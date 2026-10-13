Akamai
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

SBC Medical Group

Die Verbesserung der Web-Performance und -Sicherheit ist entscheidend für den Erfolg der digitalen Strategie der SBC Medical Group.

Logo der SBC Medical Group

Standort

Tokio, Japan

www.sbc-med.com

Branche

Gesundheitswesen

Die wichtigsten Vorteile

  • Verbesserte Website-Performance und -Sicherheit
  • Schnelle Einführung neuer Services in Verbindung mit einer Aktualisierung von 11 Websites
  • Reduzierte betriebliche Belastung durch Integration und Automatisierung

Lösungen

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
Als PDF herunterladen

Bestmögliches Kundenerlebnis dank der Leistungsfähigkeit der IT

Die SBC Medical Group hat ihren Ursprung in der Shonan Beauty Clinic, die 2000 in Fujisawa im Verwaltungsbezirk Kanagawa eröffnet wurde. Die Gruppe zeichnet sich durch ihre ästhetisch-medizinischen Kliniken aus, die mehr als zwei Millionen Besucher pro Jahr unterstützen. In den letzten Jahren hat sich der Konzern auf medizinische Behandlungen konzentriert – sowohl solche, die von Krankenversicherungen abgedeckt werden, als auch andere. Heute ist das Unternehmen ein umfassender medizinischer Konzern, der eine Vielzahl medizinischer Dienstleistungen anbietet, darunter allgemeine innere Medizin, Chirurgie, Zahnmedizin und Urologie. Die SBC Medical Group betreibt landesweit 109 Kliniken und ist damit einer der größten Klinikanbieter in Japan.

Mit dem Ziel, die Nummer 1 in der Medizin zu werden, setzt die SBC Medical Group ihr Wachstum fort und setzt dabei auf das Motto „Der ultimative Win-Win-Win“. Die Klinik zielt beispielsweise darauf ab, „Kunden glücklich zu machen, Mitarbeitern das Gefühl von Stolz und Zufriedenheit bei ihrer Arbeit zu vermitteln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“.

„Das Management investiert heute in digitale Strategien. Die Abteilung für Informationssysteme übernimmt die Führung bei der Einführung fortschrittlicher Technologien und der Entwicklung der besten IT‑Umgebung in der ästhetischen Medizinbranche Japans“, sagt Hitohiko Sato, Manager des Information Strategy Office der SBC Medical Group. „Wir fördern außerdem Initiativen zur Bereitstellung hochwertiger Nutzererlebnisse, indem wir Daten nutzen, die über die IT erfasst werden. Und da wir hierbei mit vielen privaten Kundendaten umgehen, müssen wir alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.“

Schwerpunkt auf Servicestabilität und einfache Bedienung fortschrittlicher Funktionen

Die Website der SBC Medical Group ist einer der wichtigsten Kontaktpunkte mit Kunden, aber mit dem Wachstum des Unternehmens war die Serverbelastung zu einer Herausforderung geworden. Wenn beispielsweise ein Fernsehprogramm über die medizinischen Dienste der Gruppe berichtete, führte dies zu einem Anstieg der Websitebesuche. Infolgedessen funktionierten einige der Datenbanken nicht mehr. Um dieses Problem zu lösen, begann die Gruppe, ihre CDN‑Services zu migrieren, um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen.

„Neben der Verbesserung der Stabilität während des gesteigerten Zugriffs auf unsere Website brauchten wir eine Lösung, die unsere Ursprungsserver, die über mehrere Standorte verteilt sind, vor Cyberangriffen schützt“, erinnert sich Yusaku Sakiyama vom Information Systems Department der SBC Medical Group. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns für Akamai entschieden, weil das Unternehmen ein hohes Maß an Sicherheit bei einfacher Bedienung, ein SLA für 100‑prozentige Verfügbarkeit sowie ausgezeichnete Stabilität bietet und sich bestens mit der Bereitstellung in Japan auskennt. Mir gefällt auch die GUI, die in japanischer Sprache lokalisiert ist, was die Bedienung erheblich erleichtert.“

Stressfreies Durchsuchen von Standortinformationen

Die Website der SBC Medical Group stellt Informationen und Beispiele zu Patientenverfahren bereit und enthält zahlreiche Bilder für ihre Beauty-bezogenen Inhalte. Um die Seitenladegeschwindigkeit zu verbessern, ohne die Qualität detailgetreuer Fotos von Haut und anderen Bildern zu beeinträchtigen, implementierte das Unternehmen Image & Video Manager.

„Es ist wichtig, dass neue Kunden, die durch den Einfluss von Social‑Media-Websites über digitale Kanäle zu uns kommen, stressfrei Informationen zu den von uns angebotenen Services durchsuchen können, und zwar mit Bildern“, sagt Sakiyama. „Beim Einsatz von Image & Video Manager hat uns nicht nur überrascht, dass es Bilder komprimiert, ohne ihre Qualität sichtbar zu beeinträchtigen, und sie in der optimalen Größe für das Gerät des Nutzers bereitstellt. Wir waren auch erstaunt, dass es so einfach zu bedienen ist und den gesamten Workflow für die Bildverarbeitung und -verwaltung innerhalb der Website automatisiert. Hierdurch sind die Abläufe wirklich einfach geworden.“

Darüber hinaus plant die Gruppe, mPulse zur Analyse der tatsächlichen Nutzerperformance zu verwenden, um das Erlebnis weiter zu verbessern und die Website zu einer beliebten Anlaufstelle zu machen.

Einfache und klare Sicherheitseinblicke

Die SBC Medical Group, die viele ästhetische Behandlungen bereitstellt, speichert neben Namen und Kontaktdaten eine große Menge an privaten Daten. Um hierbei Datenlecks zu vermeiden, muss das Unternehmen optimale Sicherheitsmaßnahmen treffen. Eine Web Application Firewall (WAF) ist eine besonders effektive Lösung zur Bekämpfung von Angriffen auf Webanwendungen, die zu massiven Informationslecks führen können.

„Mit einer WAF können wir virtuelle Patches anwenden, wenn eine neue Serverschwachstelle entdeckt wird, ohne den Webserver anzuhalten – und das verringert Druck im Wartungszeitplan“, so Sakiyama. „Wir waren der Meinung, dass die cloudbasierte WAF von Akamai der beste Weg ist, um unsere verteilten Webserver gemeinsam zu schützen.“

Da die Gruppe weiß, dass der Betrieb einer WAF spezielle Sicherheitskenntnisse und eine zeitaufwändige Einstellung erfordert, entschied sie sich für App & API Protector. Mit dieser Lösung werden komplexe WAF‑Erkennungsregeln in acht Gruppen gebündelt – und jede Gruppe kann einfach konfiguriert und bedient werden, indem einfach eine Aktion wie Überwachen, Warnen oder Blockieren (Deny) ausgewählt wird. Die Regeln in den acht Gruppen basieren auf dem einzigartigen Know‑how von Akamai, das bekannte Websites auf der ganzen Welt schützt, und werden kontinuierlich und automatisch auf höchste Genauigkeit optimiert, um Fehlalarme zu vermeiden.

Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen Funktionen von App & API Protector die nötige DDoS‑Resilienz ohne Leistungseinbußen für die SBC Medical Group, die viel Wert auf Servicestabilität und Nutzererlebnis legt.

„Die GUI‑basierten Berichte von Web Application Protector sind sehr einfach zu verstehen und liefern Details zu erkannten Angriffsverhalten, Risikobewertungen und sogar Ratschläge zur Abwehr von Angriffen. Wir können leicht verstehen, worauf wir uns konzentrieren müssen, selbst wenn wir nur über begrenzte Sicherheitskenntnisse verfügen. Daher war es sehr einfach, die Konfiguration durchzuführen, um vom Überwachungsmodus zur vollständigen Bereitstellung zu gelangen“, so Sakiyama. „Darüber hinaus lässt sich das Dashboard im täglichen Betrieb überprüfen, um einen schnellen Überblick über die Situation zu erhalten und festzustellen, ob Angriffe oder neue Risiken auftreten. Die Lösungen von Akamai sind im Allgemeinen einfach zu benutzen, aber Web Application Protector bietet ein besonders klares Design, mit dem wirklich jeder ein hohes Maß an Internetsicherheit gewährleisten kann.“

 

Fokus auf das Kundenerlebnis, um ein vertrauenswürdiger Webservice zu werden

Während der Aktualisierung der Website implementierte die SBC Medical Group Lösungen wie Ion, um die Performance an ihren 11 Standorten zu optimieren und kontinuierlich zu verwalten. Diese Lösungen wurden innerhalb von nur zwei Monaten implementiert, nachdem sich das Unternehmen für die Einführung entschieden hatte. Zwei Monate später war Web Application Protector vollständig implementiert und verbesserte die Sicherheit.

Die SBC Medical Group plant nicht nur, die Akamai-Lösungen weiterhin für Services einzusetzen, bei denen der Schwerpunkt auf Sicherheit und Performance liegt, sondern auch neue Services einzuführen, die Nutzer ohne Bedenken nutzen können.

„Wir konzentrieren uns auch auf digitales Marketing, das die Besucherzahl und den Traffic auf unserer Website weiter erhöhen wird“, erklärt Sato. „Wir werden die Performance und Sicherheit weiterhin aufrechterhalten und verbessern, um ein komfortables und sicheres Nutzererlebnis zu gewährleisten. Außerdem nutzen wir die Akamai-Lösungen, damit unsere Mitarbeiter remote arbeiten können – und wir glauben, dass Akamai ein wichtiger Partner für die Unterstützung unseres gesamten Geschäfts ist.“

Die SBC Medical Group beabsichtigt, weiterhin aggressiv in IT zu investieren – nicht nur, um hochmoderne Technologien einzuführen, sondern auch, um talentierte Ressourcen zu sichern, die das Potenzial dieser Technologien voll ausschöpfen können. Durch die Bereitstellung sicherer digitaler Erlebnisse mit einem hohen Maß an Kundenzufriedenheit wird der Konzern sein Ziel erreichen, „weltweit die Nummer 1 unter den medizinischen Konzernen zu werden“.

Über die SBC Medical Group

Der Konzern hat seinen Ursprung in der 2000 eröffneten Shonan Beauty Clinic, die ein breites Spektrum an medizinischen Dienstleistungen anbietet, darunter ästhetische Medizin, Zahnmedizin, Fruchtbarkeitsbehandlung, regenerative Medizin und Immuntherapie. Mit insgesamt 109 Kliniken und mehr als zwei Millionen Besuchern pro Jahr zählt der Konzern zu den Top-Unternehmen für ästhetische Medizin in Japan. Mit dem Ziel, künftig „weltweit die Nummer 1 unter den medizinischen Konzernen“ zu werden, arbeitet der Konzern auch daran, seine digitale Strategie zu stärken. www.sbc-med.com

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

Teilen

Ähnliche Kundenreferenzen

Sicherheit

Ryt Bank

Nach der Migration in die Cloud hat die Ryt Bank mit Akamai-Lösungen die API‑Transparenz gesteigert, die Compliance verbessert und Risiken reduziert.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Bradesco Bank

Bradesco hat proaktiven Schutz vor KI‑basierten Bedrohungen implementiert, das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt – alles mit den Sicherheitslösungen von Akamai.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Commerzbank

Die Commerzbank sicherte monatlich 6 Milliarden API-Aufrufe durch proaktive Bedrohungserkennung und erweiterte API-Kontrollen mit Akamai API Security ab.

Kundenreferenz lesen