Die SBC Medical Group hat ihren Ursprung in der Shonan Beauty Clinic, die 2000 in Fujisawa im Verwaltungsbezirk Kanagawa eröffnet wurde. Die Gruppe zeichnet sich durch ihre ästhetisch-medizinischen Kliniken aus, die mehr als zwei Millionen Besucher pro Jahr unterstützen. In den letzten Jahren hat sich der Konzern auf medizinische Behandlungen konzentriert – sowohl solche, die von Krankenversicherungen abgedeckt werden, als auch andere. Heute ist das Unternehmen ein umfassender medizinischer Konzern, der eine Vielzahl medizinischer Dienstleistungen anbietet, darunter allgemeine innere Medizin, Chirurgie, Zahnmedizin und Urologie. Die SBC Medical Group betreibt landesweit 109 Kliniken und ist damit einer der größten Klinikanbieter in Japan.
Mit dem Ziel, die Nummer 1 in der Medizin zu werden, setzt die SBC Medical Group ihr Wachstum fort und setzt dabei auf das Motto „Der ultimative Win-Win-Win“. Die Klinik zielt beispielsweise darauf ab, „Kunden glücklich zu machen, Mitarbeitern das Gefühl von Stolz und Zufriedenheit bei ihrer Arbeit zu vermitteln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“.
„Das Management investiert heute in digitale Strategien. Die Abteilung für Informationssysteme übernimmt die Führung bei der Einführung fortschrittlicher Technologien und der Entwicklung der besten IT‑Umgebung in der ästhetischen Medizinbranche Japans“, sagt Hitohiko Sato, Manager des Information Strategy Office der SBC Medical Group. „Wir fördern außerdem Initiativen zur Bereitstellung hochwertiger Nutzererlebnisse, indem wir Daten nutzen, die über die IT erfasst werden. Und da wir hierbei mit vielen privaten Kundendaten umgehen, müssen wir alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.“