SBC Medical Group est né avec la clinique Shonan Beauty Clinic, qui a ouvert ses portes en 2000 à Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa. Le groupe bénéficie d'une notoriété exceptionnelle et d'une envergure considérable grâce à ses cliniques de médecine esthétique, qui accueillent plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Ces dernières années, le groupe s'est concentré sur les traitements médicaux, qu'ils soient couverts ou non par l'assurance maladie. Ce groupe médical complet propose à présent une large gamme de services médicaux, notamment en médecine interne générale, en chirurgie, en dentisterie et en urologie. SBC Medical Group gère 109 cliniques à travers le pays, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de cliniques au Japon.

Poursuivant son expansion avec l'objectif de devenir le premier groupe médical au monde, SBC Medical Group souhaite que chacun trouve son compte dans les interactions. Par exemple, la clinique a pour objectif de « rendre les clients heureux, de donner au personnel un sentiment de fierté et de satisfaction dans leur travail, et de contribuer positivement à la société ».

« La direction investit désormais dans des stratégies digitales. Le service des systèmes d'information joue un rôle clé dans l'introduction de technologies de pointe et la création d'un environnement informatique optimal dans le secteur de la médecine esthétique au Japon », explique Hitohiko Sato, directeur du bureau de la stratégie informatique de SBC Medical Group. « Nous soutenons également des initiatives visant à offrir une expérience utilisateur de haute qualité en exploitant les données clients collectées grâce aux technologies informatiques. Étant donné que nous traitons de nombreuses informations personnelles sur nos clients, nous devons prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. »