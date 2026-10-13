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SBCメディカルグループ

SBCメディカルグループのデジタル戦略の成功には、Webサイトパフォーマンスとセキュリティの強化が不可欠です。 

SBCメディカルグループのロゴ

所在地

東京（日本）

www.sbc-med.com

業種

ヘルスケア

主な効果

  • Webサイトのパフォーマンスとセキュリティの強化
  • 11のWebサイトの更新に伴う新サービスの迅速な展開
  • 統合と自動化による業務負担の軽減

ソリューション

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
PDFとしてダウンロード

ITの力を活用し、お客様に最高の体験を提供する

SBCメディカルグループは、2000年に神奈川県藤沢市で開院した湘南美容クリニックを前身としています。同グループは、年間200万人以上が来院する美容医療クリニックを展開し、高い知名度と事業規模を誇っています。近年では、保険診療と自由診療の両分野に注力し、現在では一般内科、外科、歯科、泌尿器科など、多様な医療サービスを提供する総合医療グループへと成長しました。全国に109院を展開する、日本有数の規模を持つクリニックグループです。

世界No.1の医療グループを目指して成長を続ける同グループが掲げるモットーは、「Ultimate Win-Win-Win」です。これは、お客様に幸せを届け、スタッフが仕事に誇りとやりがいを感じ、社会に貢献することを目指す考え方です。

「経営陣は現在、デジタル戦略への投資を進めています。情報システム部門が主導し、先進技術を積極的に導入することで、美容医療業界において日本最高水準のIT環境の構築を目指しています」と、SBCメディカルグループの情報戦略室室長、佐藤仁彦氏は語ります。「また、ITを通じて収集した顧客データを活用し、質の高いユーザー体験を提供するための取り組みも進めています。当グループは多くの個人情報を取り扱っているため、万全のセキュリティ対策を講じる必要があります」

サービスの安定性と、高度な機能を簡単に運用できることを重視する

SBCメディカルグループにとって、Webサイトはお客様との重要な接点の一つです。しかし、事業の拡大に伴い、サーバーへの負荷増大が課題となっていました。例えば、テレビ番組で同グループの医療サービスが紹介されると、Webサイトへのアクセスが急増し、その結果、一部のデータベースに障害が発生することもありました。こうした問題を解決するため、同グループはユーザー体験のさらなる向上とセキュリティの強化を目的に、CDNサービスの移行を検討し始めました。

「アクセスが急増した際にもサイトの安定性を維持することに加え、複数の拠点に分散しているオリジンサーバーをサイバー攻撃から一元的に保護できるソリューションが必要でした」と、SBCメディカルグループの情報システム部に所属する崎山祐作氏は振り返ります。慎重に検討した結果Akamaiを選択した理由は、シンプルな運用で高水準のセキュリティを確保できること、100%の可用性を保証するSLA、優れた安定性、日本での豊富な導入実績です。さらに、日本語に対応したGUIも、使いやすさを評価したポイントの一つです。

ストレスなくサイト情報を閲覧できる環境を実現する

SBCメディカルグループのWebサイトでは、施術に関する情報や症例を紹介しており、美容関連のコンテンツには多くの画像が使用されています。肌の細部まで鮮明に表現した写真など、画像の品質を維持しながらページの読み込み速度を向上させるため、Image & Video Managerを導入しました。

「SNSの影響でデジタルチャネルを通じてサイトを訪れる新規のお客様に、当グループが提供する施術の画像を含め、必要な情報をストレスなく閲覧していただくことが重要です」と崎山氏は語ります。Image & Video Managerを使用したときに驚いたことは、画質の劣化をほとんど感じさせることなく画像を圧縮し、ユーザーのデバイスに最適な画像サイズで配信できることでした。それだけでなく、非常に使いやすく、サイト内の画像処理・管理のためのワークフロー全体を自動化できることにも驚きました。運用もとてもシンプルです。

さらに、同グループは、mPulseを活用して実際のユーザー環境におけるパフォーマンスデータを分析し、ユーザー体験の継続的な改善に取り組むことで、お客様に選ばれるWebサイトを目指しています。

高度なセキュリティの洞察を、簡単かつ明確に把握する

美容医療を幅広く手掛けるSBCメディカルグループは、氏名や連絡先に加え、多くの個人情報を取り扱っています。情報漏えいを防ぐためには、万全のセキュリティ対策が不可欠です。Webアプリケーションファイアウォール（WAF）は、Webアプリケーションを標的とする攻撃を防ぎ、大規模な情報漏えいにつながるリスクを低減するうえで有効なソリューションです。

「WAFを導入すれば、新たなサーバーの脆弱性が発見された場合でも、Webサーバーを停止することなく仮想パッチを適用できるため、メンテナンス計画にかかる負担を軽減できます。「AkamaiのクラウドベースWAFは、分散したWebサーバーをまとめて保護する最善の方法だと感じました」と崎山氏は説明します。

WAFの運用には、専門的なセキュリティ知識に加え、検知ルールの継続的な調整にも多くの時間が必要です。そこで同グループは、App & API Protectorを採用しました。このソリューションでは、複雑なWAFの検知ルールが8つのグループに整理されており、それぞれについて「監視」「通知」「ブロック（拒否）」などのアクションを選択するだけで、簡単に設定・運用できます。各グループのルールには、世界中の著名なWebサイトを保護してきたAkamai独自のノウハウが反映されています。また、誤検知を抑え、高い検知精度を維持できるよう、ルールの調整が継続的に自動化されています。

さらに、Akamaiの高度なセキュリティソリューションである App & API Protectorは、サービスの安定性とユーザー体験を重視する同グループが求めていた、DDoS攻撃への耐性とパフォーマンスへの影響の抑制も実現します。

「Web Application ProtectorのGUIベースのレポートは非常にわかりやすく、検知された攻撃動作の詳細、リスクスコアに加え、攻撃をブロックするためのアドバイスも提示されます。高度なセキュリティ知識が十分でなくても、何を優先して対応すべきかを把握しやすいため、監視モードから本格運用へ移行する際の設定もスムーズに進められました」と崎山氏は語ります。「また、日々の運用ではダッシュボードを確認するだけで、攻撃の発生状況や新たなリスクの有無をすばやく把握できます。Akamaiのソリューションは一般的に使いやすいものですが、Web Application Protectorは特に明確な設計であるため、誰でも簡単に高水準のWebセキュリティを実現できます」

 

顧客体験に焦点を当て、信頼されるWebサービスを目指す

SBCメディカルグループは、Webサイトのリニューアルにあたり、IonをはじめとするAkamaiのソリューションを導入し、11のWebサイトのパフォーマンスを最適化するとともに、継続的に管理・改善できる環境を整備しました。これらのソリューションは、導入を決定してからわずか2か月で実装されました。さらに、その2か月後にはWeb Application Protectorの本格導入が完了し、セキュリティの強化を実現しました。

今後も同グループは、セキュリティとパフォーマンスを重視するサービスにAkamaiのソリューションを活用し、ユーザーが安心して利用できるサービスの提供を目指していきます。

「デジタルマーケティングにも力を入れており、今後、当社サイトへの訪問者数やアクセス数はさらに増加すると見込んでいます。快適で安全なユーザー体験を提供するため、今後もパフォーマンスとセキュリティの維持・向上に継続して取り組んでいきます。また、従業員がリモートで業務を行うためにもAkamaiのソリューションを活用しており、Akamaiは当社の事業全体を支える重要なパートナーだと考えています」と佐藤氏は語ります。

SBCメディカルグループは、最先端技術の導入にとどまらず、それらを最大限に活用できる優秀な人材の確保にも力を入れ、今後もIT分野への積極的な投資を続けていく方針です。顧客満足度の高い、安全で快適なデジタル体験を提供することで、同グループは「世界No.1の医療グループ」という目標の実現に向けて、さらなる成長を目指します。

SBCメディカルグループについて

SBCメディカルグループは、2000年に開院した湘南美容クリニックを前身とし、美容医療、歯科、不妊治療、再生医療、免疫療法など、幅広い医療サービスを提供しています。グループ全体で109のクリニックを展開し、年間200万人以上が来院するなど、日本の美容医療業界を代表する医療グループの一つです。将来的に総合医療グループとして「世界No.1の医療グループ」を目指し、デジタル戦略のさらなる強化にも取り組んでいます。 www.sbc-med.com

Akamaiについて

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