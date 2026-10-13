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Background

SBC Medical Group

Migliorare le performance e la sicurezza dei siti web è fondamentale per il successo della strategia digitale di SBC Medical Group 

Logo di SBC Medical Group

Sede

Tokyo, Giappone

www.sbc-med.com

Settore

Settore sanitario

Vantaggi principali

  • Ottimizzazione delle performance e della sicurezza dei siti web
  • Implementazione immediata di nuovi servizi insieme all'aggiornamento di 11 siti web
  • Riduzione degli oneri operativi grazie all'integrazione e all'automazione

Soluzioni

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
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Sfruttare la potenza dell'IT per offrire ai clienti la migliore experience possibile

SBC Medical Group ha origine nella Shonan Beauty Clinic, inaugurata a Fujisawa City, Kanagawa Prefecture, nel 2000. Il gruppo vanta una notevole notorietà e una vasta portata grazie ai suoi centri di medicina estetica, che vengono visitati da più di 2 milioni di pazienti all'anno. Negli ultimi anni, il gruppo si è concentrato sui trattamenti sanitari convenzionati o meno. Attualmente, è un gruppo medico completo che offre una varietà di servizi medici, tra cui medicina interna generale, chirurgia, odontoiatria e urologia. SBC Medical Group gestisce 109 cliniche a livello nazionale, il che lo rende una delle cliniche più grandi del Giappone.

Continuando a crescere con l'obiettivo di diventare il gruppo medico numero uno al mondo, il motto di SBC Medical Group è "Ultimate Win-Win-Win", in cui il successo è garantito a tutte le parti coinvolte. Ad esempio, il centro mira a "rendere felici i clienti, offrire al personale un senso di appartenenza e soddisfazione per il proprio lavoro e contribuire alla società in modo positivo".

"Il management sta ora investendo in strategie digitali. Il reparto dei sistemi informatici è all'avanguardia nell'introduzione di tecnologie avanzate e nello sviluppo del miglior ambiente IT nel settore della medicina estetica in Giappone", afferma Hitohiko Sato, responsabile dell'Information Strategy Office di SBC Medical Group. "Stiamo inoltre promuovendo iniziative volte a fornire user experience di alta qualità utilizzando i dati dei clienti raccolti tramite l'IT. Poiché gestiamo molte informazioni private sui clienti, dobbiamo adottare tutte le possibili misure di sicurezza".

Focalizzazione sulla stabilità del servizio e sull'intuitività delle funzioni avanzate

Il sito web di SBC Medical Group è uno dei più importanti punti di contatto con i clienti, ma, in seguito alla crescita dell'azienda, il carico di lavoro dei server è diventato una sfida. Ad esempio, quando un programma televisivo ha parlato dei servizi medici del gruppo, si è verificata un'impennata nelle visite al suo sito web. Di conseguenza, alcuni database hanno iniziato a non funzionare correttamente. Per risolvere questo problema, il gruppo ha iniziato a valutare la migrazione dei propri servizi CDN, allo scopo di migliorare ulteriormente le user experience e la sicurezza.

"Oltre a migliorare la stabilità durante un maggiore accesso al nostro sito, avevamo bisogno di una soluzione in grado di proteggere in modo collettivo i nostri server di origine, distribuiti in più sedi, dagli attacchi informatici", ricorda Yusaku Sakiyama del reparto Information Systems di SBC Medical Group. "Dopo un'attenta considerazione, abbiamo scelto Akamai, dato il suo alto livello di sicurezza e il semplice utilizzo, la disponibilità totale coperta da SLA, la stabilità eccellente e l'ampia experience di implementazione in Giappone. Mi piace anche la GUI localizzata in giapponese, che ne semplifica l'uso".

Un'agevole navigazione del sito

Il sito web di SBC Medical Group fornisce informazioni ed esempi di procedure per i pazienti, nonché un gran numero di immagini per i suoi contenuti relativi all'estetica. Per migliorare la velocità di caricamento delle pagine senza perdere la qualità delle foto dettagliate della pelle e di altre immagini, è stata implementata la soluzione Image & Video Manager.

"È importante che i nuovi clienti che utilizzano i canali digitali a causa dell'influenza dei siti di social networking possano consultare agevolmente le informazioni con le immagini dei servizi che offriamo", afferma Sakiyama. "Ciò che ci ha sorpresi durante l'uso di Image & Video Manager è stato non soltanto che comprimesse le immagini senza comprometterne la qualità percepita, offrendole nelle dimensioni più ottimali rispetto al dispositivo dell'utente, ma anche che fosse semplicissimo da usare, rendendo automatico l'intero workflow di elaborazione e gestione delle immagini all'interno del sito. Le operazioni sono diventate semplicissime".

Inoltre, il gruppo prevede di utilizzare mPulse per analizzare i valori reali di valutazione delle performance degli utenti reali al fine di continuare a migliorare le user experience e aumentare il numero dei visitatori del sito.

Fornire avanzate informazioni avanzate sulla sicurezza in modo semplice e chiaro

SBC Medical Group, che gestisce molti trattamenti estetici, conserva una grande quantità di dati privati oltre ai nomi e alle informazioni di contatto. Per evitare fughe di dati, è necessario adottare le migliori misure di sicurezza. Un WAF (Web Application Firewall) è una soluzione particolarmente efficace per combattere gli attacchi alle applicazioni web che possono causare massicce fughe di informazioni.

"Con un WAF, quando viene rilevata una nuova vulnerabilità del server, è possibile applicare patch virtuali senza arrestare il server web, riducendo la pressione sul programma di manutenzione", afferma Sakiyama. "Abbiamo capito che il WAF basato su cloud di Akamai era il modo migliore per proteggere insieme tutti i nostri server web distribuiti".

Sapendo che il funzionamento di un WAF richiede competenze specializzate sulla sicurezza e un lungo periodo di ottimizzazione, il gruppo ha scelto App & API Protector. Con questa soluzione, le complesse regole di rilevamento di un WAF sono riunite in otto gruppi e ciascun gruppo può essere facilmente configurato e gestito selezionando un'azione come monitorare, inviare avvisi o bloccare (rifiutare) le attività desiderate. Le regole all'interno degli otto gruppi si basano sul know-how esclusivo di Akamai, che protegge i siti più noti in tutto il mondo, e sono costantemente e automaticamente ottimizzate per garantire un elevato livello di accuratezza allo scopo di evitare falsi positivi nei rilevamenti.

Inoltre, la soluzione di fascia alta  Akamai & API Protector offre resistenza agli attacchi DDoS e performance sempre elevate di cui l'SBC Medical Group era alla ricerca per garantire stabilità del servizio e user experience eccellenti.

"I rapporti basati sulla GUI di Web Application Protector sono molto facili da comprendere e offrono dettagli rispetto al comportamento degli attacchi rilevati, i punteggi di rischio e persino consigli su come bloccare gli attacchi. È possibile capire facilmente su cosa è necessario concentrarsi, anche con limitate conoscenze avanzate sulla sicurezza, quindi è stato molto semplice procedere con il processo di configurazione nel passaggio dal monitoraggio alla distribuzione completa della soluzione", afferma Sakiyama. "Inoltre, è possibile controllare il dashboard nelle operazioni quotidiane per avere una rapida panoramica della situazione e vedere se si stanno verificando attacchi o se ci sono nuovi rischi all'orizzonte. Le soluzioni di Akamai, in genere, sono semplici da utilizzare, ma Web Application Protector ha un design particolarmente chiaro, che rende semplice a chiunque fornire un elevato livello di sicurezza web".

 

Focalizzarsi sulle customer experience per offrire un servizio web affidabile

Durante la ristrutturazione della sua sede, SBC Medical Group ha implementato varie soluzioni, come Ion, per ottimizzare e gestire continuamente le performance dei suoi 11 siti. Queste soluzioni sono state implementate nel giro di due mesi dalla decisione di introdurle nel sistema aziendale. Due mesi dopo, la soluzione Web Application Protector è stata completamente implementata e la sicurezza è risultata ottimizzata.

SBC Medical Group prevede di continuare ad applicare le soluzioni di Akamai ai servizi esistenti con particolare attenzione alla sicurezza e alle performance e di lanciare nuovi servizi da poter utilizzare con la massima tranquillità.

"Ci stiamo concentrando anche sul digital marketing, che aumenterà ulteriormente il numero di visitatori e di traffico sul nostro sito", afferma Sato. "Continueremo a mantenere e migliorare le performance e la sicurezza per offrire user experience agevoli e sicure. Inoltre, utilizziamo le soluzioni di Akamai per consentire ai nostri dipendenti di lavorare in remoto e riteniamo che Akamai sia un partner importante per supportare le nostre attività aziendali nel complesso".

SBC Medical Group intende continuare a investire notevolmente nell'IT, non solo per introdurre tecnologie all'avanguardia, ma anche per garantire risorse di talento in grado di utilizzarle al meglio. Offrendo experience digitali sicure con un alto livello di soddisfazione da parte dei clienti, il gruppo medico è certo di raggiungere il proprio obiettivo di diventare il numero uno al mondo.

Informazioni su SBC Medical Group

Il gruppo ha origine con l'apertura della Shonan Beauty Clinic nel 2000, che offre un'ampia gamma di servizi sanitari in vari campi, tra cui medicina estetica, odontoiatria, trattamento della fertilità, medicina rigenerativa e immunoterapia. Il gruppo, che oggi conta un totale di 109 strutture sanitarie e più di 2 milioni di visitatori all'anno, è diventato una delle principali aziende giapponesi nel campo della medicina estetica. Con l'obiettivo di diventare il numero uno al mondo ampliando le sue attività sanitarie in futuro, il gruppo medico sta anche lavorando per rafforzare la propria strategia digitale. www.sbc-med.com

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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