirtiendo agresivamente en TI, no solo para introducir tecnologías de vanguardia, sino también para hacerse con el talento que pueda hacer un uso completo de ella. Al proporcionar una experiencia digital segura con un alto nivel de satisfacción del cliente, están seguros de avanzar hacia su objetivo de convertirse en el "grupo médico número uno del mundo".

Acerca de SBC Medical Group

El grupo tiene su origen en Shonan Beauty Clinic, que abrió sus puertas en el año 2000, y ofrece una amplia gama de servicios médicos, incluyendo medicina estética, odontología, tratamiento de fertilidad, medicina regenerativa, e inmunoterapia. Con un total de 109 clínicas en el grupo y más de 2 millones de visitantes al año, es una de las principales empresas de medicina estética de Japón. Con el objetivo de convertirse en el futuro en el "grupo médico número uno del mundo" como grupo médico integral, también están trabajando en fortalecer su estrategia digital. www.sbc-med.com

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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