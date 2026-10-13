O SBC Medical Group tem suas origens na Shonan Beauty Clinic, inaugurada em 2000 na cidade de Fujisawa, na província de Kanagawa. O grupo é amplamente reconhecido e possui uma grande escala graças às suas clínicas de medicina estética, que atendem mais de 2 milhões de visitantes por ano. Nos últimos anos, o grupo tem se concentrado em tratamentos médicos que são ou não cobertos por planos de saúde. Agora, é um grupo médico completo que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo medicina interna geral, cirurgia, odontologia e urologia. O SBC Medical Group opera 109 clínicas em todo o país, o que o torna uma das maiores redes de clínicas do Japão.
Dando continuidade ao seu crescimento, com o objetivo de se tornar o grupo médico número um do mundo, o lema do SBC Medical Group é "Vitória tripla para todos." Por exemplo, o objetivo da clínica é "tornar os clientes felizes, proporcionar aos funcionários um sentimento de orgulho e satisfação no trabalho e contribuir positivamente para a sociedade."
"A gestão está investindo agora em estratégias digitais. O Departamento de Sistemas de Informação está liderando a implementação de tecnologias avançadas e a criação do melhor ambiente de TI na indústria de medicina estética no Japão", afirma Hitohiko Sato, gerente do Escritório de Estratégia de Informação do SBC Medical Group. "Estamos promovendo iniciativas para oferecer uma experiência de alta qualidade aos usuários, utilizando os dados dos clientes coletados por meio da tecnologia da informação. Como lidamos com muitas informações confidenciais de clientes, é essencial que adotemos todas as medidas de segurança possíveis."