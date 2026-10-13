SBCメディカルグループは、2000年に神奈川県藤沢市で開院した湘南美容クリニックを前身としています。同グループは、年間200万人以上が来院する美容医療クリニックを展開し、高い知名度と事業規模を誇っています。近年では、保険診療と自由診療の両分野に注力し、現在では一般内科、外科、歯科、泌尿器科など、多様な医療サービスを提供する総合医療グループへと成長しました。全国に109院を展開する、日本有数の規模を持つクリニックグループです。

世界No.1の医療グループを目指して成長を続ける同グループが掲げるモットーは、「Ultimate Win-Win-Win」です。これは、お客様に幸せを届け、スタッフが仕事に誇りとやりがいを感じ、社会に貢献することを目指す考え方です。

「経営陣は現在、デジタル戦略への投資を進めています。情報システム部門が主導し、先進技術を積極的に導入することで、美容医療業界において日本最高水準のIT環境の構築を目指しています」と、SBCメディカルグループの情報戦略室室長、佐藤仁彦氏は語ります。「また、ITを通じて収集した顧客データを活用し、質の高いユーザー体験を提供するための取り組みも進めています。当グループは多くの個人情報を取り扱っているため、万全のセキュリティ対策を講じる必要があります」