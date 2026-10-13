SBC Medical Group, che gestisce molti trattamenti estetici, conserva una grande quantità di dati privati oltre ai nomi e alle informazioni di contatto. Per evitare fughe di dati, è necessario adottare le migliori misure di sicurezza. Un WAF (Web Application Firewall) è una soluzione particolarmente efficace per combattere gli attacchi alle applicazioni web che possono causare massicce fughe di informazioni.

"Con un WAF, quando viene rilevata una nuova vulnerabilità del server, è possibile applicare patch virtuali senza arrestare il server web, riducendo la pressione sul programma di manutenzione", afferma Sakiyama. "Abbiamo capito che il WAF basato su cloud di Akamai era il modo migliore per proteggere insieme tutti i nostri server web distribuiti".

Sapendo che il funzionamento di un WAF richiede competenze specializzate sulla sicurezza e un lungo periodo di ottimizzazione, il gruppo ha scelto App & API Protector. Con questa soluzione, le complesse regole di rilevamento di un WAF sono riunite in otto gruppi e ciascun gruppo può essere facilmente configurato e gestito selezionando un'azione come monitorare, inviare avvisi o bloccare (rifiutare) le attività desiderate. Le regole all'interno degli otto gruppi si basano sul know-how esclusivo di Akamai, che protegge i siti più noti in tutto il mondo, e sono costantemente e automaticamente ottimizzate per garantire un elevato livello di accuratezza allo scopo di evitare falsi positivi nei rilevamenti.

Inoltre, la soluzione di fascia alta Akamai & API Protector offre resistenza agli attacchi DDoS e performance sempre elevate di cui l'SBC Medical Group era alla ricerca per garantire stabilità del servizio e user experience eccellenti.

"I rapporti basati sulla GUI di Web Application Protector sono molto facili da comprendere e offrono dettagli rispetto al comportamento degli attacchi rilevati, i punteggi di rischio e persino consigli su come bloccare gli attacchi. È possibile capire facilmente su cosa è necessario concentrarsi, anche con limitate conoscenze avanzate sulla sicurezza, quindi è stato molto semplice procedere con il processo di configurazione nel passaggio dal monitoraggio alla distribuzione completa della soluzione", afferma Sakiyama. "Inoltre, è possibile controllare il dashboard nelle operazioni quotidiane per avere una rapida panoramica della situazione e vedere se si stanno verificando attacchi o se ci sono nuovi rischi all'orizzonte. Le soluzioni di Akamai, in genere, sono semplici da utilizzare, ma Web Application Protector ha un design particolarmente chiaro, che rende semplice a chiunque fornire un elevato livello di sicurezza web".