Die SBC Medical Group, die viele ästhetische Behandlungen bereitstellt, speichert neben Namen und Kontaktdaten eine große Menge an privaten Daten. Um hierbei Datenlecks zu vermeiden, muss das Unternehmen optimale Sicherheitsmaßnahmen treffen. Eine Web Application Firewall (WAF) ist eine besonders effektive Lösung zur Bekämpfung von Angriffen auf Webanwendungen, die zu massiven Informationslecks führen können.

„Mit einer WAF können wir virtuelle Patches anwenden, wenn eine neue Serverschwachstelle entdeckt wird, ohne den Webserver anzuhalten – und das verringert Druck im Wartungszeitplan“, so Sakiyama. „Wir waren der Meinung, dass die cloudbasierte WAF von Akamai der beste Weg ist, um unsere verteilten Webserver gemeinsam zu schützen.“

Da die Gruppe weiß, dass der Betrieb einer WAF spezielle Sicherheitskenntnisse und eine zeitaufwändige Einstellung erfordert, entschied sie sich für App & API Protector. Mit dieser Lösung werden komplexe WAF‑Erkennungsregeln in acht Gruppen gebündelt – und jede Gruppe kann einfach konfiguriert und bedient werden, indem einfach eine Aktion wie Überwachen, Warnen oder Blockieren (Deny) ausgewählt wird. Die Regeln in den acht Gruppen basieren auf dem einzigartigen Know‑how von Akamai, das bekannte Websites auf der ganzen Welt schützt, und werden kontinuierlich und automatisch auf höchste Genauigkeit optimiert, um Fehlalarme zu vermeiden.

Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen Funktionen von App & API Protector die nötige DDoS‑Resilienz ohne Leistungseinbußen für die SBC Medical Group, die viel Wert auf Servicestabilität und Nutzererlebnis legt.

„Die GUI‑basierten Berichte von Web Application Protector sind sehr einfach zu verstehen und liefern Details zu erkannten Angriffsverhalten, Risikobewertungen und sogar Ratschläge zur Abwehr von Angriffen. Wir können leicht verstehen, worauf wir uns konzentrieren müssen, selbst wenn wir nur über begrenzte Sicherheitskenntnisse verfügen. Daher war es sehr einfach, die Konfiguration durchzuführen, um vom Überwachungsmodus zur vollständigen Bereitstellung zu gelangen“, so Sakiyama. „Darüber hinaus lässt sich das Dashboard im täglichen Betrieb überprüfen, um einen schnellen Überblick über die Situation zu erhalten und festzustellen, ob Angriffe oder neue Risiken auftreten. Die Lösungen von Akamai sind im Allgemeinen einfach zu benutzen, aber Web Application Protector bietet ein besonders klares Design, mit dem wirklich jeder ein hohes Maß an Internetsicherheit gewährleisten kann.“