SBC Medical Group ha origine nella Shonan Beauty Clinic, inaugurata a Fujisawa City, Kanagawa Prefecture, nel 2000. Il gruppo vanta una notevole notorietà e una vasta portata grazie ai suoi centri di medicina estetica, che vengono visitati da più di 2 milioni di pazienti all'anno. Negli ultimi anni, il gruppo si è concentrato sui trattamenti sanitari convenzionati o meno. Attualmente, è un gruppo medico completo che offre una varietà di servizi medici, tra cui medicina interna generale, chirurgia, odontoiatria e urologia. SBC Medical Group gestisce 109 cliniche a livello nazionale, il che lo rende una delle cliniche più grandi del Giappone.
Continuando a crescere con l'obiettivo di diventare il gruppo medico numero uno al mondo, il motto di SBC Medical Group è "Ultimate Win-Win-Win", in cui il successo è garantito a tutte le parti coinvolte. Ad esempio, il centro mira a "rendere felici i clienti, offrire al personale un senso di appartenenza e soddisfazione per il proprio lavoro e contribuire alla società in modo positivo".
"Il management sta ora investendo in strategie digitali. Il reparto dei sistemi informatici è all'avanguardia nell'introduzione di tecnologie avanzate e nello sviluppo del miglior ambiente IT nel settore della medicina estetica in Giappone", afferma Hitohiko Sato, responsabile dell'Information Strategy Office di SBC Medical Group. "Stiamo inoltre promuovendo iniziative volte a fornire user experience di alta qualità utilizzando i dati dei clienti raccolti tramite l'IT. Poiché gestiamo molte informazioni private sui clienti, dobbiamo adottare tutte le possibili misure di sicurezza".