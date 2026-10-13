SBI Holdings, uno dei principali gruppi finanziari giapponesi, ha dovuto affrontare un aumento del rischio informatico nel suo vasto ecosistema di oltre 600 società affiliate. Considerando l'aumento di attacchi sofisticati e la richiesta di una maggiore resilienza operativa da parte delle autorità di controllo, l'organizzazione aveva bisogno di un modo per prevenire il movimento laterale, rafforzare il sistema Zero Trust e operare in modo efficiente su larga scala. Akamai Guardicore Segmentation ha consentito a SBI Holdings di raggiungere questi obiettivi visualizzando i modelli di comunicazione, isolando i sistemi attraverso la microsegmentazione e offrendo un controllo rapido e centralizzato negli ambienti multicloud e locali.
"Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo finalmente ottenuto un modo per aumentare gli standard di sicurezza in centinaia di aziende senza incrementare il carico operativo".- Terumasa Ura, IT General Manager, SBI Holdings, Inc.
Come un grande gruppo finanziario ha affrontato l'aumento delle minacce informatiche
La crescente crisi della cybersecurity in Giappone ha richiesto un nuovo approccio
Le varie operazioni di SBI Holdings comprendono attività di banking, titoli, assicurazioni, gestione delle risorse, venture capital, criptovalute e molto altro. Queste attività aziendali hanno aumentato la posta in gioco per Terumasa Ura, IT General Manager, che ha supervisionato la strategia di cybersecurity del gruppo e ha diretto il suo CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Inoltre, ha contribuito all'impegno dell'azienda nei confronti delle policy di cybersecurity nazionale, analizzando le tendenze che hanno plasmato il sistema difensivo del Giappone.
Allo stesso tempo, le richieste degli enti regolatori hanno reso questa necessità ancora più urgente. Negli ultimi anni, la Financial Services Agency ha spinto gli istituti finanziari a rafforzare la sicurezza nelle loro supply chain e a migliorare la resilienza operativa, sottolineando la necessità di adottare un approccio più solido e modernizzato.
La CSIRT ha avvertito un crescente senso di crisi: "La cybersecurity è sempre stata una priorità assoluta per gli istituti finanziari. Tuttavia, abbiamo raggiunto un punto in cui l'approccio tradizionale non era più attuabile", ha spiegato Ura. Gli incidenti più significativi in Giappone, tra cui violazioni rimaste a lungo non rilevate e i sofisticati attacchi LOTL (Living Off the Land), hanno confermato che i vecchi modelli basati sulla sola prevenzione non erano più adeguati.
In particolare, l'aumento dei metodi di attacco misto basati sull'intelligenza artificiale ha reso essenziale potenziare sia la prevenzione che il rilevamento rapido. "Basandoci sui principi Zero Trust, avevamo bisogno di visualizzare interi ambienti, controllare i processi e individuare le minacce in modo da riuscire a prevenirle, rilevarle e contenerle", ha continuato.
Le informazioni sugli incidenti informatici hanno favorito la strategia di microsegmentazione di SBI Holdings
Prima che le nuove normative entrassero in vigore, Ura ha analizzato gli incidenti informatici a livello globale per capire perché le violazioni si erano intensificate. Sono emersi tre punti importanti: Le violazioni non devono ricadere sul gruppo, i sistemi mission-critical devono essere isolati da quelli di livello inferiore e la sicurezza complessiva è solida quanto quella delle società affidabili più deboli. Per tali motivi, SBI Holdings è stata spinta a cercare una soluzione in grado di applicare questi principi su vasta scala.
Il gruppo aveva bisogno di una soluzione di microsegmentazione in grado di:
- Unificare la sicurezza in AWS, Microsoft Azure, data center on-premise e sistemi legacy, incluse migliaia di endpoint e centinaia di server
- Ottemperare alle regole previste per la governance dei dati in Giappone
- Operare in modo efficiente per ridurre al minimo la dipendenza da personale specializzato
Dopo aver valutato più fornitori, solo Akamai Guardicore Segmentation ha soddisfatto tutti questi requisiti. Le piattaforme SaaS offerte dalla concorrenza estera non erano in grado di soddisfare le esigenze legate alle normative.
Akamai Guardicore Segmentation è una soluzione per la sicurezza Zero Trust che applica la microsegmentazione e visualizza in modo approfondito le comunicazioni di rete. Controllando il traffico est-ovest in tempo reale, la soluzione impedisce ai criminali di muoversi lateralmente all'interno dell'infrastruttura, fornendo una difesa essenziale contro gli attacchi di ransomware moderni e sofisticati.
La soluzione di Akamai associa le dipendenze delle applicazioni e le attività a livello dei processi per produrre visualizzazioni approfondite e dinamiche dell'intera infrastruttura, sia se i carichi di lavoro vengono eseguiti on-premise che in ambienti cloud in cui gli indirizzi IP cambiano frequentemente. Queste informazioni consentono di individuare facilmente le comunicazioni rischiose, impostare policy accurate e applicare un controllo preciso da un host all'altro. Grazie alla gestione delle policy basata sulle etichette, le organizzazioni possono applicare in modo coerente le regole di sicurezza a sistemi diversi e mantenere una visibilità chiara anche con l'evolversi degli ambienti.
Osservare l'ambiente in modo chiaro: una PoC (Proof-of-Concept) rivela i problemi nascosti
Dal momento che SBI Holdings ha scelto di implementare la versione di Guardicore Segmentation basata sugli agenti, il CSIRT aveva inizialmente temuto il suo impatto sulle performance dei propri sistemi finanziari. "Abbiamo stabilito un processo per verificare accuratamente se l'elaborazione fosse diventata troppo pesante o se il carico fosse aumentato eccessivamente", ha affermato Ura.
Nel corso di quattro mesi di test delle PoC su 40 client e cinque server, il team non ha riscontrato effetti negativi sulle performance. Inoltre, ha risolto i conflitti con gli strumenti di sicurezza e le connessioni proxy esistenti, garantendo una semplice integrazione.
Poi si è verificata una scoperta inaspettata: la visibilità offerta da Akamai Guardicore Segmentation ha mostrato percorsi di comunicazione di cui il team ignorava l'esistenza. "Abbiamo trovato percorsi di comunicazione non previsti", ha ricordato Ura. "Identificare problemi che non avevamo mai visto prima è stato un notevole traguardo".
Migliorare la resilienza informatica e l'efficienza operativa con l'AI e l'intelligence globale sulle minacce
Nell'ambito delle sue funzionalità ExAR (Exposure Analysis & Response), Akamai Guardicore Segmentation ha anche fornito una funzione di ricerca delle minacce basata sull'AI che ha appreso il normale comportamento e ha segnalato eventuali anomalie, inclusi gli indicatori degli attacchi LOTL (Living Off the Land). Ciò ha consentito a SBI Holdings di rilevare i comportamenti di ricognizione e perfezionare le regole di segmentazione.
Le funzionalità di ricerca delle minacce hanno migliorato sia la sicurezza che le operazioni, mentre il CSIRT ha tratto vantaggio dall'accesso ad esperti analisti e all'intelligence globale sulle minacce. Ura ha notato che l'intelligence globale sulle minacce di Akamai aiuta SBI Holdings a tenere il passo con gli attacchi che spesso colpiscono all'estero prima di raggiungere il Giappone. "Questa funzionalità è essenziale per aggiornare continuamente la nostra strategia di sicurezza", ha affermato.
Inoltre, sfruttando l'intelligence globale sulle minacce di Akamai, SBI Holdings può utilizzare la tecnologia dinamica per il rilevamento delle frodi offerta da Akamai Guardicore Segmentation per attrarre automaticamente i criminali nella trappola dell'honeypot per eseguire il monitoraggio e l'analisi.
Migliorare la sicurezza tramite l'automazione e la partnership
La gestione manuale di migliaia di endpoint richiede molto personale. Poiché il settore finanziario si trova a fronte ad una carenza di personale specializzato in materia di sicurezza, Ura ha trovato un ulteriore valore aggiunto nella facilità d'uso di Akamai Guardicore Segmentation.
La gestione basata sulle etichette e i modelli predefiniti della soluzione per vari casi di utilizzo come la prevenzione dei ransomware hanno consentito a SBI Holdings di operare con personale ridotto al minimo. "Akamai Guardicore Segmentation ci ha consentito di aumentare la sicurezza nell'intero gruppo, riducendo al minimo il carico operativo", ha affermato.
Come ha sottolineato Ura, "le soluzioni come questa devono essere abbastanza intuitive per chi non ha competenze, ma adeguatamente potenti per gli esperti. Grazie ad un'elevata facilità d'uso e alle visualizzazioni chiare, la soluzione di Akamai ha consentito al nostro personale qualificato di concentrarsi sulle attività più strategiche".
SBI Holdings si è già affidata ad Akamai per oltre dieci anni per la protezione dagli attacchi DDoS e il supporto fornito per l'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation ha ulteriormente rafforzato questa relazione. "Dalla PoC alla fase di progettazione, abbiamo ricevuto un supporto di alta qualità per le sfide tecniche che abbiamo affrontato", continua.
La base per realizzare un modello Zero Trust sostenibile in SBI Holdings
L'esperienza di SBI Holdings dimostra il potere della microsegmentazione per l'applicazione di segmenti di rete logici (o zone sicure), l'isolamento di sistemi critici e il miglioramento della sicurezza in organizzazioni di grandi dimensioni e diversificate. Grazie al fondamentale apporto fornito da Akamai Guardicore Segmentation, il gruppo sta sviluppando un'architettura Zero Trustdi nuova generazione per garantire sicurezza ed efficienza operativa.
Ura ha sottolineato che Akamai Guardicore Segmentation è perfettamente in linea con la lungimirante visione Zero Trust del gruppo: "Le funzioni di visualizzazione e verifica offerte da Akamai Guardicore Segmentation sono particolarmente adatte al concetto "non fidarsi mai" del modello Zero Trust, che riteniamo costituirà una parte fondamentale della nostra architettura e della nostra strategia per la sicurezza Zero Trust".
Per il futuro, Ura ha espresso fiducia nella partnership: "Non vediamo l'ora di ricevere il continuo supporto di Akamai per migliorare le capacità di difesa dell'intero gruppo".
Informazioni su SBI Holdings
SBI Group è stata fondata nel 1999 come una società pionieristica dei servizi finanziari basati su Internet in Giappone. La società gestisce un ampio portafoglio di attività che include servizi finanziari, che forniscono vari prodotti finanziari e servizi correlati con particolare attenzione ai titoli, alle banche e alle assicurazioni; investimenti di private equity che comprendono la gestione del venture capital e di altri tipi di fondi; e gestione patrimoniale, offrendo servizi legati alla gestione dei beni patrimoniali e degli investimenti. Inoltre, il gruppo è impegnato nell'attività delle criptovalute poiché gestisce borse di criptovalute nazionali e un'attività di market-making, nonché in attività di nuova generazione come il settore biomedico e l'informatica medica e le iniziative correlate al Web3.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.