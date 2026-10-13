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SBC Medical Group

Améliorer les performances et la sécurité de son site Web est essentiel pour le succès de la stratégie digitale de SBC Medical Group 

Logo SBC Medical Group

Localisation géographique

Tokyo, Japon

www.sbc-med.com

Secteur

Santé

Principaux impacts

  • Amélioration des performances et de la sécurité du site Web
  • Déploiement rapide de nouveaux services, accompagné d'une refonte de 11 sites Web
  • Réduction des charges opérationnelles grâce à l'intégration et à l'automatisation

Solutions

Image & Video Manager App & API Protector mPulse
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Tirer parti de la puissance de l'informatique pour offrir une expérience optimale aux clients

SBC Medical Group est né avec la clinique Shonan Beauty Clinic, qui a ouvert ses portes en 2000 à Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa. Le groupe bénéficie d'une notoriété exceptionnelle et d'une envergure considérable grâce à ses cliniques de médecine esthétique, qui accueillent plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Ces dernières années, le groupe s'est concentré sur les traitements médicaux, qu'ils soient couverts ou non par l'assurance maladie. Ce groupe médical complet propose à présent une large gamme de services médicaux, notamment en médecine interne générale, en chirurgie, en dentisterie et en urologie. SBC Medical Group gère 109 cliniques à travers le pays, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de cliniques au Japon.

Poursuivant son expansion avec l'objectif de devenir le premier groupe médical au monde, SBC Medical Group souhaite que chacun trouve son compte dans les interactions. Par exemple, la clinique a pour objectif de « rendre les clients heureux, de donner au personnel un sentiment de fierté et de satisfaction dans leur travail, et de contribuer positivement à la société ».

« La direction investit désormais dans des stratégies digitales. Le service des systèmes d'information joue un rôle clé dans l'introduction de technologies de pointe et la création d'un environnement informatique optimal dans le secteur de la médecine esthétique au Japon », explique Hitohiko Sato, directeur du bureau de la stratégie informatique de SBC Medical Group. « Nous soutenons également des initiatives visant à offrir une expérience utilisateur de haute qualité en exploitant les données clients collectées grâce aux technologies informatiques. Étant donné que nous traitons de nombreuses informations personnelles sur nos clients, nous devons prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. »

Se concentrer sur la stabilité du service et la simplicité d'utilisation des fonctionnalités avancées

Le site Web de SBC Medical Group constitue l'un de ses principaux points de contact avec les clients, mais la croissance de l'entreprise a entraîné une surcharge du serveur, ce qui est devenu problématique. Par exemple, lorsqu'une émission de télévision a évoqué les services médicaux du groupe, cela a entraîné une forte augmentation du nombre de visites sur le site Web. En conséquence, certaines bases de données ont connu des dysfonctionnements. Pour résoudre ce problème, le groupe a commencé à évaluer la migration de ses services CDN, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer la sécurité.

« En plus d'améliorer la stabilité de notre site lors d'un pic de demande d'accès, nous avions besoin d'une solution capable de protéger collectivement nos serveurs d'origine, répartis sur plusieurs sites, contre les cyberattaques », se souvient Yusaku Sakiyama, du service des systèmes d'information de SBC Medical Group. « Après un examen attentif, nous avons choisi Akamai en raison de son niveau élevé de sécurité, de sa simplicité d'utilisation, de son niveau de service de disponibilité de 100 %, de son excellente stabilité et de son expérience étendue en matière de déploiement au Japon. J'apprécie également l'interface utilisateur traduite en japonais, ce qui la rend plus facile à utiliser. »

Permettre une consultation des informations du site sans stress

Le site Web de SBC Medical Group se distingue par la fourniture d'informations et d'exemples sur les procédures destinées aux patients, ainsi que par l'utilisation abondante d'images dans son contenu lié à la beauté. Pour améliorer la vitesse de chargement des pages tout en préservant la qualité des images détaillées de la peau et d'autres visuels, le groupe a déployé Image & Video Manager.

« Il est essentiel que les nouveaux clients, qui découvrent nos services via les réseaux sociaux et les canaux digitaux, puissent consulter les informations accompagnées d'images de manière sereine et sans stress », explique Yusaku Sakiyama. « Nous avons été surpris par Image & Video Manager, non seulement car il compresse les images sans compromettre leur qualité perceptible et les diffuse sur le terminal de l'utilisateur à la taille optimale, mais également car il est simple d'utilisation, automatisant l'ensemble du flux de travail pour le traitement et la gestion des images sur le site. Les opérations sont devenues tellement simples. »

En outre, le groupe prévoit d'utiliser mPulse pour analyser les données réelles d'évaluation des performances des utilisateurs, afin de continuer à améliorer l'expérience et de faire de ce site Web un site de référence.

Comprendre facilement et clairement les aspects avancés de la sécurité

SBC Medical Group, spécialisé dans de nombreux traitements esthétiques, conserve une grande quantité de données personnelles, notamment des noms et des coordonnées. Pour éviter les fuites, le groupe doit impérativement mettre en place les meilleures mesures de sécurité possibles. Les pare-feux d'application Web (WAF) constituent une solution particulièrement efficace pour contrer les attaques visant les applications Web, qui peuvent entraîner des fuites massives d'informations.

« Avec un WAF, lorsqu'une nouvelle faille de sécurité est détectée sur un serveur, des correctifs virtuels peuvent être appliqués sans interrompre le serveur Web, ce qui allège la charge de travail liée à la maintenance », explique Yusaku Sakiyama. « Nous avons estimé que le WAF basé sur le cloud d'Akamai était le meilleur moyen de protéger collectivement nos serveurs Web distribués. »

Conscient que l'utilisation d'un WAF nécessite des compétences en sécurité spécialisées et un réglage fastidieux, le groupe a opté pour App & API Protector. Avec cette solution, les règles de détection complexes du WAF sont regroupées en huit catégories, chacune pouvant être facilement configurée et gérée en sélectionnant simplement une action telle que surveiller, alerter ou bloquer (refuser). Les règles appliquées au sein des huit groupes s'appuient sur le savoir-faire unique d'Akamai, qui protège des sites Web renommés à travers le monde. Elles sont continuellement et automatiquement ajustées pour garantir un niveau élevé de précision et éviter les faux positifs.

En outre, la solution App & API Protector d'Akamai offre la résistance aux attaques DDoS et la préservation des performances que recherchait SBC Medical Group, attaché à la stabilité de ses services et à l'expérience utilisateur.

« Les rapports basés sur l'interface graphique de Web Application Protector sont très faciles à comprendre : ils fournissent des détails sur les comportements d'attaque détectés, les scores de risque et même des conseils sur le blocage des attaques. Même avec des connaissances avancées limitées en matière de sécurité, il est facile de comprendre sur quoi se concentrer. C'est pourquoi la configuration a été très simple lors du passage du mode de surveillance au déploiement complet », explique Yusaku Sakiyama. « En outre, vous pouvez consulter le tableau de bord dans le cadre de vos activités quotidiennes pour avoir une vue d'ensemble rapide de la situation et détecter d'éventuelles attaques ou nouveaux risques. Les solutions d'Akamai sont généralement faciles à utiliser, mais Web Application Protector offre une conception particulièrement claire permettant à quiconque d'exécuter un niveau élevé de sécurité Web. »

 

Se concentrer sur l'expérience client pour devenir un service Web de confiance

Lors du renouvellement de son site, SBC Medical Group a mis en place des solutions telles qu'Ion pour optimiser et gérer en continu les performances de ses 11 sites. Ces solutions ont été mises en œuvre dans les deux mois qui ont suivi la décision de les adopter. Deux mois plus tard, Web Application Protector était entièrement déployé et la sécurité avait été renforcée.

SBC Medical Group prévoit de continuer à utiliser les solutions d'Akamai pour ses services, en mettant l'accent sur la sécurité et les performances, et de lancer de nouveaux services que les utilisateurs pourront utiliser en toute sérénité.

« Nous misons également sur le marketing digital, qui permettra d'accroître davantage le nombre de visiteurs et le trafic sur notre site », explique Hitohiko Sato. « Notre objectif est d'améliorer encore les performances et la sécurité afin d'offrir une expérience utilisateur à la fois confortable et sécurisée. Nous utilisons également les solutions d'Akamai pour permettre à nos employés de travailler à distance. Akamai compte donc parmi nos partenaires essentiels pour soutenir l'ensemble de nos activités. »

SBC Medical Group prévoit de continuer à investir massivement dans l'informatique, non seulement pour introduire des innovations de pointe, mais aussi pour attirer des talents capables d'en tirer pleinement parti. En offrant une expérience digitale sécurisée et en garantissant un haut niveau de satisfaction client, ils sont assurés de progresser vers leur objectif de devenir le « premier groupe médical au monde ».

À propos de SBC Medical Group

Le groupe est né avec la clinique Shonan Beauty Clinic, ouverte en 2000, qui propose une large gamme de services médicaux, notamment la médecine esthétique, la dentisterie, les traitements de fertilité, la médecine régénérative et l'immunothérapie. Avec un total de 109 cliniques et plus de 2 millions de visiteurs par an, ce groupe est l'une des leaders au Japon dans le domaine de la médecine esthétique. Visant à devenir le « premier groupe médical au monde » en tant que groupe médical complet, il s'efforce également de renforcer sa stratégie digitale. www.sbc-med.com

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Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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