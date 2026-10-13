O SBC Medical Group, especializado em diversos tratamentos estéticos, armazena uma grande quantidade de dados pessoais, incluindo nomes e informações de contato. Para evitar vazamentos, é fundamental implementar as melhores medidas de segurança. Um firewall de aplicação web (WAF) é uma solução especialmente eficaz para combater ataques a aplicações web que podem resultar em grandes vazamentos de informações.

"Com um WAF, quando uma nova vulnerabilidade em um servidor é descoberta, é possível aplicar correções virtuais sem a necessidade de interromper o servidor web, o que reduz a pressão sobre o cronograma de manutenção", afirma Sakiyama. "Sentimos que o WAF baseado em nuvem da Akamai foi a melhor maneira de proteger coletivamente nossos servidores web distribuídos."

Sabendo que operar um WAF exige habilidades especializadas em segurança e um processo demorado de configuração, o grupo optou pelo App & API Protector. Com esta solução, as regras complexas de detecção do WAF são organizadas em oito grupos, e cada grupo pode ser facilmente configurado e operado com apenas a seleção de uma ação, como monitorar, alertar ou bloquear (negar). As regras aplicadas nos oito grupos são baseadas no conhecimento exclusivo da Akamai, que protege sites conhecidos em todo o mundo. Elas são constantemente e automaticamente ajustadas para garantir um alto nível de precisão e evitar detecções incorretas de falso-positivos.

Além disso, o App & API Protector de alta qualidade da Akamai oferece a resistência a ataques DDoS e a manutenção do desempenho que o SBC Medical Group — que valoriza a estabilidade do serviço e a experiência do usuário — buscava.

"Os relatórios baseados em GUI do Web Application Protector são muito fáceis de entender, fornecendo detalhes sobre comportamentos de ataque detectados, pontuações de risco e até mesmo conselhos sobre o bloqueio de ataques. Mesmo com conhecimento avançado limitado em segurança, é fácil entender no que devemos focar. Por isso, foi muito simples prosseguir com o processo de configuração ao passar do modo de monitoramento para a implementação completa", afirma Sakiyama. "Além disso, você pode consultar o painel durante suas operações diárias para ter uma visão geral rápida da situação e verificar se há algum ataque ou novo risco em andamento. As soluções da Akamai geralmente são fáceis de usar, mas o Web Application Protector tem um design particularmente claro que simplifica a execução de um alto nível de segurança na web por qualquer pessoa."