Le varie operazioni di SBI Holdings comprendono attività di banking, titoli, assicurazioni, gestione delle risorse, venture capital, criptovalute e molto altro. Queste attività aziendali hanno aumentato la posta in gioco per Terumasa Ura, IT General Manager, che ha supervisionato la strategia di cybersecurity del gruppo e ha diretto il suo CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Inoltre, ha contribuito all'impegno dell'azienda nei confronti delle policy di cybersecurity nazionale, analizzando le tendenze che hanno plasmato il sistema difensivo del Giappone.

Allo stesso tempo, le richieste degli enti regolatori hanno reso questa necessità ancora più urgente. Negli ultimi anni, la Financial Services Agency ha spinto gli istituti finanziari a rafforzare la sicurezza nelle loro supply chain e a migliorare la resilienza operativa, sottolineando la necessità di adottare un approccio più solido e modernizzato.

La CSIRT ha avvertito un crescente senso di crisi: "La cybersecurity è sempre stata una priorità assoluta per gli istituti finanziari. Tuttavia, abbiamo raggiunto un punto in cui l'approccio tradizionale non era più attuabile", ha spiegato Ura. Gli incidenti più significativi in Giappone, tra cui violazioni rimaste a lungo non rilevate e i sofisticati attacchi LOTL (Living Off the Land), hanno confermato che i vecchi modelli basati sulla sola prevenzione non erano più adeguati.

In particolare, l'aumento dei metodi di attacco misto basati sull'intelligenza artificiale ha reso essenziale potenziare sia la prevenzione che il rilevamento rapido. "Basandoci sui principi Zero Trust, avevamo bisogno di visualizzare interi ambienti, controllare i processi e individuare le minacce in modo da riuscire a prevenirle, rilevarle e contenerle", ha continuato.