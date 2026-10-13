Les activités de SBI Holdings sont très diversifiées et couvrent les secteurs de la banque, des valeurs mobilières, de l'assurance, de la gestion d'actifs et du capital-risque, des actifs cryptographiques, et bien plus encore. Cette situation a accru les responsabilités de Terumasa Ura, directeur général de l'informatique, qui supervisait la stratégie de cybersécurité du groupe et dirigeait son équipe de réponse aux incidents de cybersécurité (CSIRT). Il a également contribué aux efforts nationaux en matière de cybersécurité en analysant les tendances qui ont influencé la posture défensive du Japon.

Dans le même temps, les exigences des autorités réglementaires ont renforcé le sentiment d'urgence. Ces dernières années, l'Agence des services financiers a incité les institutions financières à renforcer la sécurité de leurs chaînes d'approvisionnement et à améliorer leur résilience opérationnelle, soulignant ainsi la nécessité d'une approche plus robuste et modernisée.

Le CSIRT avait le sentiment que la situation devenait de plus en plus critique : « La cybersécurité a toujours été une priorité absolue pour les institutions financières. Cependant, nous avons atteint un point où l'approche traditionnelle n'est plus viable », explique Terumasa Ura. Des incidents très médiatisés au Japon, notamment des violations qui sont restées indétectées pendant longtemps et des attaques sophistiquées de type « living off the land », ont confirmé que les anciens modèles basés uniquement sur la prévention étaient insuffisants.

En particulier, l'essor des méthodes d'attaque hybrides basées sur l'IA a rendu indispensable de renforcer à la fois la prévention et la détection rapide. « En partant du principe Zero Trust, nous devions visualiser l'ensemble des environnements, contrôler les processus et traquer les menaces pour pouvoir les prévenir, les détecter et les contenir », a-t-il ajouté.