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SBC Medical Group

Aumentar o desempenho e a segurança do site é fundamental para o sucesso da estratégia digital do SBC Medical Group. 

Logotipo do SBC Medical Group

Localização

Yokohama, Japão

www.sbc-med.com

Setor

Área da saúde

Principais impactos

  • Desempenho e segurança aprimorados do site
  • Lançamento ágil de novos serviços, em conjunto com a renovação de 11 sites
  • Redução da carga operacional por meio da integração e automação

Soluções

Image & Video Manager App and API Protector mPulse
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Aproveitando o poder da tecnologia da informação para oferecer aos clientes a melhor experiência possível

O SBC Medical Group tem suas origens na Shonan Beauty Clinic, inaugurada em 2000 na cidade de Fujisawa, na província de Kanagawa. O grupo é amplamente reconhecido e possui uma grande escala graças às suas clínicas de medicina estética, que atendem mais de 2 milhões de visitantes por ano. Nos últimos anos, o grupo tem se concentrado em tratamentos médicos que são ou não cobertos por planos de saúde. Agora, é um grupo médico completo que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo medicina interna geral, cirurgia, odontologia e urologia. O SBC Medical Group opera 109 clínicas em todo o país, o que o torna uma das maiores redes de clínicas do Japão.

Dando continuidade ao seu crescimento, com o objetivo de se tornar o grupo médico número um do mundo, o lema do SBC Medical Group é "Vitória tripla para todos." Por exemplo, o objetivo da clínica é "tornar os clientes felizes, proporcionar aos funcionários um sentimento de orgulho e satisfação no trabalho e contribuir positivamente para a sociedade."

"A gestão está investindo agora em estratégias digitais. O Departamento de Sistemas de Informação está liderando a implementação de tecnologias avançadas e a criação do melhor ambiente de TI na indústria de medicina estética no Japão", afirma Hitohiko Sato, gerente do Escritório de Estratégia de Informação do SBC Medical Group. "Estamos promovendo iniciativas para oferecer uma experiência de alta qualidade aos usuários, utilizando os dados dos clientes coletados por meio da tecnologia da informação. Como lidamos com muitas informações confidenciais de clientes, é essencial que adotemos todas as medidas de segurança possíveis."

Focando na estabilidade do serviço e na simplicidade de uso das funções avançadas

O site do SBC Medical Group é um dos principais pontos de contato com os clientes, mas, com o crescimento da empresa, a carga do servidor se tornou um desafio. Por exemplo, quando um programa de TV divulgou informações sobre os serviços médicos do grupo, isso resultou em um aumento significativo no número de visitas ao site. Como consequência, alguns bancos de dados apresentaram falhas de funcionamento. Para resolver esse problema, o grupo começou a avaliar a migração de seus serviços de CDN, com o objetivo de melhorar ainda mais a experiência do usuário e aumentar a segurança.

"Além de melhorar a estabilidade durante os períodos de maior acesso ao nosso site, precisávamos de uma solução que protegesse coletivamente nossos servidores de origem, distribuídos em várias localidades, contra ataques cibernéticos", relembra Yusaku Sakiyama, do Departamento de Sistemas de Informação do SBC Medical Group. "Após uma consideração cuidadosa, escolhemos a Akamai por causa de seu alto nível de segurança com operação simples, SLA com 100% de disponibilidade, excelente estabilidade e ampla experiência de implantação no Japão. Eu também gosto da interface gráfica traduzida para o japonês, o que facilita o seu uso."

Permitindo a navegação pelas informações do site sem estresse

O site do SBC Medical Group é conhecido por fornecer informações e exemplos de procedimentos realizados em pacientes, além de utilizar amplamente imagens em seu conteúdo relacionado à beleza. Para melhorar a velocidade de carregamento da página sem comprometer a qualidade das fotos detalhadas da pele e de outras imagens, foi implementado o Image & Video Manager.

"É fundamental que os novos clientes, que chegam até nós por meio das redes sociais e canais digitais, possam acessar informações com imagens dos serviços que oferecemos de forma tranquila e sem estresse", afirma Sakiyama. "O que nos surpreendeu quando usamos o Image & Video Manager, não foi apenas o fato de ele compactar imagens sem comprometer sua qualidade perceptível e entregá-las no tamanho de imagem ideal para o dispositivo do usuário, mas também é tão fácil de usar, automatizando todo o fluxo de trabalho para processamento e gerenciamento de imagens no website. As operações se tornaram muito simples."

Além disso, o grupo planeja utilizar o mPulse para analisar os dados reais de desempenho dos usuários, com o objetivo de continuar aprimorando a experiência e transformar o site em uma plataforma preferida.

Entendendo as informações avançadas sobre segurança de forma fácil e clara

O SBC Medical Group, especializado em diversos tratamentos estéticos, armazena uma grande quantidade de dados pessoais, incluindo nomes e informações de contato. Para evitar vazamentos, é fundamental implementar as melhores medidas de segurança. Um firewall de aplicação web (WAF) é uma solução especialmente eficaz para combater ataques a aplicações web que podem resultar em grandes vazamentos de informações.

"Com um WAF, quando uma nova vulnerabilidade em um servidor é descoberta, é possível aplicar correções virtuais sem a necessidade de interromper o servidor web, o que reduz a pressão sobre o cronograma de manutenção", afirma Sakiyama. "Sentimos que o WAF baseado em nuvem da Akamai foi a melhor maneira de proteger coletivamente nossos servidores web distribuídos."

Sabendo que operar um WAF exige habilidades especializadas em segurança e um processo demorado de configuração, o grupo optou pelo App & API Protector. Com esta solução, as regras complexas de detecção do WAF são organizadas em oito grupos, e cada grupo pode ser facilmente configurado e operado com apenas a seleção de uma ação, como monitorar, alertar ou bloquear (negar). As regras aplicadas nos oito grupos são baseadas no conhecimento exclusivo da Akamai, que protege sites conhecidos em todo o mundo. Elas são constantemente e automaticamente ajustadas para garantir um alto nível de precisão e evitar detecções incorretas de falso-positivos.

Além disso, o App & API Protector de alta qualidade da Akamai oferece a resistência a ataques DDoS e a manutenção do desempenho que o SBC Medical Group — que valoriza a estabilidade do serviço e a experiência do usuário — buscava.

"Os relatórios baseados em GUI do Web Application Protector são muito fáceis de entender, fornecendo detalhes sobre comportamentos de ataque detectados, pontuações de risco e até mesmo conselhos sobre o bloqueio de ataques. Mesmo com conhecimento avançado limitado em segurança, é fácil entender no que devemos focar. Por isso, foi muito simples prosseguir com o processo de configuração ao passar do modo de monitoramento para a implementação completa", afirma Sakiyama. "Além disso, você pode consultar o painel durante suas operações diárias para ter uma visão geral rápida da situação e verificar se há algum ataque ou novo risco em andamento. As soluções da Akamai geralmente são fáceis de usar, mas o Web Application Protector tem um design particularmente claro que simplifica a execução de um alto nível de segurança na web por qualquer pessoa."

 

Focando na experiência do cliente para se tornar um serviço on-line confiável.

Ao atualizar o site, o SBC Medical Group implementou soluções como o Ion para otimizar e gerenciar continuamente o desempenho de seus 11 sites. Essas soluções foram implementadas em apenas dois meses após a decisão de adotá-las. Dois meses depois, o Web Application Protector foi totalmente implementado e a segurança foi aprimorada.

O SBC Medical Group planeja continuar utilizando as soluções da Akamai em seus serviços, com foco em segurança e desempenho, e lançar serviços que os usuários possam utilizar com total tranquilidade.

"Estamos focando também no marketing digital, o que aumentará ainda mais o número de visitantes e o tráfego em nosso site", afirma Sato. "Vamos continuar a manter e aprimorar o desempenho e a segurança para garantir uma experiência de uso confortável e segura aos usuários. Também utilizamos as soluções da Akamai para permitir que nossos funcionários trabalhem remotamente e acreditamos que a Akamai é um parceiro fundamental para o sucesso de toda a nossa empresa."

O SBC Medical Group planeja continuar investindo pesadamente em tecnologia da informação, não só para implementar soluções inovadoras, mas também para atrair profissionais talentosos que possam aproveitar ao máximo esses recursos. Ao oferecer uma experiência digital segura e com alto nível de satisfação do cliente, eles certamente estarão mais próximos de alcançar seu objetivo de se tornarem o "maior grupo médico do mundo."

Sobre o SBC Medical Group

O grupo tem origem na Shonan Beauty Clinic, inaugurada em 2000, que oferece uma ampla gama de serviços médicos, incluindo medicina estética, odontologia, tratamentos de fertilidade, medicina regenerativa e imunoterapia. Com um total de 109 clínicas no grupo e mais de 2 milhões de visitantes por ano, a empresa é uma das líderes em medicina estética no Japão. Com o objetivo de se tornarem o "maior grupo médico do mundo" no futuro, como um grupo médico completo, eles também estão trabalhando para fortalecer sua estratégia digital. www.sbc-med.com

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