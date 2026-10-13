SBI Holdings, l'un des principaux groupes financiers japonais, est confronté à une augmentation des cyberrisques dans son vaste écosystème, qui comprend plus de 600 filiales. Face à la multiplication des attaques furtives et aux appels des régulateurs pour une résilience opérationnelle renforcée, l'entreprise devait trouver un moyen d'empêcher les mouvements latéraux, de consolider le modèle Zero Trust et d'opérer efficacement à grande échelle. Akamai Guardicore Segmentation a permis à SBI Holdings d'atteindre ses objectifs en visualisant les schémas de communication, en isolant les systèmes grâce à la microsegmentation et en offrant un contrôle centralisé rapide dans les environnements multicloud et sur site.
« Akamai Guardicore Segmentation nous offre enfin un moyen d'améliorer les normes de sécurité dans des centaines d'entreprises, sans pour autant accroître la charge opérationnelle. »— Terumasa Ura, directeur général de l'informatique, SBI Holdings, Inc.
Faire face à la multiplication des cybermenaces au sein d'un grand groupe financier
La crise croissante de la cybersécurité au Japon exigeait une nouvelle approche
Les activités de SBI Holdings sont très diversifiées et couvrent les secteurs de la banque, des valeurs mobilières, de l'assurance, de la gestion d'actifs et du capital-risque, des actifs cryptographiques, et bien plus encore. Cette situation a accru les responsabilités de Terumasa Ura, directeur général de l'informatique, qui supervisait la stratégie de cybersécurité du groupe et dirigeait son équipe de réponse aux incidents de cybersécurité (CSIRT). Il a également contribué aux efforts nationaux en matière de cybersécurité en analysant les tendances qui ont influencé la posture défensive du Japon.
Dans le même temps, les exigences des autorités réglementaires ont renforcé le sentiment d'urgence. Ces dernières années, l'Agence des services financiers a incité les institutions financières à renforcer la sécurité de leurs chaînes d'approvisionnement et à améliorer leur résilience opérationnelle, soulignant ainsi la nécessité d'une approche plus robuste et modernisée.
Le CSIRT avait le sentiment que la situation devenait de plus en plus critique : « La cybersécurité a toujours été une priorité absolue pour les institutions financières. Cependant, nous avons atteint un point où l'approche traditionnelle n'est plus viable », explique Terumasa Ura. Des incidents très médiatisés au Japon, notamment des violations qui sont restées indétectées pendant longtemps et des attaques sophistiquées de type « living off the land », ont confirmé que les anciens modèles basés uniquement sur la prévention étaient insuffisants.
En particulier, l'essor des méthodes d'attaque hybrides basées sur l'IA a rendu indispensable de renforcer à la fois la prévention et la détection rapide. « En partant du principe Zero Trust, nous devions visualiser l'ensemble des environnements, contrôler les processus et traquer les menaces pour pouvoir les prévenir, les détecter et les contenir », a-t-il ajouté.
Les enseignements tirés des cyberattaques ont guidé la stratégie de microsegmentation de SBI Holdings
Avant l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations, Terumasa Ura a analysé les cyberattaques à l'échelle mondiale pour comprendre pourquoi le nombre de failles avait augmenté. Trois points sont ressortis : les violations ne doivent pas pouvoir se propager à l'ensemble du groupe ; les systèmes critiques doivent être isolés des systèmes de niveau inférieur ; et la sécurité globale dépend de la protection de la filiale la plus vulnérable. Ces observations ont guidé SBI Holdings dans sa recherche d'une solution capable d'appliquer ces principes à grande échelle.
Le groupe avait besoin d'une solution de microsegmentation qui pouvait :
- unifier la sécurité sur AWS, Microsoft Azure, les centres de données locaux et les systèmes hérités, en couvrant des milliers de points de terminaison et des centaines de serveurs ;
- respecter les règles de gouvernance des données en vigueurau Japon ;
- fonctionner de manière efficace pour réduire la dépendance envers du personnel spécialisé.
Après avoir évalué plusieurs fournisseurs, seule la solution Akamai Guardicore Segmentation répondait à l'ensemble des critères requis. Les plateformes SaaS concurrentes hébergées à l'étranger ne parvenaient pas à répondre aux exigences réglementaires.
Akamai Guardicore Segmentation est une solution de sécurité Zero Trust qui impose une microsegmentation et offre une visualisation détaillée des communications réseau. En contrôlant le trafic est-ouest en temps réel, cette solution empêche les attaquants de se déplacer latéralement dans l'infrastructure, offrant ainsi une protection essentielle contre les ransomwares avancés et les attaques furtives.
La solution Akamai cartographie les dépendances des applications et les activités au niveau des processus de manière à générer des visualisations dynamiques et détaillées de l'ensemble de l'infrastructure, que les charges de travail soient exécutées sur site ou dans des environnements cloud où les adresses IP changent fréquemment. Ces informations permettent d'identifier facilement les problèmes de communication, d'élaborer des règles pertinentes et d'appliquer un contrôle précis entre les hôtes. Grâce à la gestion des règles basée sur des étiquettes, les entreprises peuvent appliquer de manière cohérente les règles de sécurité sur différents systèmes et conserver une visibilité claire, même lorsque les environnements évoluent.
Avoir une vision claire de l'environnement : la preuve de concept (PoC) met en lumière des problèmes cachés
Le CSIRT s'est initialement inquiété des répercussions sur les performances des systèmes financiers, car SBI Holdings a opté pour le déploiement de la version basée sur des agents de Guardicore Segmentation. « Nous avons mis en place un processus pour vérifier en détail si le traitement deviendrait trop lourd ou générerait une charge excessive », a déclaré Terumasa Ura.
Après plus de quatre mois de tests PoC auprès de 40 clients et sur cinq serveurs, l'équipe n'a constaté aucun impact négatif sur les performances. La solution a en outre résolu les conflits avec les outils de sécurité existants et les connexions proxy, assurant ainsi une intégration fluide.
C'est alors qu'une découverte inattendue a eu lieu : la visibilité offerte par Akamai Guardicore Segmentation a mis en lumière des voies de communication dont l'équipe ignorait l'existence. « Nous avons découvert des canaux de communication non intentionnels », se souvient Terumasa Ura. « Identifier des problèmes que nous n'avions jamais rencontrés auparavant constituait une avancée majeure. »
Renforcer la cyberrésilience et l'efficacité opérationnelle grâce à l'IA et au renseignement mondial sur les menaces
Dans le cadre de ses capacités d'analyse de l'exposition et de réponse, Akamai Guardicore Segmentation propose également une solution de recherche des menaces basée sur l'IA. Celle-ci apprend les comportements normaux et identifie les anomalies, y compris les signes d'attaques de type « living off the land ». Cela a permis à SBI Holdings de détecter des comportements de reconnaissance et d'affiner ses règles de segmentation.
Les capacités de recherche des menaces ont permis d'améliorer à la fois la sécurité et les opérations. Le CSIRT bénéficie d'un accès à des analystes experts et à des informations sur les menaces à l'échelle mondiale. Terumasa Ura souligne que les informations sur les menaces mondiales fournies par Akamai permettent à SBI Holdings de se prémunir contre les attaques qui touchent souvent les pays étrangers avant d'atteindre le Japon. « Cette capacité est essentielle pour mettre à jour en permanence notre stratégie de sécurité », a-t-il déclaré.
En outre, en tirant parti des informations sur les menaces mondiales fournies par Akamai, SBI Holdings peut utiliser la technologie de tromperie dynamique d'Akamai Guardicore Segmentation pour attirer automatiquement les attaquants dans des leurres de type pot de miel et les surveiller à des fins d'analyse.
Améliorer l'efficacité de la sécurité grâce à l'automatisation et aux partenariats
Gérer manuellement des milliers de points de terminaison nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Alors que le secteur financier est confronté à une pénurie de professionnels qualifiés en matière de sécurité, Terumasa Ura a constaté que la facilité d'utilisation d'Akamai Guardicore Segmentation constituait un avantage supplémentaire.
La gestion basée sur des étiquettes et les modèles prédéfinis de la solution, adaptés à des cas d'utilisation tels que la prévention des ransomwares, ont permis à SBI Holdings d'en tirer parti avec des ressources minimales. « Akamai Guardicore Segmentation nous a permis d'améliorer la sécurité de l'ensemble du groupe tout en réduisant la charge opérationnelle », a-t-il déclaré.
Comme l'a souligné Terumasa Ura, « ces solutions doivent être suffisamment intuitives pour les non-experts, tout en étant assez puissantes pour répondre aux besoins des spécialistes. Grâce à sa grande facilité d'utilisation et à ses visualisations claires, la solution Akamai a permis à notre personnel qualifié de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. »
SBI Holdings fait confiance à Akamai depuis plus de dix ans pour la protection contre les attaques DDoS, et le soutien apporté lors du déploiement d'Akamai Guardicore Segmentation a encore renforcé cette collaboration. « De la phase de preuve de concept à la phase de conception, nous avons bénéficié d'un soutien de grande qualité pour surmonter les défis techniques auxquels nous étions confrontés », a-t-il ajouté.
Une base pour une approche Zero Trust durable au sein de SBI Holdings
L'expérience de SBI Holdings prouve l'efficacité de la microsegmentation dans la mise en place des segments de réseau logiques (ou zones sécurisées), l'isolation des systèmes critiques et le renforcement de la sécurité au sein d'entreprises de grande envergure et diversifiées. En intégrant Akamai Guardicore Segmentation, le groupe développe une architecture Zero Trust de nouvelle génération, conçue à la fois pour la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Terumasa Ura a souligné qu'Akamai Guardicore Segmentation s'inscrit parfaitement dans la vision à long terme du groupe en matière de sécurité Zero Trust : « Les fonctionnalités de visualisation et de vérification d'Akamai Guardicore Segmentation s'inscrivent parfaitement dans la philosophie Zero Trust, qui prône une méfiance totale envers tout élément. Nous sommes convaincus que cela constituera un élément essentiel de notre stratégie et de notre architecture de sécurité basées sur le principe Zero Trust. »
En envisageant l'avenir, Terumasa Ura s'est dit confiant dans le partenariat : « Nous attendons avec impatience le soutien continu d'Akamai pour améliorer les capacités de défense de l'ensemble de notre groupe. »
À propos de SBI Holdings
Le groupe SBI a été fondé en 1999 et a été un pionnier des services financiers en ligne au Japon. L'entreprise gère un large éventail d'activités, notamment dans le secteur des services financiers, où elle propose divers produits financiers et services connexes axés sur les valeurs mobilières, la banque et l'assurance. Elle intervient également dans le domaine de l'investissement en capital privé, qui comprend la gestion de fonds de capital-risque et d'autres types de fonds, ainsi que dans la gestion d'actifs, où elle offre des services liés à la gestion de patrimoine et d'investissements. En outre, le groupe est actif dans le secteur des actifs cryptographiques, exploitant des plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'échelle nationale, ainsi qu'une activité de tenue de marché. Il est également présent dans des domaines innovants tels que la bio-santé, l'informatique médicale et les initiatives liées à Web3.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.